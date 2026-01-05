Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Vũ Thủy Tiên - nữ BTV quê Bắc Ninh - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ bởi nhan sắc mà còn với thành tích "khủng".
Ngay từ vòng sơ khảo, Thủy Tiên đã được nhiều người đánh giá "ứng viên sáng giá" tại cuộc thi năm nay không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ thành tích "khủng".
"Tôi đến với Miss World Vietnam không phải để tìm kiếm danh hiệu, mà để theo đuổi sứ mệnh văn hóa mà mình luôn tin tưởng. Với nền tảng ngôn ngữ, văn học và đối ngoại, tôi hiểu rằng ngôn ngữ là chìa khóa mở tri thức, còn truyền thông là cầu nối đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới", cô nói.
