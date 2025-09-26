Một ngày, hai cán bộ công an Nghệ An trả lại gần nửa tỷ đồng cho người dân
GĐXH - Chỉ trong vài giờ, hai cán bộ công an tại Nghệ An đã liên tiếp nhặt được và trao trả ví, túi xách chứa tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, khiến nhiều người cảm phục.
Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An đã hai lần trao trả tài sản có giá trị lớn cho người dân đánh rơi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an Nhân dân.
Trước đó, sáng 25/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đại úy Trần Nguyên Mạnh (Công an phường Vinh Phú) nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng quốc tế cùng số ngoại tệ trị giá gần 60 triệu đồng. Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho anh Lê Văn Công (trú tại xã Tân Kỳ), người vừa đi lao động ở nước ngoài về để lo chi phí chữa bệnh cho người thân.
Chiều cùng ngày, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an Nghệ An) trên đường về nhà cũng nhặt được một túi xách chứa gần 400 triệu đồng gồm ngoại tệ, tiền Việt Nam, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Tài sản sau đó được xác minh và trao lại cho chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc Hiến (trú phường Vinh Phú).
Xúc động nhận lại tài sản, cả anh Công và anh Hiến đều bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ trực tiếp giúp đỡ mình.
Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sựPháp luật - 4 phút trước
GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.
Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phươngĐời sống - 37 phút trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nữ nổi tiếng bởi tính cách mạnh mẽ, đanh hanh và không dễ bị bắt nạt.
Trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầmXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Nhận được 150 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Thu Hằng nhanh chóng trình báo công an để nhờ tìm người trả lại.
Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lườngThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h). Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rất lớn.
Vào cua tốc độ cao, xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong ở Thái NguyênĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Dù đi qua khúc cua thế nhưng xe đầu kéo vẫn không giảm tốc độ khiến phần đuôi phía sau trượt dài trên đường hất văng người đi xe máy. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) khiến 1 người tử vong.
Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công anPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.
5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026Giáo dục - 4 giờ trước
Năm 2026 cả nước có 34 tỉnh, thành với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có một số điều chỉnh. Có 5 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn cònĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Bãi rác tự phát trên đường Vũ Quỳnh, phường Từ Liêm, Hà Nội đã được dọn sạch, quây rào tôn và lắp camera, nhưng vẫn còn nhiều ống thực phẩm bảo vệ sức khỏe vương vãi.
Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sátĐời sống - 5 giờ trước
Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.
Giải cứu người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khoá trái cửaThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khóa trái cửa, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An triển khai phương án giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.
Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòngĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.