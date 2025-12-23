Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'
GĐXH - Thanh Thủy cho biết sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, từ một cô gái còn nhiều bỡ ngỡ, hiện tại đã bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi khi sự hồi hộp vẫn còn đó.
Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy vừa có chia sẻ gây chú ý về ngày này 3 năm trước - ngày đã thay đổi cuộc đời cô.
"23/12/2025 - Kỷ niệm 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022... Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, nhanh hơn mình nghĩ. Những ngày đầu bỡ ngỡ, những cảm xúc vỡ òa khi ấy vẫn còn nguyên, chỉ là đã nằm yên lại trong tim như một đoạn ký ức đẹp.
Nếu ai đó từng gặp một Thanh Thủy của những ngày đầu, hay lo lắng, rụt rè và dễ xúc động, có lẽ sẽ nhận ra Thủy của hiện tại bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi lúc cảm giác hồi hộp quen thuộc vẫn còn ở đó", cô bộc bạch.
Thanh Thủy sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Nàng hậu quê Đà Nẵng cho biết sau 3 năm, từ một cô gái còn nhiều bỡ ngỡ, hiện Thanh Thủy đã bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi khi sự hồi hộp vẫn còn đó.
Đồng thời, Thanh Thủy gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng, đồng hành cùng cô trong hành trình vừa qua.
"Thời gian có thể trôi rất nhanh, nhưng với Thanh Thủy, danh hiệu này chưa bao giờ là điều phai nhạt. Đó là niềm tự hào, là trách nhiệm, và là rất nhiều yêu thương mà Thủy luôn gìn giữ bằng sự trân trọng và biết ơn. Thủy luôn tự hào khi được là một phần của Hoa hậu Việt Nam. Kỷ niệm 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022", nàng hậu quê Đà Nẵng trải lòng.
Chia sẻ xúc động của Thanh Thủy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thương, gửi lời chúc đến nàng hậu vì đã làm tròn trách nhiệm trong thời gian đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam cũng như Miss International - Hoa hậu Quốc tế.
Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, Thanh Thủy diện áo dài truyền thống Việt Nam, có màn final walk tại Miss International, khép lại nhiệm kỳ đáng nhớ tại cuộc thi nhan sắc quốc tế. Người đẹp gốc Đà Nẵng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chức Miss International, công ty quản lý cùng ê-kíp đã đồng hành suốt một năm qua.
Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Thanh Thủy là việc cô biến danh hiệu Miss International thành cầu nối để dự án nước sạch mà mình ấp ủ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. "Nhờ có danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng và nâng tầm dự án SDG 6 của mình. Không chỉ ở Việt Nam, tôi còn mang nước sạch đến những nơi đang cần nhất trên thế giới như Angola, Châu Phi", Thanh Thủy xúc động.
Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024 giành được ngôi vị cao nhất.
Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.
Không chỉ để lại dấu ấn trong lĩnh vực sắc đẹp, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện tại nhiều hoạt động, sự kiện cấp Nhà nước, đồng thời cũng là một trong những đại diện trẻ nổi bật trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Thanh Thủy cũng được vinh danh là "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024", góp mặt trong đội hình Diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và được vinh danh tại nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế.
