Hòa Minzy có tiếng 'chiến thần ngoại giao' nhưng thực tế rất cô đơn

Trong tập 15 của "Sao nhập ngũ 2025", có rất nhiều phần chơi hấp dẫn và gây ấn tượng. Nổi bật có phần sinh hoạt tiểu đội nữ, câu chuyện của Hòa Minzy và Chi Pu đã thực sự gây chú ý đến khán giả.

Chi Pu chia sẻ 15 năm làm nghệ thuật nhưng sống khép kín.

Cụ thể, ở buổi sinh hoạt tiểu đội nữ, cảm xúc lắng lại trong những lời chia sẻ chân thành. Chi Pu nghẹn ngào: “Tôi đã hoạt động trong nghệ thuật 15 năm nhưng tôi rất khép kín. Nói thật bạn của tôi trong giới không nhiều... Khi vào đây các đồng chí đã luôn hỗ trợ, thật lòng với tôi. Tôi cảm nhận được sự thật lòng của mọi người đối với tôi, và tôi cũng thật lòng lại với mọi người”. Với cô, sự gắn bó trong đơn vị không chỉ là tình đồng chí, mà còn là niềm tin và yêu thương chân thành.





Hòa Minzy 'chiến thần ngoại giao' cũng có lúc cô đơn.

Hòa Minzy và Hương Giang cũng lần lượt chia sẻ lý do trở lại chương trình – như một hành trình tìm lại bản thân, nghị lực và sự kết nối chân thành sau lớp áo nghệ sĩ.

Hòa Minzy cho biết bản thân luôn thích sống trong một môi trường tập thể vì luôn thấy... cô đơn. "Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cô đơn trong trái tim như thế!? Khi ở đây, quay ra quay vào lúc nào cũng có mọi người, tôi luôn nói rất là to tiếng lên để tạo điểm nhấn và gây sự chú ý. Đó không phải là để tôi lên hình nhiều hơn... chỉ là để mọi người nhớ tôi sau hành trình này".

Hòa Minzy cũng cho biết, mọi người thường nói cô là "chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế chỉ số ít người cô mới mở lòng để chia sẻ những điều thầm kín. Và các nữ chiến sĩ tại "Sao nhập ngũ 2025" là những người được Hòa lựa chọn.

Với Hương Giang, "Sao nhập ngũ" luôn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mình. “Cá nhân tôi khi xuất hiện ở đây, tôi nhận ra một điều là: Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã là công dân Việt Nam thì ai cũng như ai, dù là giới tính nào thì các đồng chí đều đối xử y như nhau” - Hương Giang

Ngoài ra, trong tập 15 mở màn với hội thao chuyển thương hỏa tuyến - bài kiểm tra thực chiến cam go nhất mùa. Bốn tổ thi đấu đồng loạt bước vào nhiệm vụ: tìm kiếm, sơ cứu và vận chuyển thương binh trong điều kiện chiến trường khốc liệt. Không chỉ đòi hỏi thể lực và kỹ năng, đây còn là thử thách của tinh thần đồng đội và khả năng ứng biến trong tình huống khẩn cấp.

Diễn viên Bình An ở thao trường.

Ở Đội 1, Độ Mixi – Anh Tú – Huệ Phương nhanh chóng tiếp cận hai “thương binh” Huỳnh Lập (bị thương tay) và Hòa Minzy (bị thương chân). Trong khi đó, Đội 2 gồm Bình An, Xuân Phúc, Diệu Nhi và Hậu Hoàng cẩn trọng sơ cứu Kỳ Duyên – người đang nhập vai thương binh chấn thương cột sống. Đội 3 (Huỳnh Anh, Nam Thanh, Hương Giang) đối mặt ca nặng nhất: Linh Ngọc Đàm bị “thấu bụng lòi tạng” nhưng vẫn bình tĩnh hướng dẫn đồng đội xử lý. Còn Đội 4 (Cát Vũ, PewPew, Diệp Lâm Anh) chăm sóc hai thương binh Chi Pu và Trang Pháp trong trạng thái tổn thương đầu gối và mắt.

Không khí thao trường dâng cao khi Đội 1 bất ngờ gặp phải “vũ khí hóa học” và phải dừng lại để đeo mặt nạ phòng độc. Trong lúc đó, Bình An gặp sự cố ngạt thở trên đường chuyển thương, khiến Diệu Nhi và Hậu Hoàng phải lập tức tháo mặt nạ, hỗ trợ đồng đội vượt qua cơn nguy hiểm. Dù mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, tất cả đều kiên cường hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau hội thao, các chiến sĩ tiếp tục đối diện tình huống giả định pháo kích – buộc tiểu đội 1 khẩn trương cơ động giải cứu thương binh ở vị trí mới. Cả đơn vị gần như kiệt sức, nhưng tinh thần “không bỏ lại đồng đội” vẫn cháy bỏng trong từng ánh mắt.

Trong tập 15 của chương trình ngoài phần sinh hoạt tiểu đội nữ, còn có buổi sinh hoạt tiểu đội nam, không khí trở nên sôi động khi Double2T bất ngờ xuất hiện, mang năng lượng trẻ trung và tinh thần chiến đấu hào hứng. Anh chia sẻ: “Tôi biết nhiệm vụ cuối cùng này rất nặng, nhưng tôi muốn đến và cùng đồng đội hoàn thành nó. Có lẽ do tinh thần quyết tâm nên hôm nay tôi thấy mình khỏe nhất.”

Sáng hôm sau, các chiến sĩ khởi động buổi hành quân cuối cùng – nhiệm vụ được cho là nặng nề và quyết định nhất của mùa. Tiếng bước chân vang đều trên thao trường, hòa cùng tiếng hát và nụ cười, khép lại một hành trình đầy mồ hôi, thử thách và tình đồng đội.

Liệu điều gì đang chờ đón họ ở ngày hành quân cuối cùng?

Sao nhập ngũ 2025: “Khi Tổ quốc gọi tên” phát sóng lúc 21h10 thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!