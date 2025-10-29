Hai thanh niên bị nước cuốn, một người mất tích
Khi đi xe máy qua đoạn đường ngập sâu ở phường Hương Trà (TP Huế), hai thanh niên bị dòng nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân mất tích.
Tối 29/10, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi.
Khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực cây xăng bên quốc lộ 1A (km 808+400, phường Hương Trà), xe máy hiệu Sirius do T.H.V.M. (SN 2007) điều khiển, chở theo B.H.N.L. (SN 2007), cùng trú tại phường Hương Trà, di chuyển theo hướng An Lỗ - Huế.
Khi qua đoạn đường ngập sâu, dòng nước chảy xiết cuốn cả hai cùng xe xuống cống. L. kịp bơi được vào bờ, còn M. bị nước cuốn mất tích.
Nhận thông tin, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm. Hiện trời tối, mưa lớn, nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.
Cùng ngày, UBND xã Đan Điền huy động lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm anh T.T.H. (SN 1990, trú tại địa phương) bị nước cuốn mất tích vào khoảng 17h40 ngày 27/10, tại đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ (đoạn qua thôn Đông Lâm).
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngay sau khi nhận tin báo sự việc tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng đang tiếp tục rà soát dọc tuyến sông, đê và các cửa cống thoát nước.
Giăng dây hỗ trợ lương thực cho hơn 100 người dân bị cô lập
Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp 200kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa cho người dân bị cô lập do mưa lũ trên địa bàn xã A Lưới 1.
Theo đó, tại thôn Ta Lo A Hố, mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 khiến 26 hộ dân với 107 nhân khẩu bị cô lập, hiện nay lương thực dự trữ đã cạn kiệt.
Trước tình hình này các lực lượng và chính quyền địa phương sử dụng dây thừng, vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con.
Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìmXã hội - 2 giờ trước
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.
Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồngXã hội - 2 giờ trước
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.
Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũXã hội - 2 giờ trước
Giữa lúc mưa lũ gây ngập khắp TP Huế, một sản phụ bất ngờ trở dạ giữa đường. Nhờ sự nhanh trí của người qua đường là giám đốc một doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời của điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ "vượt cạn" ngay trên xe ô tô.
Lũ dữ trong đêm cuốn phăng 11 ngôi nhà ở vùng cao Đà NẵngXã hội - 3 giờ trước
11 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm. May mắn trước đó người dân ở đây đã được sơ tán đến nơi khác nên không có thương vong về người.
Lũ trên các sông ở Huế lên trở lại, chấn chỉnh tình trạng 'chặt chém' dịch vụ cứu hộXã hội - 3 giờ trước
Mưa lớn ở thượng nguồn khiến lũ trên các sông ở TP Huế đang lên nhanh trở lại. Trước phản ánh về tình trạng ghe, đò và dịch vụ cứu hộ trong lũ "chặt chém, hét giá" Công an TP Huế chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm vi phạm.
Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền TrungXã hội - 4 giờ trước
Từ ngày 30/10 đến 1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.
Chính phủ quyết định đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1Xã hội - 4 giờ trước
Chính phủ vừa có Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quýĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niênPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dờiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…
Xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn KiếmThời sự
GĐXH - Liên quan vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác định nguyên nhân và danh tính nạn nhân.