Hơn 1.500 học sinh hào hứng học cách bảo vệ mình và bạn bè trong thế giới số

Sự kiện do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp nhà trường và Hội LHPN phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học sinh về các vấn đề giới và an toàn không gian mạng.

Sắc cam phủ kín sân trường Hùng Vương - màu biểu tượng của nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt bạo lực, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em. Cờ, banner, dải ruy băng cam gắn trên áo thầy cô và học sinh tạo nên một không gian đồng nhất về thông điệp: an toàn, tôn trọng và nói không với định kiến. Không còn bảng xanh phấn trắng, 1.511 học sinh bước vào giờ học đặc biệt, nơi các em vừa được trải nghiệm, vừa được phản biện và cất tiếng nói của chính mình.

Buổi truyền thông do chị Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Chuyên gia về giới và bảo vệ trẻ em, cùng nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, điều hành. Sự kết hợp giữa chuyên môn và nghệ thuật mang đến phương pháp "Học mà chơi - Chơi mà học", khiến sân trường nhanh chóng trở thành một sân khấu tương tác đầy năng lượng.

Bầu không khí được hâm nóng ngay với màn kịch câm mở màn. Không lời thoại, không sân khấu cầu kỳ, chỉ bằng nhịp tay, ánh mắt và chuyển động hình thể dứt khoát, nghệ sĩ Hoàng Tùng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hơn 1.500 học sinh. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm hình thức nghệ thuật độc đáo này.

Ngay sau đó, trò chơi "Đồng ý - Không đồng ý" mở ra không khí tranh luận cởi mở. Những nhận định quen thuộc như "Con trai mặc đồ hồng là kỳ cục" hay "Chỉ con gái mới cần học cách tự bảo vệ mình" nhanh chóng tạo nên nhiều góc nhìn khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của chị Trần Hồng Điệp, học sinh cùng thống nhất một thông điệp chung: sở thích và năng lực của mỗi người đều đáng được tôn trọng, không phụ thuộc vào giới tính.

Không dừng lại ở chủ đề bình đẳng giới, nghệ sĩ Hoàng Tùng tiếp tục đưa học sinh bước vào thế giới số, nơi các em học tập, kết nối và giải trí mỗi ngày, nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều rủi ro. Thông qua các động tác minh hoạ và thử thách đoán từ khoá, học sinh nhanh chóng liên hệ được những lợi ích như tìm hiểu kiến thức, trò chơi giải trí, kết nối bạn bè và các nguy cơ phổ biến như mất thông tin cá nhân, tiếp xúc nội dung độc hại hay bị kéo vào hành vi bạo lực trực tuyến.

Trò chơi "Tượng người" đặc biệt để lại ấn tượng cho các em học sinh. Chỉ trong vài giây, các nhóm học sinh phải tạo dáng mô phỏng những tình huống như cô lập bạn, lan truyền tin xấu hay bắt nạt trên mạng. Thông qua hình thức trình bày trực quan, các em được quan sát rõ hành vi, nhận diện mức độ ảnh hưởng và hiểu hơn về yêu cầu ứng xử an toàn, tôn trọng trong môi trường số. "Con thấy hoạt động rất thú vị và dễ hiểu. Con cũng đã hiểu rằng hành động này diễn ra trên không gian mạng như nói xấu, bêu xấu một bạn trên nhóm chat cũng chính là một hành động của bạo lực trực tuyến," bạn T.M.H (lớp 7) cho biết.

Tới phần kịch ứng tác, học sinh không còn là khán giả. Các em bước lên sân khấu, đối mặt các tình huống gạ gẫm, lừa đảo, yêu cầu chia sẻ ảnh, mật khẩu, hoặc bị lôi kéo công kích bạn bè. Không được chuẩn bị trước cũng không có kịch bản, mọi phản ứng các em đưa ra đều là bài kiểm tra kỹ năng tự vệ số. Qua đó, các em học được những kỹ năng thiết yếu để bảo vệ bản thân: tạo mật khẩu mạnh, đặt chế độ riêng tư, không bấm vào đường link lạ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn.

Hơn 1.500 học sinh không chỉ lắng nghe mà còn tích cực chia sẻ và tham gia các hoạt động, góp phần tạo nên một buổi truyền thông sôi nổi và giàu cảm hứng. Có thể các em chưa thành thạo các kỹ năng chỉ sau một buổi học, nhưng nếu mỗi em bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như bình luận tích cực, kết nối an toàn hay giữ thông tin cá nhân cẩn thận, những thói quen đó sẽ giúp các em lớn lên trong một môi trường tôn trọng và an toàn hơn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, 6.096 ly sữa tươi sạch TH true MILK đã được VSF và Tập đoàn TH trao tặng tới toàn bộ học sinh, tiếp thêm dinh dưỡng và năng lượng cho sau buổi sáng đầy sôi động.

Sự kiện tại THCS Hùng Vương trong khuôn khổ Chiến dịch Tô cam 2025 do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp Tập đoàn TH, BAC A BANK và Hệ thống trường TH School triển khai từ 10/11-10/12, hướng đến thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số.

Hải Anh

Ảnh: Lưu Hà