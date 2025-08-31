Hoàng Thùy Linh nổi bật khi diện áo dài đỏ tham gia diễu hành A80
GĐXH - Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.
Hoàng Thùy Linh bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được chọn tham gia đại lễ A80.
Nữ ca sĩ lưu hình ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ gạo cội. Hoàng Thùy Linh và NSND Lê Khanh đều chọn áo dài đỏ nổi bật.
Cận cảnh nhan sắc Hoàng Thùy Linh trong tà áo dài Việt.
