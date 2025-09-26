Học Hoa hậu Việt làm món ăn đang 'hot' rần rần mạng xã hội

Quay thịt: Có thể chiên thịt bằng dầu hoặc dùng nồi chiên không dầu, lò nướng quay cũng được. Nếu chiên cho chút bột mì rồi đun nóng dầu ăn, cho ba chỉ vào chiên giòn các mặt. Còn nếu dùng lò nướng chú ý điều chỉnh nhiệt và cho phần bì lên trên để nổ giòn đều các mặt. Lấy thịt ra để nguội bớt rồi cắt miếng vừa ăn.