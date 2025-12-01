Mới nhất
NSND Hồng Vân đón tin vui ở tuổi U60

Thứ hai, 18:59 01/12/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi U60 đã đón nhận tin vui, thông tin này nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của "anh tài" trong "Anh trai vượt ngàn chông gai"Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.

Sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành huy chương Vàng; NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân. Các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành huy chương Bạc.

Trước những tin vui liên tiếp này, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân hạnh phúc viết: "Sân khấu TP.HCM chào tháng 12 với một thành tích tràn đầy niềm vui và năng lượng. Xin cảm ơn những cuộc thi mang tầm vóc như vậy để nghệ sĩ chúng tôi giữ mãi lửa nghề. Xin chúc mừng chúng ta, các nghệ sĩ, diễn viên và sân khấu xã hội hoá".

NSND Hồng Vân đón nhận nhiều tin vui ở tuổi U60.

NSND Hồng Vân những năm qua đã có nhiều đóng góp cho làng sân khấu kịch phía Nam. Trước khi có thành công như hiện tại, nữ nghệ sĩ là một trong những diễn viên hiếm hoi thành công cả trong lĩnh vực chính kịch và hài kịch ở TP.HCM. Tên đầy đủ của chị là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh tại Hà Nội, nhưng quê gốc của chị ở Bắc Ninh, sau đó lại cùng gia đình vào TP.HCM sinh sống lúc 9 tuổi. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Hồng Vân nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu từ bé và quyết theo đuổi nghiệp diễn xuất.

NSND Hồng Vân có gương mặt đẹp và ăn ảnh với đôi mắt to, chiếc mũi cao thẳng cùng nụ cười duyên. Học hết lớp 12, chị thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (Nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh), chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt ngôn, Hồng Vân nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trên sân khấu hài.

NSND Hồng Vân tuổi U60 đón tin vui - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân với vở kịch "Nguyêt Hạ" giành huy chương Vàng.

Sự nghiệp diễn xuất của Hồng Vân được thăng hoa kể từ sau khi album "Mưa bụi 1" được phát hành, cuộc đời của NSND Hồng Vân bước sang một trang mới khi sức lan tỏa của chương trình quá lớn. Sau đó, đoàn lưu diễn Sao Đêm trở lại miền Bắc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt sau hiệu ứng của "Mưa bụi". Hiện tại, ở tuổi U60, NSND Hồng Vân là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến nền sân khấu kịch phía Nam. Và chị chính là người tạo nền móng và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ đam mê, theo đuổi và cống hiến cho bộ môn nghệ thuật này.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phimNSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim

GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".

Đỗ Quyên
