Hoài Lâm 'xả' kho ảnh cưới, cô dâu Ngọc Trinh có khoảnh khắc gây chú ý

Theo nam ca sĩ, anh may mắn vì trong ngày quan trọng của mình có gia đình, có người thân, có bạn bè, có anh chị em đồng nghiệp và có rất nhiều khán giả cùng chia vui. "Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", anh nói.

