Hoài Lâm 'xả' kho ảnh cưới, cô dâu Ngọc Trinh có khoảnh khắc gây chú ý
GĐXH - Hoài Lâm xả kho ảnh cưới, fan thích thú với khoảnh khắc 2 vợ chồng đeo vàng "trĩu cổ".
Giọng ca 9X cũng ra mắt ca khúc "Bên em" do anh sáng tác tặng bạn đời. Trong lời cầu hôn vợ hồi tháng 9, ca sĩ hứa sẽ nỗ lực thấu hiểu và lắng nghe để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Trước đó, hai gia đình tổ chức lễ xuất giá cho cô dâu tại nhà gái tối 4/10 và tiệc vu quy ở nhà gái vào sáng 5/10. Theo phong tục, đây thường là nghi lễ diễn ra vào đêm trước ngày cô dâu về nhà chồng, nhằm thông báo với tổ tiên việc gả con gái. Trong dịp này, cô dâu cũng bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, nhận của hồi môn và nghe những lời dặn dò về cuộc sống hôn nhân, cách ứng xử với gia đình chồng.
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