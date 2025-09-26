Một ngày, hai cán bộ công an Nghệ An trả lại gần nửa tỷ đồng cho người dân

Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An đã hai lần trao trả tài sản có giá trị lớn cho người dân đánh rơi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an Nhân dân.

Đại úy Trần Nguyên Mạnh, cán bộ Công an phường Vinh Phú trao trả tài sản cho anh Công.

Trước đó, sáng 25/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đại úy Trần Nguyên Mạnh (Công an phường Vinh Phú) nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng quốc tế cùng số ngoại tệ trị giá gần 60 triệu đồng. Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho anh Lê Văn Công (trú tại xã Tân Kỳ), người vừa đi lao động ở nước ngoài về để lo chi phí chữa bệnh cho người thân.

Lực lượng Công an và chị Tú trao trả tài sản cho anh Hiến.

Chiều cùng ngày, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an Nghệ An) trên đường về nhà cũng nhặt được một túi xách chứa gần 400 triệu đồng gồm ngoại tệ, tiền Việt Nam, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Tài sản sau đó được xác minh và trao lại cho chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc Hiến (trú phường Vinh Phú).

Xúc động nhận lại tài sản, cả anh Công và anh Hiến đều bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ trực tiếp giúp đỡ mình.