Học Hoa hậu Việt làm món ăn đang 'hot' rần rần mạng xã hội

Thứ sáu, 14:26 26/09/2025 | Ăn
GĐXH - Minh Tú xuýt xoa cùng đàn em với món ăn tự mình làm ra và khuyên mọi người nên làm thử.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 1.

Là 'Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018', Minh Tú không chỉ nổi tiếng với những sải bước catwalk thần sầu mà còn bởi độ “mặn mòi” không ai sánh kịp. Mới đây, người đẹp 9x lại khiến dân tình "cười xỉu" khi đăng tải clip làm món ba chỉ lắc sả tắc đãi chồng tây.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 2.

Không chỉ chia sẻ công thức, Minh Tú còn khiến fan "rụng tim" với loạt biểu cảm lầy lội khi thao tác: "Luộc thịt xong thì mấy bà lấy cho tui cái nĩa, rồi xăm xăm miếng thịt như xăm người yêu cũ mấy bà ơi, dồn hết sức bình sinh, mỗi mũi tên là một mũi tên uất hận" - ai nghe xong mà không cười "xỉu ngang xỉu dọc" mới lạ!

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 3.

Minh Tú rửa sạch từng miếng thịt ba chỉ. Thịt được luộc sơ cùng sả, gừng và một xíu giấm trong khoảng 5 phút giúp thịt vừa thơm vừa sạch.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 4.

Sau khi luộc, Minh Tú cẩn thận dùng khăn giấy thấm khô từng miếng thịt, chuẩn bị bước xăm da giúp miếng ba chỉ chiên lên giòn rụm.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 5.

Minh Tú hài hước dùng nĩa xăm liên tục vào phần da heo: "Như xăm người yêu cũ mấy bà ơi", vừa xăm vừa "xả stress" nhưng thật ra để da nổ đều, giòn ngon.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 6.

Xăm xong, cô nàng tiếp tục chà muối hột lên phần da để tăng độ khô, giúp da giòn rụm khi chiên.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 7.

Sau khi chà muối, Minh Tú ngâm phần da vào giấm để phần da thêm săn chắc, lưu ý chỉ ngâm mặt da để khi chiên không bị nổ quá mạnh.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 8.

Cô sơ chế những nguyên liệu khác như thái lá chanh, sả, ớt, tắc tươi. Những lát tắc được cắt mỏng đẹp mắt, siêu mẫu không quên bỏ hạt để tránh đắng.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 9.

Công thức nước sốt được Minh Tú chia sẻ tỉ mỉ gồm nước mắm, muối tôm, tương ớt, tiêu, hạt nêm, ớt bột, đường, tắc, đủ vị mặn, ngọt, cay, chua kích thích vị giác.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 10.

Thịt ngâm xong chà thêm một lớp muối nữa lên da. Dùng máy sấy sấy khô phần da heo để đảm bảo khi chiên da sẽ nổ phồng giòn rụm, Minh Tú vừa làm vừa trêu: "Sấy trực diện vô như sấy tóc, sấy lên hết cái bộ trí nhớ và cái nết của mình luôn".

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 12.

Nàng hậu tiến hành chiên miếng ba chỉ. "Tâm linh mách bảo", cô cho bột mì vào để tránh bị bắn dầu, tuy nhiên vẫn bị bắn!

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 13.

Miếng ba chỉ được chiên ngập dầu, da phồng lên vàng ruộm, nhìn thôi đã nghe tiếng "rốp rốp" vang trong đầu.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 14.

Sau đó, cô dùng dao lớn chặt từng miếng ba chỉ thành khúc vuông vức, phần da giòn rụm, phần thịt mềm, phần mỡ bóng bẩy, Minh Tú chặt mạnh tay mà không quên trêu: "Thanh đầu chảm của tui đây nha. Pặc pặc".

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 15.

Siêu mẫu cho tất cả thịt đã cắt vào tô to cùng với sả, tắc, lá chanh, ớt đỏ tươi, nước sốt và chuẩn bị cho màn "lắc tới nóc", đầy đủ sắc màu hấp dẫn.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 16.

Mỹ nhân 9x cười rạng rỡ khi cầm tô lớn để bắt đầu "lắc", vui vẻ nói: "Giờ tới màn sexy dance của tui nha, lắc lên mấy má ơi!"

