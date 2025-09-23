Mới nhất
Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Thứ ba, 12:05 23/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert 40.000 người tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của cô sẽ thu hút hàng vạn fan hâm mộ.

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui - Ảnh 1.Gia thế thật của bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

GĐXH - Hà Thủy Tiên song ca cùng Mỹ Tâm trong ca khúc "Giai điệu tự hào" vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Đây là vinh dự lớn của cô bé và chính sự kiện này đã khiến khán giả tò mò thân thế của em.

Thông tin từ ca sĩ Mỹ Tâm cho biết, ngày 13/12/2025 cô sẽ tổ chức Live Concert tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với sức chứa 40.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chọn địa điểm có quy mô "khủng" bậc nhất Việt Nam cho liveshow riêng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm ca hát.

"Chờ đợi 40 ngàn Tri Âm đến thắp sáng sân Mỹ Đình, Hà Nội và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ!", Mỹ Tâm chia sẻ.

Dòng trạng thái thông báo của Mỹ Tâm đã khiến nhiều fan "đứng ngồi không yên", thu hút hơn 20.000 lượt tương tác yêu thích, gần 7.000 comment và 1.600 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. 

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui - Ảnh 2.

Mỹ Tâm tổ chức Live Concert trên sân Mỹ Đình với quy mô 40.000 khán giả.

Vé của chương trình sẽ được mở bán vào lúc 20h ngày 5/11/2025. Với sức nóng từ tên tuổi của Mỹ Tâm, nhiều người dự đoán một "cơn sốt" săn vé sẽ tái diễn, tương tự như concert Tri âm năm 2021. Thời điểm đó, đêm diễn tại sân Mỹ Đình đã thu hút hơn 30.000 khán giả và toàn bộ vé bán ra "cháy sạch" chỉ trong vài phút. Với quy mô tăng lên 40.000 người, concert 2025 được kỳ vọng sẽ lập nên kỷ lục mới của giới nhạc Việt đối với concert của một ca sĩ solo.

Đêm nhạc được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác. Ekip sản xuất cho biết, toàn bộ không gian Mỹ Đình sẽ được biến thành một "đại tiệc âm nhạc", nơi khán giả không chỉ nghe mà còn được sống trọn trong bầu không khí nghệ thuật hiện đại, giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình là phần dàn dựng xuyên suốt, kể lại hành trình sự nghiệp của Mỹ Tâm bằng ngôn ngữ âm nhạc, kết hợp cùng nhiều bản phối mới lạ.

Trong suốt hơn 20 năm ca hát, Mỹ Tâm được xem là một trong số ít nghệ sĩ duy trì phong độ ổn định, với phong cách âm nhạc gắn liền cùng sự tin yêu của nhiều thế hệ khán giả.

Trong sự kiện A80 vừa qua Mỹ Tâm đã trở thành là tâm điểm của làng nhạc Việt. Với hơn 20.000 khán giả đổ về sân vận động và hàng triệu lượt xem video trên mạng xã hội, phần trình diễn "Khát vọng tuổi trẻ" của cô không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn khẳng định sức hút khó cưỡng của một nghệ sĩ đã gắn bó với khán giả hơn hai thập kỷ.

Đặc biệt, phần hát Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 2/9 đã nhận được gần 1 triệu lượt thích trên các nền tảng, cùng hơn nửa triệu lượt tương tác cho bức ảnh biểu diễn. Video clip lan truyền nhanh chóng, chứng minh sức độ "hot" của giọng ca "Họa mi tóc nâu" trong thị trường âm nhạc hiện nay.

Xúc động phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Tâm giữa Quảng trường Ba Đình| VTV24

An Khánh
