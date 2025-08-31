Hoàng Thùy Linh nổi bật khi diện áo dài đỏ tham gia diễu hành A80

1 ngày trước

Những ngày nóng nực, oi bức là lúc chúng ta lười makeup nhất, nhưng đây cũng là thời điểm hoàn hảo để vẻ đẹp tự nhiên của bạn tỏa sáng. Với vài mẹo nhỏ và những sản phẩm đặc trưng dành riêng cho mùa nóng, bạn hoàn toàn có thể trang điểm nhanh gọn và trông tươi tắn, rạng rỡ từ bình minh đến hoàng hôn.