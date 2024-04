Hoa hậu sinh năm 2000 dính tin đồn yêu thiếu gia tập đoàn lớn có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Lương Thùy Linh thay gạo trắng bằng gạo lứt vì đây là ngũ cốc nguyên cám, giàu chất xơ, không chứa gluten... Loại gạo này cũng giúp cơ thể nhanh no, từ đó hạn chế các cơn thèm ăn đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đốt mỡ. Bên cạnh gạo lứt, Thùy Linh còn chọn miến để thay thế cho cơm. Lọai thực phẩm này có lượng tinh bột thấp. Ngoài ra, miến thường nở to khi chế biến nên chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ đã đủ no bụng.