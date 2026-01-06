Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân? GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm vốn là một "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong "mâm cỗ" tối Giao thừa mỗi dịp xuân về Tết đến. Tuy nhiên, trong không khí háo hức chào đón Tết Bính Ngọ 2026, mạng xã hội xuất hiện thông tin không có Táo quân.

Thực tế, dù đã đầu tháng 1 dương lịch nhưng fanpage Táo quân, cùng dàn diễn viên chưa có "động tĩnh" gì về lịch tập luyện Táo Quân - như thông lệ hàng năm.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, diễn viên trẻ Thái Dương - gương mặt quen thuộc của Táo quân từ 3 năm nay - cho biết hiện tại anh cũng chưa nhận được thông báo "triệu tập lên chầu" nhưng khả năng cao là Táo quân năm nay sẽ được thay thế bằng một chương trình nghệ thuật khác. "Có nhiều lý do nhưng tôi chỉ nắm được là năm nay có thể tạm ngưng Táo quân", nam diễn viên cho biết.

Diễn viên Thái Dương nằm trong dàn Táo trẻ của Táo quân từ nhiều năm nay.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Vân Dung cũng úp mở bằng những vần thơ: "Giả dụ không có Táo quân/ Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê". Trước dòng chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung, khán giả đã bày tỏ sự băn khoăn và tò mò. Nhiều người tiếc nuối khi năm nay không có món ăn truyền thống trong "mâm cơm" Tết.

NSƯT Chí Trung - một trong những Táo đời đầu và có thâm niên trong chương trình cũng chia sẻ: "Năm nay, tôi không biết có Táo Quân hay không".

Đại diện Ban Văn hóa - Giải trí VTV cũng chia sẻ với truyền thông, ê-kíp được giao thực hiện Táo quân – Gặp nhau cuối năm đang trong quá trình chuẩn bị, đồng thời xây dựng và cân nhắc nhiều phương án kịch bản. Khả năng cao chương trình Táo Quân theo định dạng (format) truyền thống sẽ không lên sóng trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, có thể lựa chọn một phiên bản mới hoặc một chương trình khác mang tinh thần tương tự để phục vụ khán giả đêm Giao thừa. "Hiện Ban vẫn xem xét các phương án để tìm ra lựa chọn khả thi và tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ sớm thông tin khi có quyết định cuối cùng", đại diện Ban Văn hóa - Giải trí nói.

Những nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân như: Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc,... vắng mặt khiến fan Táo không còn hào hứng như xưa.

Táo Quân lên sóng từ năm 2003 đã trải qua hơn 20 năm phát sóng. Sau hơn 20 năm lên sóng, dàn diễn viên tham gia Táo Quân cũng đã có nhiều thay đổi. Trong đó, "Cô Đẩu" Công Lý đã vắng mặt nhiều năm do sức khỏe, còn "Nam Tào" Xuân Bắc ngày nào đã lên làm quản lý cũng không tham gia Táo quân nữa.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua - bận việc cá nhân và vướng vấn đề về sức khoẻ.

Thực tế, việc thiếu nhiều gương mặt gạo cội như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc với những fan Táo thì đã phần nào giảm sức hấp dẫn của "bom tấn" đêm Giao thừa.

THÔNG KHÔNG KỊP THOÁT - TÁO THOÁT NƯỚC - TÁO QUÂN 2009



