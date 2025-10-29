Hai thanh niên bị nước cuốn, một người mất tích

Tối 29/10, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực cây xăng bên quốc lộ 1A (km 808+400, phường Hương Trà), xe máy hiệu Sirius do T.H.V.M. (SN 2007) điều khiển, chở theo B.H.N.L. (SN 2007), cùng trú tại phường Hương Trà, di chuyển theo hướng An Lỗ - Huế.

Khi qua đoạn đường ngập sâu, dòng nước chảy xiết cuốn cả hai cùng xe xuống cống. L. kịp bơi được vào bờ, còn M. bị nước cuốn mất tích.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm. Hiện trời tối, mưa lớn, nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Đan Điền tìm kiếm anh H.

Cùng ngày, UBND xã Đan Điền huy động lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm anh T.T.H. (SN 1990, trú tại địa phương) bị nước cuốn mất tích vào khoảng 17h40 ngày 27/10, tại đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ (đoạn qua thôn Đông Lâm).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngay sau khi nhận tin báo sự việc tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng đang tiếp tục rà soát dọc tuyến sông, đê và các cửa cống thoát nước.