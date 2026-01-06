Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?

Thứ ba, 16:17 06/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Năm 2026, Táo quân có thể không lên sóng khiến khán giả băn khoăn. Dàn nghệ sĩ gạo cội thiếu vắng, liệu có chương trình nào thay thế?

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội? - Ảnh 1.Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm vốn là một "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong "mâm cỗ" tối Giao thừa mỗi dịp xuân về Tết đến. Tuy nhiên, trong không khí háo hức chào đón Tết Bính Ngọ 2026, mạng xã hội xuất hiện thông tin không có Táo quân.

Thực tế, dù đã đầu tháng 1 dương lịch nhưng fanpage Táo quân, cùng dàn diễn viên chưa có "động tĩnh" gì về lịch tập luyện Táo Quân - như thông lệ hàng năm.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, diễn viên trẻ Thái Dương - gương mặt quen thuộc của Táo quân từ 3 năm nay - cho biết hiện tại anh cũng chưa nhận được thông báo "triệu tập lên chầu" nhưng khả năng cao là Táo quân năm nay sẽ được thay thế bằng một chương trình nghệ thuật khác. "Có nhiều lý do nhưng tôi chỉ nắm được là năm nay có thể tạm ngưng Táo quân", nam diễn viên cho biết.

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội? - Ảnh 2.
Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội? - Ảnh 3.

Diễn viên Thái Dương nằm trong dàn Táo trẻ của Táo quân từ nhiều năm nay.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Vân Dung cũng úp mở bằng những vần thơ: "Giả dụ không có Táo quân/ Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê". Trước dòng chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung, khán giả đã bày tỏ sự băn khoăn và tò mò. Nhiều người tiếc nuối khi năm nay không có món ăn truyền thống trong "mâm cơm" Tết.

NSƯT Chí Trung - một trong những Táo đời đầu và có thâm niên trong chương trình cũng chia sẻ: "Năm nay, tôi không biết có Táo Quân hay không".

Đại diện Ban Văn hóa - Giải trí VTV cũng chia sẻ với truyền thông, ê-kíp được giao thực hiện Táo quân – Gặp nhau cuối năm đang trong quá trình chuẩn bị, đồng thời xây dựng và cân nhắc nhiều phương án kịch bản. Khả năng cao chương trình Táo Quân theo định dạng (format) truyền thống sẽ không lên sóng trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, có thể lựa chọn một phiên bản mới hoặc một chương trình khác mang tinh thần tương tự để phục vụ khán giả đêm Giao thừa. "Hiện Ban vẫn xem xét các phương án để tìm ra lựa chọn khả thi và tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ sớm thông tin khi có quyết định cuối cùng", đại diện Ban Văn hóa - Giải trí nói.

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội? - Ảnh 4.
Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội? - Ảnh 5.

Những nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân như: Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc,... vắng mặt khiến fan Táo không còn hào hứng như xưa.

Táo Quân lên sóng từ năm 2003 đã trải qua hơn 20 năm phát sóng. Sau hơn 20 năm lên sóng, dàn diễn viên tham gia Táo Quân cũng đã có nhiều thay đổi. Trong đó, "Cô Đẩu" Công Lý đã vắng mặt nhiều năm do sức khỏe, còn "Nam Tào" Xuân Bắc ngày nào đã lên làm quản lý cũng không tham gia Táo quân nữa.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua - bận việc cá nhân và vướng vấn đề về sức khoẻ.

Thực tế, việc thiếu nhiều gương mặt gạo cội như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc với những fan Táo thì đã phần nào giảm sức hấp dẫn của "bom tấn" đêm Giao thừa.

THÔNG KHÔNG KỊP THOÁT - TÁO THOÁT NƯỚC - TÁO QUÂN 2009


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Nam diễn viên từ '12A và 4H' tới 'Táo quân', tuổi U70 sống độc thân trong căn phòng 10 mét vuông

Nam diễn viên từ '12A và 4H' tới 'Táo quân', tuổi U70 sống độc thân trong căn phòng 10 mét vuông

Nữ nghệ sĩ Táo Quân duy nhất chưa có danh hiệu NSND, NSƯT: "Tôi không có duyên"

Nữ nghệ sĩ Táo Quân duy nhất chưa có danh hiệu NSND, NSƯT: "Tôi không có duyên"

NSƯT Chí Trung "kể khổ" về Táo quân 2025

NSƯT Chí Trung "kể khổ" về Táo quân 2025

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Giải trí - 33 phút trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.

Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy Khánh

Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy Khánh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.

Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?

Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Trọng Trinh mới đây gây sốt với vai diễn Trần Sơn - Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trong phim, ông xuất hiện với hình ảnh cương nghị thì ngoài đời nam nghệ sĩ gạo cội lại có lối sống trẻ trung và bình dị.

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" đã hé mở cái kết của nhân vật này. Chỉ một vài chia sẻ nhỏ của nữ diễn viên cũng khiến khán giả tò mò.

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.

Xem nhiều

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Giải trí
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top