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 17.

Thành phẩm ba chỉ lắc sả tắc đầy hấp dẫn, da giòn, thịt mềm, hòa quyện cùng sả, tắc, ớt, lá chanh, thơm nức mũi, nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng muốn thử ngay.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 18.

Người đẹp gọi chồng Tây ra thử và hỏi cảm nhận của anh. Ông xã Tây liền khen "Rất ngon, đỉnh nóc kịch trần". Minh Tú cũng xuýt xoa cùng đàn em với món ăn tự mình làm ra và khuyên mọi người nên làm thử.

Dưới đây là công thức làm thịt bà chỉ (ba rọi) lắc sả tắc bạn có thể tham khảo đổi món cho bữa ăn gia đình. (Công thức tham khảo từ VnExpress).

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 20.

Chọn và sơ chế ba chỉ: Chọn phần ba chỉ dưới nạc mỡ đan xem liền khối, màu hồng tươi tự nhiên, ấn tay vào có độ đàn hồi là thịt tươi ngon. Ba chỉ mua về đem cạo sạch, chà xát chanh và muối hạt khử mùi, rửa sạch. Có thể để nguyên miếng dài hoặc cắt từng đoạn để tiện khi chiên.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 21.

Luộc sơ thịt: Đun sôi nồi nước, thêm nhánh gừng nhỏ, hành khô và đầu củ sả đập dập, nêm chút gia vị rồi cho ba chỉ vào luộc ở lửa liu riu. Luộc thịt bằng nước nóng giúp cho thớ thịt se lại, giữ được chất dinh dưỡng nên thịt sẽ ngọt mọng hơn. Khi thịt chín 60 - 65% vớt ra, để nguội. Dùng xiên tre hoặc đầu dĩa nhọn xăm kỹ phần bì rồi thoa chút muối hạt, chanh để khi chiên hoặc nướng phần bì sẽ phồng giòn rụm.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 22.

Quay thịt: Có thể chiên thịt bằng dầu hoặc dùng nồi chiên không dầu, lò nướng quay cũng được. Nếu chiên cho chút bột mì rồi đun nóng dầu ăn, cho ba chỉ vào chiên giòn các mặt. Còn nếu dùng lò nướng chú ý điều chỉnh nhiệt và cho phần bì lên trên để nổ giòn đều các mặt. Lấy thịt ra để nguội bớt rồi cắt miếng vừa ăn.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 23.

Chuẩn bị nguyên liệu trộn sả tắc: Tắc cắt lát bỏ hạt để không bị đắng. Sả lấy phần gốc rửa sạch, thái lát mỏng. Tỏi băm nhỏ. Ớt sừng, ớt cay bỏ hạt băm nhỏ. Lá chanh chọn lá bánh tẻ hơi hanh vàng, rửa sạch, lau khô, thái chỉ nhỏ.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 24.

Pha sốt mặn ngọt gồm mắm, tương ớt, đường tỷ lệ 1:1:2 khuấy đều cho tan hỗn hợp. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Vào mùa hè muốn món ăn để được lâu có thể nấu sẵn hỗn hợp sốt trên cho sanh sánh, thêm chút giấm lại dùng cho nhiều món gỏi, nộm cũng tiện. Cuối cùng cho tỏi, ớt băm vào khuấy đều là được.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 25.

Ba chỉ lắc sả tắc: Cho vào âu/hộp có nắp gồm ba chỉ, sả và hỗn hợp sốt mặn ngọt rồi đậy nắp lắc đều, sau đó cho tắc vào sau rồi tiếp tục lắc để vài phút cho thấm vị. Múc món ăn ra đĩa, rắc lá chanh thái chỉ là hoàn thành.

Hoa hậu Việt làm món ăn đang hot rần rần mà như &quot;trả thù người yêu cũ&quot;, bất ngờ phản ứng của chồng - Ảnh 26.

Thành phẩm: Ba chỉ bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, ngấm vị chua cay mặn ngọt hài hòa, nổi bật vị và hương thơm của sả, tắc. Món ăn này dùng nhâm nhi tề tựu bạn bè trong tiết trời chớm hè khá hợp vị.

Phương Nghi (t/h)
