"Hoa nở rộ": Món ăn nhất định bạn phải làm trong Tết này để cầu may mắn, thịnh vượng

Thời gian Tết Nguyên đán đã cận kề. Vào thời điểm này, khi đi trên đường, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Tết. Hai bên đường rực rỡ đào - mai - quất. Ở các khu chợ truyền thống hay siêu thị, không khí Tết cũng vô cùng nhộn nhịp, đông đúc người qua lại, gian hàng nào cũng chất đầy hàng hóa phục vụ Tết. Lúc này người người, nhà nhà đã bắt đầu mua một số những thực phẩm dễ bảo quản như: củ quả khô, gia vị, bánh kẹo...

Người ta thường nói Tết là khoảng thời gian bận rộn bởi ngoài việc chuẩn bị mua sắm thực phẩm, hàng hóa, quà biếu Tết thì bạn còn tấp nập ra vào bếp luộc gà, nấu canh măng, chuẩn bị cỗ bàn... Và để tránh rơi vào tình trạng hấp tấp, vội vàng, nhiều gia đình liệt kê trước các thực đơn cho mâm cơm ngày Tết. Bữa cơm tất niên và mâm cơm lúc giao thừa vốn rất đặc biệt. Mọi người thường chuẩn bị kỹ càng, chu đáo để nghênh đón năm mới với tâm thế cầu chúc may mắn, đủ đầy. Chính vì thế các món ăn không chỉ đẹp, thơm ngon mà còn mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng. Món ăn được chuẩn bị thường đầy đủ màu sắc, hương thơm và vị ngon. Hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một công thức món ngon có tên gọi "Hoa nở rộ", không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn, đủ đầy, thịnh vượng. Món ăn này bạn có thể làm cho bữa cơm tất niên hoặc mâm cỗ giao thừa hay khi đãi cơm khách. Hãy cùng xem.

Nguyên liệu món ăn "Hoa nở rộ"

1 cây cải thảo, 1kg thịt nạc vai, lượng rau mùi vừa đủ, 1g gừng, một chút muối, 1 thìa canh dầu mè, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh dầu hào, 1 hoặc 2 cây hành lá, 1 quả ớt.

Cách làm món ăn "Hoa nở rộ"

Bước 1: Thịt nạc vai bạn mua về đen rửa sạch sau đó băm nhỏ. Cho thịt nạc vai đã băm vào tô rồi thêm hành lá và gừng băm nhỏ, nước tương đen, 1 thìa rượu nấu ăn, 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, dầu mè, trộn đều và ướp trong 10 phút để nhân thịt có hương vị thơm ngon hơn. Tiếp theo, bạn cắt rời các bẹ rau cải thảo, lược bỏ phần lá và chỉ lấy cọng cứng. Rửa sạch phần bẹ rau cải thảo sau đó dùng dao chéo cắt thành từng lát mỏng. Sau khi đã sơ chế xong phần bẹ cải thảo, bạn đun nước sôi sau đó thả phần bẹ cải thảo thái mỏng vào chần cho mềm để có thể dễ dàng bọc nhân thịt.

Bước 2: Bạn lấy từng miếng bẹ cải thảo đã chần, cho một lượng nhân thịt thích hợp vào rồi cuộn lại. Lần lượt xếp ngay ngắn phần bẹ cải thảo cuộn thịt dựng lên trên đĩa theo hình tròn từ trong ra ngoài tạo thành hình như một bông hoa.

Bước 3: Tiếp theo bạn đổ một lượng nước thích hợp vào nồi hấp, đặt đĩa cải thảo cuộn thịt vào xửng. Tiếp theo đó bật bếp và hấp trên lửa lớn. Sau khi thấy hơi nước bắt đầu thoát ra thì bạn hấp thêm khoảng 5 phút. Vì từng phần cải thảo cuộn tương đối nhỏ nên thời gian hấp cũng sẽ rất nhanh. Sau khi cải thảo cuộn thịt hấp xong, bạn lấy ra và nghiêng đĩa chắt bớt phần nước đọng lại ra một chiếc bát.

Bước 4: Tiếp theo là công đoạn làm nước sốt. Bạn cho phần tinh bột bắp vào bát nước thịt hấp vừa lấy ở trên, thêm chút nước tương, khuấy đều rồi cho vào nồi, nấu cho đến khi nước sốt sánh lại thì rưới lên phần cải thảo cuộn thịt.

Bước 5: Tiếp theo bạn xắt ớt thành các lát mỏng, hành lá xắt nhỏ rắc đều lên trên phần cải thảo cuộn thịt để trang trí. Như vậy là món "hoa nở rộ" đã hoàn thành với nhiều màu sắc và thơm ngon.

Thành phẩm món ăn "Hoa nở rộ"

Món ăn "hoa nở rộ" thực chất vốn rất quen thuộc được làm từ cải thảo và thịt băm nhỏ. Tuy nhiên khi khéo léo biến tấu một chút bạn sẽ thể hiện được thông điệp ý nghĩa của món ăn trong dịp Tết Nguyên đán đến với mọi người. Món ăn này không hề ngán ngấy bởi sự kết hợp giữa rau và thịt. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mọng nước từ lớp bẹ cải thảo chín mềm ôm trọn phần nhân thịt đậm đà thấm gia vị.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn "hoa nở rộ" này nhé!