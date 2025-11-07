Mới nhất
Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Thứ sáu, 10:49 07/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.

Phát hiện u trung thất hiếm gặp từ dấu hiệu ho kéo dài

Bé gái 14 tuổi, thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả, sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện ĐKQT Minh Anh, TP.HCM.

Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u to nằm ở trung thất. Đây là vị trí phức tạp, bởi khối u nằm cạnh sau bên phải khí quản, gây hẹp lòng khí quản giữa cổ và trung thất, sát mạch máu lớn, rất ít không gian thao tác khi mổ. 

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện u trung thấtbệnh lý nguy hiểm - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Sau ca mổ u trung thất: Bệnh nhân may mắm không biến chứng, không để lại sẹo

Sau khi tiến hành chụp CT cổ ngực với độ phân giải cao kèm dựng hình cây khí phế quản các bác sĩ đã xác định chính xác vị trí, mật độ và kích thước khối u cũng như liên quan của khối u với các cấu trúc quan trọng xung quanh như mạch máu, khí quản, thực quản… 

Đồng thời tiến hành nội soi khí phế quản trước mổ nhằm đánh giá mức độ chèn ép hẹp lòng khí quản, để từ đó đưa ra chiến lược gây mê phù hợp và dự trù những tình huống bất thường trong quá trình phẫu thuật.

BSCK1 Nguyễn Công Nhựt, Phó khoa Gây mê- Hồi sức cho biết thêm: với ca này, việc gây mê – thông khí gặp nhiều khó khăn do đường thở bị chèn ép một phần, dẫn đến nguy cơ suy hô hấp trong quá trình khởi mê. Ê-kíp gây mê phải chuẩn bị cả phương án đặt nội khí quản khó, ống nhỏ và sẵn sàng chuyển sang thông khí ngắt quãng nếu phẫu thuật can thiệp vào thành khí quản.

Với phương pháp phẫu thuật tiên tiến ít xâm lấn là nội soi lồng ngực, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục sau mổ, không có biến chứng, không để lại sẹo, nhất là khi đây là bệnh nhi nữ 14 tuổi. Kết quả một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện.

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện u trung thấtbệnh lý nguy hiểm - Ảnh 2.

Ảnh: BVCC

Dấu hiệu cảnh báo u trung thất hiếm gặp

BSCK2 Mai Văn Minh- Trưởng khoa Nội của Bệnh viện cho biết: U trung thất ở trẻ không hiếm gặp, nhưng phần lớn phát hiện muộn vì triệu chứng mơ hồ (ho kéo dài, khò khè, nuốt vướng, mệt khi gắng sức…). 

Vì vậy, mọi người đừng chủ quan với dấu hiệu hô hấp bất thường ở trẻ, nhất là khi tình trạng này kéo dài, không đáp ứng điều trị thông thường. 

Việc chẩn đoán sớm, mổ sớm dẫn đến kết quả tốt và an toàn hơn. Khi u còn nhỏ, nguy cơ chèn ép khí quản, phổi, tim và mạch máu ít hơn, phẫu thuật dễ dàng hơn.

Việc phẫu thuật nội soi lồng ngực hiện nay không còn quá "đáng sợ": nhờ gây mê hiện đại, dụng cụ tinh vi, phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm, là phương pháp mổ ít xâm lấn giúp phục hồi phục nhanh, sẹo đẹp, thời gian nằm viện rút ngắn.

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện u trung thấtbệnh lý nguy hiểm - Ảnh 3.Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận

GĐXH - Người phụ nữ được phát hiện bị biến chứng của u tuyến thượng thận nhập viện trong tình trạng đau quặn thắt vùng thượng vị, tê tay chân, huyết áp tăng cao...

Nguyễn Vũ (th)
