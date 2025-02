Hồ Quỳnh Hương: Hát đơn giản là điều khó nhất tôi từng làm

Đừng tiếc cho Hồ Quỳnh Hương Việc ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vắng bóng showbiz, gián đoạn sự nghiệp nhiều năm khiến khán giả tiếc nuối. Dù vậy, với những được - mất nhận lại, không hẳn là điều đáng tiếc với chị.

Hồ Quỳnh Hương vừa phát hành MV Thanh âm trái tim mở màn năm 2025. Ca khúc do Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, phần sản xuất có sự tham gia của Only C.

Từ trước đến nay, giọng ca Quảng Ninh được biết đến với giọng hát nội lực và kỹ thuật, điển hình như những bản hit Anh, Hoang mang, Vũ điệu hoang dã... Trong lần trở lại này, Hồ Quỳnh Hương không hề trưng trổ quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc. Cô hát đơn giản, nhẹ nhàng đôi lúc như thủ thỉ. Cách hát này được đánh giá là hiệu quả với sáng tác mới của Nguyễn Phúc Thiện.

“Hát đơn giản mới là điều khó. Tôi cố gắng hát đơn giản nhất và đó cũng là điều khó nhất tôi từng làm”, Hồ Quỳnh Hương nói, cho biết đây cũng là lần thử nghiệm để bản thân có thêm những điều mới mẻ trên con đường nghệ thuật của mình.

Hồ Quỳnh Hương trở lại với một ca khúc nhẹ nhàng.

Nhạc sỹ Nguyễn Phúc Thiện chia sẻ, khi thu âm ca khúc này, Hồ Quỳnh Hương làm tốt hơn mức mà anh có thể nghĩ tới, rằng " giọng hát của Hồ Quỳnh Hương không có khả năng gây ra sự thất vọng ". Anh cùng khẳng định bài hát này phải là của Hồ Quỳnh Hương chứ không ai khác.

MV này có đóng góp về mặt diễn xuất của Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân với vai trò nữ chính. Thời gian qua, người đẹp liên tục tham gia các dự án điện ảnh và được đánh giá là có nhiều tiến bộ về diễn xuất.

MV Thanh âm trái tim kể một câu chuyện tình yêu, bắt đầu từ khoảnh khắc chàng trai tỉnh thức ở bệnh viện sau khoảng thời gian dài hôn mê. Cô gái chưa kịp hân hoan trong hạnh phúc thì nhận ra người yêu mình đã mất trí nhớ. Sau đó là chuỗi ngày nỗ lực tìm lại ký ức của cả hai.

Đoàn Thiên Ân và bạn diễn được đánh giá làm rất tốt trong câu chuyện của MV.

Nói về lần đầu hợp tác với Hồ Quỳnh Hương, Thiên Ân tâm sự, cô đã "rơi vào trạng thái phấn khích" khi nhận được lời mời, vì "Tôi nghĩ chỉ có thể được gặp chị ở những sự kiện lớn". Nàng hậu nhận xét, Hồ Quỳnh Hương là người siêu dễ thương và thân thiện. Sự đáng yêu của nữ ca sỹ khiến cho tâm lý bỡ ngỡ, chưa quen ban đầu của Thiên Ân nhanh chóng tan biến.

Hoa hậu Thiên Ân cũng dí dỏm cho biết, cô thường gọi đàn chị là “bé Hương” để cả hai trở nên gần gũi hơn.

Thanh âm trái tim là dự án âm nhạc mở màn cho năm 2025 của Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sỹ muốn bắt đầu với một bản nhạc ngọt lịm, rung động về tình yêu với chất nhạc tươi mới.