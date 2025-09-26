Mới nhất
Một ngày, hai cán bộ công an Nghệ An trả lại gần nửa tỷ đồng cho người dân

Thứ sáu, 17:44 26/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Chỉ trong vài giờ, hai cán bộ công an tại Nghệ An đã liên tiếp nhặt được và trao trả ví, túi xách chứa tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, khiến nhiều người cảm phục.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An đã hai lần trao trả tài sản có giá trị lớn cho người dân đánh rơi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an Nhân dân.

Hai cán bộ Công an Nghệ An trả lại gần nửa tỷ đồng cho người dân - Ảnh 1.

Đại úy Trần Nguyên Mạnh, cán bộ Công an phường Vinh Phú trao trả tài sản cho anh Công.

Trước đó, sáng 25/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đại úy Trần Nguyên Mạnh (Công an phường Vinh Phú) nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng quốc tế cùng số ngoại tệ trị giá gần 60 triệu đồng. Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho anh Lê Văn Công (trú tại xã Tân Kỳ), người vừa đi lao động ở nước ngoài về để lo chi phí chữa bệnh cho người thân.

Hai cán bộ Công an Nghệ An trả lại gần nửa tỷ đồng cho người dân - Ảnh 2.

Lực lượng Công an và chị Tú trao trả tài sản cho anh Hiến.

Chiều cùng ngày, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an Nghệ An) trên đường về nhà cũng nhặt được một túi xách chứa gần 400 triệu đồng gồm ngoại tệ, tiền Việt Nam, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Tài sản sau đó được xác minh và trao lại cho chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc Hiến (trú phường Vinh Phú).

Xúc động nhận lại tài sản, cả anh Công và anh Hiến đều bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ trực tiếp giúp đỡ mình.

Hai cán bộ Công an Nghệ An trả lại gần nửa tỷ đồng cho người dân - Ảnh 3.Nghệ An: Ba học sinh nhặt được của rơi tìm người đánh mất

GĐXH - Trên đường đi học về, ba học sinh nhặt được điện thoại và một số giấy tờ liền mang đến trụ sở Công an xã Phúc Sơn nhờ tìm người đánh rơi.

K. Tâm - V. Đồng
Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Pháp luật
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vát

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vát

Đời sống
Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự
Tin sáng 26/9: Người dân Hà Nội cần làm ngay 3 việc này khi thành phố 'thần tốc' làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày; người mẹ lên tiếng về tin đồn con gái bại liệt tự tử khi bị cướp điện thoại

Tin sáng 26/9: Người dân Hà Nội cần làm ngay 3 việc này khi thành phố 'thần tốc' làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày; người mẹ lên tiếng về tin đồn con gái bại liệt tự tử khi bị cướp điện thoại

Thời sự

