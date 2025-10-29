Lũ dữ trong đêm cuốn phăng 11 ngôi nhà ở vùng cao Đà Nẵng

Sáng 29/10, ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư xã Trà Tân (TP Đà Nẵng ) cho biết, 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên bất ngờ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm.

11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên bị “xóa sổ” trong đêm.

Sự việc xảy ra tối 27/10, rất may trước đó các hộ dân đã được di dời đến nơi ở khác nên không thiệt hại về người. "Ngay sau sự việc, chính quyền xã đã vào hiện trường kiểm tra, ghi nhận khu vực nay chỉ còn lại bãi đất trống. Những ngôi nhà bị cuốn trôi là nhà gỗ, bán kiên cố của đồng bào. Bà con đang tạm trú an toàn tại nhà văn hóa và các điểm sơ tán khác", ông Lai nói.

Theo ghi nhận, nóc Ông Yên, nơi trước đây có 11 hộ dân sinh sống giờ chỉ còn đất đá, gỗ mục, vết tích nền nhà bị xói lở. Dòng lũ từ thượng nguồn đột ngột dâng cao trong đêm, cuốn phăng toàn bộ khu dân cư nằm ven sườn núi.

Nước lũ cuồn cuộn tại xã Trà Tân.

Ông Lai cho hay, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong sáng 29/10, nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên diện rộng vẫn rất cao. Toàn xã Trà Tân hiện có 18 ngôi nhà bị vùi lấp (trong đó có 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên), hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Tuyến Quốc lộ 40B bị chia cắt nhiều đoạn, đường liên xã bị sạt lở khiến thôn Sông Y hoàn toàn cô lập.

Địa phương đã di dời khẩn cấp 64 hộ dân với 205 nhân khẩu đến nơi an toàn, chủ yếu xen ghép vào nhà dân khác hoặc tập trung tại trường học, nhà văn hóa thôn. "Nhờ phương án cảnh báo sạt lở được xây dựng từ trước, chúng tôi đã chủ động sơ tán dân sớm, nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có đánh giá lại tầng địa chất để đưa ra giải pháp an toàn hơn cho khu vực vùng núi", ông Lai nói thêm.

Lãnh đạo xã Trà Tân kiểm tra các điểm sạt lở.

Cũng tại xã Trà Tân, chiều 28/10, quả đồi cạnh Quốc lộ 40B (đoạn gần ngã ba đi xã Trà Giáp) bất ngờ sạt lở, đổ xuống đường kéo theo cây cối và dòng nước lũ chảy xiết. Người đi đường phát hiện, kịp dừng xe nên không ai bị thương. UBND xã cho biết đất đá và nước từ quả đồi tràn xuống quốc lộ khiến phương tiện không thể qua lại, chính quyền đã căng dây cảnh báo, đồng thời tập trung san gạt để sớm thông đường.