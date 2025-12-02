Mới nhất
Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39, là ai?

Thứ ba, 15:00 02/12/2025 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Như Huỳnh vừa giành Huy chương vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI nhờ vai diễn "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương.

NSƯT Như Huỳnh giành HCV nhờ vai "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương

Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI đã kết thúc tại Ninh Bình sau nửa tháng diễn ra, thu hút sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Liên hoan trao 39 huy chương vàng, 52 huy chương bạc cho diễn viên và 12 giải thưởng dành cho các thành phần sáng tạo xuất sắc.

Tham gia liên hoan với sự góp mặt của Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long (Hội Sân khấu Hà Nội), vở "Đêm cuối" được đánh giá là một trong những tác phẩm nổi bật nhất năm nay. Trong vở diễn, NSƯT Như Huỳnh tái hiện nhân vật Hồ Xuân Hương từ cải lương, ca trù, hát xẩm kết hợp với vũ đạo. Nhờ đó, vượt hơn 50 nghệ sĩ, NSƯT Như Huỳnh giành HCV quốc tế.

NSƯT Như Huỳnh giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39: Hành trình nghệ thuật đỉnh cao - Ảnh 1.
NSƯT Như Huỳnh giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39: Hành trình nghệ thuật đỉnh cao - Ảnh 2.

NSƯT Như Huỳnh giành HCV quốc tế tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, NSƯT Như Huỳnh đã không giấu được xúc động và cho biết áp lực khi tham gia một liên hoan có tính cạnh tranh cao là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chính sự đồng lòng của ê-kíp cùng không khí sáng tạo của liên hoan đã giúp cô tự tin bước vào sân khấu với tâm thế "sống hết mình cho nhân vật".

"Vai Hồ Xuân Hương vừa đẹp, vừa khó. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm cách đưa tinh thần của bà vào ngôn ngữ sân khấu thử nghiệm mà vẫn giữ được chất cải lương. Khi được khán giả và giám khảo đón nhận, tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn. Tôi hạnh phúc vì khán giả không chỉ xem, mà còn cảm được. Họ đã nhìn thấy trái tim của tôi trong từng câu hát, từng cái nghiêng đầu, từng hơi thở của Hồ Xuân Hương", nữ nghệ sĩ nói.

NSƯT Như Huỳnh thừa nhận vai diễn này khiến cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn và hiểu rằng, nghệ thuật đôi khi không chỉ là biểu diễn, mà còn là hành trình đi tìm chính mình.

NSƯT Như Huỳnh giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39: Hành trình nghệ thuật đỉnh cao - Ảnh 3.

NSƯT Như Huỳnh vai "Bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương trong vở "Đêm cuối".

NSƯT được gọi là "Hoa hậu cải lương"

Nghệ sĩ Như Huỳnh tên thật Trần Thị Như Huỳnh, sinh năm 1986 tại ấp Tràm Thẻ Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ 8 tuổi, mỗi lần rửa chén bên bờ ao, nghe đài phát thanh phát điệu vọng cổ, cô thường lẩm nhẩm hát theo. Hàng xóm nhận xét chất giọng của cô bé "ngọt như mía lùi", sau đó cô được mời hát ở các đám tiệc, rồi tham gia các phong trào của địa phương.

"Thời nhỏ, tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật cải lương, chỉ biết đam mê, ao ước một lần gặp các nghệ sĩ gạo cội để có thể nắm tay, chứ không dám nghĩ sẽ đứng chung sân khấu. Về sau giai điệu vọng cổ như thấm vào trong máu khiến tôi muốn sống chết với nghề. Thật may mắn khi tổ nghiệp chọn tôi", Như Huỳnh cho biết.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, Như Huỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu cải lương". Cô còn được biết đến với câu chuyện từ cô gái có hoàn cảnh khó khăn, phải ở nhờ nhà trọ nhưng vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê và đạt nhiều thành tích trong nghệ thuật.

Cô tâm niệm phải dành trọn nhiệt huyết cho từng vai diễn, cố gắng diễn sao khi mình khóc, cười, khán giả sẽ rơi nước mắt hay vui vẻ theo. Cô cũng đặt mục tiêu giữ hình ảnh sang, đẹp và thường tự bỏ tiền túi đầu tư phục trang.

NSƯT Như Huỳnh giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39: Hành trình nghệ thuật đỉnh cao - Ảnh 4.

NSƯT Như Huỳnh.

Nghệ sĩ Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương, trong sự nghiệp của mình, Như Huỳnh cũng nhận rất nhiều giải thưởng lớn. Cô đoạt giải Nữ diễn viên cải lương xuất sắc nhất 2020 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2020, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Kịch toàn quốc 2021, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu thủ đô 2022.

Như Huỳnh được vinh danh Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật 2022 ở lĩnh vực sân khấu kịch nhờ vai diễn Nguyễn Thị Minh Khai trong vở Câu hò đất mẹ. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Cô hiện đang là diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu. Trước khi nổi tiếng, cô được biết đến với câu chuyện từ cô gái có hoàn cảnh khó khăn, phải ở nhờ nhà trọ nhưng vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê và đạt nhiều thành tích trong nghệ thuật.

NSƯT Như Huỳnh giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39: Hành trình nghệ thuật đỉnh cao - Ảnh 5.

Như Huỳnh nhận danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024.

Những năm gần đây Như Huỳnh ít chia sẻ chuyện gia đình hoặc chuyện đời tư cá nhân. Cô giải thích vì bản thân muốn giữ sự riêng tư. 

"Nói như vậy, không có nghĩa mình vô tâm với sự quan tâm của mọi người mà nhiều lúc âm thầm chịu đựng, âm thầm làm tốt việc cần làm, chỉ muốn chứng minh bằng kết quả đạt được. Trên con đường nghệ thuật cũng có những lúc khó khăn tự mình phải vượt qua, có những lúc không tránh khỏi sự đố kỵ, thương ghét diễn ra trong cuộc sống nhưng tự nhắc mình không quá để tâm vào nó thì nó sẽ tự rời xa lúc nào không hay", cô nêu quan điểm. 

Như Huỳnh tiết lộ rằng, cô hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

An Khánh
