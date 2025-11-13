Hòa Minzy có tiếng 'chiến thần ngoại giao' nhưng thực tế rất cô đơn
GĐXH - Hòa Minzy cho biết bản thân cô nổi tiếng là "chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế, cô lại khó mở lòng nói những lời thầm kín với mọi người.
Trong tập 15 của "Sao nhập ngũ 2025", có rất nhiều phần chơi hấp dẫn và gây ấn tượng. Nổi bật có phần sinh hoạt tiểu đội nữ, câu chuyện của Hòa Minzy và Chi Pu đã thực sự gây chú ý đến khán giả.
Cụ thể, ở buổi sinh hoạt tiểu đội nữ, cảm xúc lắng lại trong những lời chia sẻ chân thành. Chi Pu nghẹn ngào: “Tôi đã hoạt động trong nghệ thuật 15 năm nhưng tôi rất khép kín. Nói thật bạn của tôi trong giới không nhiều... Khi vào đây các đồng chí đã luôn hỗ trợ, thật lòng với tôi. Tôi cảm nhận được sự thật lòng của mọi người đối với tôi, và tôi cũng thật lòng lại với mọi người”. Với cô, sự gắn bó trong đơn vị không chỉ là tình đồng chí, mà còn là niềm tin và yêu thương chân thành.
Hòa Minzy và Hương Giang cũng lần lượt chia sẻ lý do trở lại chương trình – như một hành trình tìm lại bản thân, nghị lực và sự kết nối chân thành sau lớp áo nghệ sĩ.
Hòa Minzy cho biết bản thân luôn thích sống trong một môi trường tập thể vì luôn thấy... cô đơn. "Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cô đơn trong trái tim như thế!? Khi ở đây, quay ra quay vào lúc nào cũng có mọi người, tôi luôn nói rất là to tiếng lên để tạo điểm nhấn và gây sự chú ý. Đó không phải là để tôi lên hình nhiều hơn... chỉ là để mọi người nhớ tôi sau hành trình này".
Hòa Minzy cũng cho biết, mọi người thường nói cô là "chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế chỉ số ít người cô mới mở lòng để chia sẻ những điều thầm kín. Và các nữ chiến sĩ tại "Sao nhập ngũ 2025" là những người được Hòa lựa chọn.
Với Hương Giang, "Sao nhập ngũ" luôn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mình. “Cá nhân tôi khi xuất hiện ở đây, tôi nhận ra một điều là: Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã là công dân Việt Nam thì ai cũng như ai, dù là giới tính nào thì các đồng chí đều đối xử y như nhau” - Hương Giang
Ngoài ra, trong tập 15 mở màn với hội thao chuyển thương hỏa tuyến - bài kiểm tra thực chiến cam go nhất mùa. Bốn tổ thi đấu đồng loạt bước vào nhiệm vụ: tìm kiếm, sơ cứu và vận chuyển thương binh trong điều kiện chiến trường khốc liệt. Không chỉ đòi hỏi thể lực và kỹ năng, đây còn là thử thách của tinh thần đồng đội và khả năng ứng biến trong tình huống khẩn cấp.
Ở Đội 1, Độ Mixi – Anh Tú – Huệ Phương nhanh chóng tiếp cận hai “thương binh” Huỳnh Lập (bị thương tay) và Hòa Minzy (bị thương chân). Trong khi đó, Đội 2 gồm Bình An, Xuân Phúc, Diệu Nhi và Hậu Hoàng cẩn trọng sơ cứu Kỳ Duyên – người đang nhập vai thương binh chấn thương cột sống. Đội 3 (Huỳnh Anh, Nam Thanh, Hương Giang) đối mặt ca nặng nhất: Linh Ngọc Đàm bị “thấu bụng lòi tạng” nhưng vẫn bình tĩnh hướng dẫn đồng đội xử lý. Còn Đội 4 (Cát Vũ, PewPew, Diệp Lâm Anh) chăm sóc hai thương binh Chi Pu và Trang Pháp trong trạng thái tổn thương đầu gối và mắt.
Không khí thao trường dâng cao khi Đội 1 bất ngờ gặp phải “vũ khí hóa học” và phải dừng lại để đeo mặt nạ phòng độc. Trong lúc đó, Bình An gặp sự cố ngạt thở trên đường chuyển thương, khiến Diệu Nhi và Hậu Hoàng phải lập tức tháo mặt nạ, hỗ trợ đồng đội vượt qua cơn nguy hiểm. Dù mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, tất cả đều kiên cường hoàn thành nhiệm vụ.
Ngay sau hội thao, các chiến sĩ tiếp tục đối diện tình huống giả định pháo kích – buộc tiểu đội 1 khẩn trương cơ động giải cứu thương binh ở vị trí mới. Cả đơn vị gần như kiệt sức, nhưng tinh thần “không bỏ lại đồng đội” vẫn cháy bỏng trong từng ánh mắt.
Trong tập 15 của chương trình ngoài phần sinh hoạt tiểu đội nữ, còn có buổi sinh hoạt tiểu đội nam, không khí trở nên sôi động khi Double2T bất ngờ xuất hiện, mang năng lượng trẻ trung và tinh thần chiến đấu hào hứng. Anh chia sẻ: “Tôi biết nhiệm vụ cuối cùng này rất nặng, nhưng tôi muốn đến và cùng đồng đội hoàn thành nó. Có lẽ do tinh thần quyết tâm nên hôm nay tôi thấy mình khỏe nhất.”
Sáng hôm sau, các chiến sĩ khởi động buổi hành quân cuối cùng – nhiệm vụ được cho là nặng nề và quyết định nhất của mùa. Tiếng bước chân vang đều trên thao trường, hòa cùng tiếng hát và nụ cười, khép lại một hành trình đầy mồ hôi, thử thách và tình đồng đội.
Liệu điều gì đang chờ đón họ ở ngày hành quân cuối cùng?
Sao nhập ngũ 2025: “Khi Tổ quốc gọi tên” phát sóng lúc 21h10 thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!
Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?Giải trí - 4 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.
Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn traiXem - nghe - đọc - 20 phút trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn đã quyết định rủ Đức về công ty mình làm việc, anh cũng cố gắng để làm rõ vì sao Nga lại "bán đứng" bạn trai.
Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.
Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hônXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.
Ca sĩ Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận 'cô đơn'Thế giới showbiz - 5 giờ trước
Trong "Sao nhập ngũ" tập 15, ca sĩ Hòa Minzy thú nhận thích sống trong môi trường tập thể vì luôn thấy cô đơn.
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổiCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn giờ ra sao?Giải trí - 16 giờ trước
Là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, cuộc sống của người đẹp này luôn được khán giả quan tâm.
Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tếGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Kiều Duy chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Trong ngày tiễn con gái lên đường thi quốc tế, mẹ đẻ nàng hậu gây chú ý với diện mạo trẻ trung và được ê-kíp tặng bất ngờ.
Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồngCâu chuyện văn hóa
Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.