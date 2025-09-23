Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui
GĐXH - Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert 40.000 người tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của cô sẽ thu hút hàng vạn fan hâm mộ.
Thông tin từ ca sĩ Mỹ Tâm cho biết, ngày 13/12/2025 cô sẽ tổ chức Live Concert tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với sức chứa 40.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chọn địa điểm có quy mô "khủng" bậc nhất Việt Nam cho liveshow riêng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm ca hát.
"Chờ đợi 40 ngàn Tri Âm đến thắp sáng sân Mỹ Đình, Hà Nội và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ!", Mỹ Tâm chia sẻ.
Dòng trạng thái thông báo của Mỹ Tâm đã khiến nhiều fan "đứng ngồi không yên", thu hút hơn 20.000 lượt tương tác yêu thích, gần 7.000 comment và 1.600 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Vé của chương trình sẽ được mở bán vào lúc 20h ngày 5/11/2025. Với sức nóng từ tên tuổi của Mỹ Tâm, nhiều người dự đoán một "cơn sốt" săn vé sẽ tái diễn, tương tự như concert Tri âm năm 2021. Thời điểm đó, đêm diễn tại sân Mỹ Đình đã thu hút hơn 30.000 khán giả và toàn bộ vé bán ra "cháy sạch" chỉ trong vài phút. Với quy mô tăng lên 40.000 người, concert 2025 được kỳ vọng sẽ lập nên kỷ lục mới của giới nhạc Việt đối với concert của một ca sĩ solo.
Đêm nhạc được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác. Ekip sản xuất cho biết, toàn bộ không gian Mỹ Đình sẽ được biến thành một "đại tiệc âm nhạc", nơi khán giả không chỉ nghe mà còn được sống trọn trong bầu không khí nghệ thuật hiện đại, giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình là phần dàn dựng xuyên suốt, kể lại hành trình sự nghiệp của Mỹ Tâm bằng ngôn ngữ âm nhạc, kết hợp cùng nhiều bản phối mới lạ.
Trong suốt hơn 20 năm ca hát, Mỹ Tâm được xem là một trong số ít nghệ sĩ duy trì phong độ ổn định, với phong cách âm nhạc gắn liền cùng sự tin yêu của nhiều thế hệ khán giả.
Trong sự kiện A80 vừa qua Mỹ Tâm đã trở thành là tâm điểm của làng nhạc Việt. Với hơn 20.000 khán giả đổ về sân vận động và hàng triệu lượt xem video trên mạng xã hội, phần trình diễn "Khát vọng tuổi trẻ" của cô không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn khẳng định sức hút khó cưỡng của một nghệ sĩ đã gắn bó với khán giả hơn hai thập kỷ.
Đặc biệt, phần hát Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 2/9 đã nhận được gần 1 triệu lượt thích trên các nền tảng, cùng hơn nửa triệu lượt tương tác cho bức ảnh biểu diễn. Video clip lan truyền nhanh chóng, chứng minh sức độ "hot" của giọng ca "Họa mi tóc nâu" trong thị trường âm nhạc hiện nay.
Xúc động phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Tâm giữa Quảng trường Ba Đình| VTV24
Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọngXem - nghe - đọc - 48 phút trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần ra mắt không thành, Kim Ngân đã gặp được soái ca lịch lãm, tinh tế...
Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Phó chủ tịch xã Xuân và dùng nó để tống tiền 5 tỷ.
VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức PhúcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.
Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh tiếp tục tiếp cận "phú bà" Sương, trong khi đó Trúc Lam muốn ly hôn Toàn.
Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốnXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch Xuân tìm cách buông bỏ mỏ đá để tránh rắc rối, trong khi đó Hồng Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đáXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 19): Trúc Lam nói lời chia tay ToànXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, chưa hết khủng hoảng vì mất con, cộng với việc mèo cưng đi lạc khiến Trúc Lam chỉ muốn ly hôn Toàn.
Kỳ Duyên, Phương Anh Đào bất ngờ 'đụng độ' nảy lửa với Binz và Tiến Luật trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Chiến sĩ quả cảm", chương trình có sự tham gia của các nữ khách mời như: Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Dương Hoàng Yến, Phương Anh Đào và Mie.
Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối, lỡ cơ hội góp mặt trong đêm chung kếtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Vietnam's Next Top Model", không vượt qua thử thách chụp hình khiêu vũ, Mi Lan phải nói lời chia tay và rời khỏi nhà chung.
Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia' với 300 điểmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thí sinh Phạm Lê Minh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã cán đích với 300 điểm, giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia".
Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk LắkXem - nghe - đọc
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.