Ngỡ ngàng với bộ bát đĩa 'sang hết phần thiên hạ' trên bàn ăn nhà Phương Oanh
GĐXH - Lâu lắm mới quay lại việc bếp núc, Phương Oanh vẫn khiến dân tình phải trầm trồ như ngày nào.
Những món ăn của “bếp trưởng” Phương Oanh không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà chén đĩa cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong những bức ảnh và clip đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên rất đam mê sưu tầm các mẫu chén đĩa kiểu Âu hoặc gốm sứ giả cổ sang trọng.
Nhiều đĩa và đồ gốm sứ khác Phương Oanh sử dụng mang phong cách châu Âu. Cô yêu thích các món đồ màu xanh nhã nhặn.
