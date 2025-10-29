Chính phủ quyết định đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1

Phần thứ hai là thi nói trực tiếp với giáo viên nước ngoài. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Mục tiêu của Đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh để góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Dạy tiếng Anh từ bậc mầm non

Đối với giáo dục mầm non, mục tiêu của đề án là giúp trẻ được trải nghiệm, làm quen với tiếng Anh; hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông.

Đối với giáo dục phổ thông, mục tiêu của Đề án là giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong phát triển tư duy và phẩm chất, năng lực học tập các môn học, các hoạt động giáo dục, giao lưu, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối với giáo dục đại học, mục tiêu của Đề án là phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giảng dạy các học phần, mô đun, tín chỉ trong chương trình đào tạo; trong đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên. Phát triển giáo dục đại học thành trụ cột dẫn dắt quốc gia trong hệ sinh thái tiếng Anh với năng lực hội nhập sâu rộng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo bằng tiếng Anh.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu của đề án nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và định hướng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với giáo dục thường xuyên, mục tiêu của Đề án giúp nâng cao năng lực tiếng Anh cho người học giáo dục thường xuyên, đa dạng hóa hình thức và nội dung học tập tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (từ năm 2025 đến năm 2045), được triển khai với 3 giai đoạn chính. Trong đó, giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ xây dựng nền tảng và chuẩn hóa - bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục; giai đoạn 2 (2030-2035) sẽ mở rộng và tăng cường - đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn; giai đoạn 3 (2035-2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao - tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Đối với mỗi bậc học, đề án đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Trong đó, với bậc tiểu học, sẽ đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như hiện nay ngay trong giai đoạn 2025-2030.

Cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh

Ước tính đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Về điều kiện nguồn lực, sau khi đề án được ban hành, các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương thuộc đối tượng điều chỉnh của Đề án có trách nhiệm thực hiện.

Trong đó, đối với bậc học mầm non, để triển khai thành công đề án cần có 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh trong 1 cơ sở giáo dục mầm non. Như vậy dự kiến sẽ phát sinh thêm biên chế vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên cả nước thêm 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, để có cơ sở vững chắc, đảm bảo thành công mục tiêu của Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông. Điều này sẽ phát sinh thêm biên chế giáo viên tiếng Anh trong các trường tiểu học trên cả nước thêm khoảng gần 10.000 giáo viên tiếng Anh.

Ngoài ra, cần đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035 để đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu của đề án./.