Ngỡ ngàng với bộ bát đĩa 'sang hết phần thiên hạ' trên bàn ăn nhà Phương Oanh

Thứ tư, 12:36 17/09/2025
GĐXH - Lâu lắm mới quay lại việc bếp núc, Phương Oanh vẫn khiến dân tình phải trầm trồ như ngày nào.


Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 1.

Mới đây, Phương Oanh vừa chia sẻ hình ảnh về mâm cơm gia đình mà cô vừa thực hiện. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lâu rùi không lên vlog nấu ăn, có ai nhớ bếp nàng Ỉn khum nè?". Dù đã lâu mới quay lại việc bếp núc nhưng tài nấu ăn của Phương Oanh vẫn không hề thuyên giảm, cô vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với bữa cơm nhà đơn giản mà sạch sẽ, ngon mắt vô cùng. Bên cạnh đó, cô còn khéo bày biện với bộ bát đĩa tinh giản mà sang trọng vô cùng.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 2.

Được biết, bộ bát đĩa mà Phương Oanh sử dụng, nằm trong BST sứ Nhật của một thương hiệu nổi tiếng, lấy cảm hứng từ các cung điện nguy nga của Châu Âu, bộ sưu tập này nổi bật với hoa văn Ogee cách điệu và đường viền bạch kim tinh tế, tạo nên sự quý phái và thanh lịch, các họa tiết được thể hiện trên nhiều kích thước của bát, đĩa, tô, tạo sự hài hòa cho tổng thể bộ bàn ăn.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 3.

Căn bếp và những bữa ăn gia đình luôn là điều khiến Phương Oanh tự hào và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là nơi phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân. Chính vì thế, không khó hiểu khi Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp. Những vật dụng nhỏ nhất trên bàn ăn, cũng được cô để ý tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong một lần chia sẻ bữa ăn, bên cạnh món chả cá lăng mà nữ diễn viên kỳ công chuẩn bị, thì tới chiếc giá đựng giấy ăn cũng đáng chú ý.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 4.

Chiếc giá tuy nhỏ nhưng có công dụng vô cùng lớn, vừa để đựng giấy ăn - món đồ cần thiết trong nhà bếp, lại vừa khiến căn bếp trông sang hơn hẳn vài chân kính.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 5.

Chiếc giá đựng giấy ăn này gây ấn tượng với thiết kế mang đậm phong cách tối giản, hiện đại nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Toàn bộ sản phẩm được làm từ kim loại sáng bóng, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn. Cấu trúc vòng cung kết hợp với trục dọc và quả cầu nặng chính là điểm nhấn độc đáo, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp cố định giấy ăn hiệu quả, đặc biệt hữu dụng trong các bữa ăn ngoài trời hoặc nơi có gió. Thiết kế gọn gàng, đường nét uyển chuyển, phù hợp với nhiều không gian sống từ phòng bếp, bàn ăn, đến quầy bar hay bàn tiếp khách tại văn phòng. Sản phẩm này lập tức được các chị em tìm mua.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 6.

Mỗi lần Phương Oanh sửa soạn bàn tiệc là một lần khiến chị em "đứng ngồi không yên". Tất cả những vật dụng mà cô sử dụng trong trang trí bàn ăn, trình bày bữa ăn đều có tính thẩm mỹ cao vì thế thường trở thành lựa chọn tham khảo của nhiều chị em.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 7.

Trong một lần sắp tiệc tại gia, nữ diễn viên sắp xếp mỗi bộ đĩa 3 chiếc gồm đĩa lót và đĩa ăn. Chiếc đĩa lót phía dưới cùng nổi bật với kiểu dáng viền gợn sóng. Lớp đĩa thứ hai là thủy tinh trong suốt có viền kim loại màu vàng tạo cảm giác sang trọng tối đa. Lớp đĩa ăn trên cùng là chiếc đĩa sứ màu trắng, mang lại cảm giác tối giản mà sang trọng. Ở lớp trên cùng, Phương Oanh đặt lên chiếc bát ăn hiệu ứng ánh bạc có vân với hình dáng độc đáo. Nữ diễn viên cũng kết hợp khăn ăn đồng bộ, khiến cho bàn tiệc mang phong cách cực sang trọng, cao cấp không kém gì nhà hàng 5 sao.


Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 8.

Những món ăn của “bếp trưởng” Phương Oanh không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà chén đĩa cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong những bức ảnh và clip đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên rất đam mê sưu tầm các mẫu chén đĩa kiểu Âu hoặc gốm sứ giả cổ sang trọng.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 9.
Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 10.
Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 11.

Nhiều đĩa và đồ gốm sứ khác Phương Oanh sử dụng mang phong cách châu Âu. Cô yêu thích các món đồ màu xanh nhã nhặn.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 12.Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'

GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.


Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 13.Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.

Ngỡ ngàng với bát đĩa sang trọng của Phương Oanh trên bàn ăn gia đình - Ảnh 14.Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn, khoai sọ thực sự là một "siêu thực phẩm" giá rẻ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhờ hàm lượng tinh bột kháng nhiều trong loại củ này.

Phương Nghi (t/h)
