Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Thứ hai, 18:12 05/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vũ Thủy Tiên - nữ BTV quê Bắc Ninh - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ bởi nhan sắc mà còn với thành tích "khủng".

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc ngọt ngào và nhiều tài lẻ.

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Vũ Thủy Tiên - người đẹp đến từ Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) đang nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp tại Miss World Vietnam 2025.

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Ngay từ vòng sơ khảo, Thủy Tiên đã được nhiều người đánh giá "ứng viên sáng giá" tại cuộc thi năm nay không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ thành tích "khủng".

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Thủy Tiên từng là cựu học sinh THPT Chuyên Bắc Giang, cô từng đạt: Giải Ba HSG Quốc gia môn Ngữ văn năm 2022-2023; Giải Nhất môn bơi Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Bắc Giang 2018;... Với thành tích đó, Thủy Tiên nhận được suất tuyển thẳng Học viện Ngoại giao & Học viện Báo chí và Tuyên truyền; và đỗ Đại học Ngoại thương.

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.
Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

"Tôi đến với Miss World Vietnam không phải để tìm kiếm danh hiệu, mà để theo đuổi sứ mệnh văn hóa mà mình luôn tin tưởng. Với nền tảng ngôn ngữ, văn học và đối ngoại, tôi hiểu rằng ngôn ngữ là chìa khóa mở tri thức, còn truyền thông là cầu nối đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới", cô nói. 

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.
Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.


Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.

Cô nhấn mạnh: "Tôi mong trở thành hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, trí tuệ và giàu tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Cuộc thi là bước đi đầu tiên để tôi kể câu chuyện về một Việt Nam rực rỡ, giàu truyền thống và sẵn sàng hội nhập bằng chính năng lực và trái tim của mình".

Nữ BTV vũ thủy tiên quê Bắc Ninh: Ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Vũ Thủy Tiên từng giành giải thưởng “Người đẹp gương mặt đẹp nhất” tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Hiện tại cô đang là cộng tác viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang (BGTV), nay là BTV (Bắc Ninh TV).

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - Hồng Diễm mới đây vào vai nhân vật Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đã thự sự gây chú ý với khán giả. Nếu trên phim, Hồng Diễm cứng cỏi, nghiêm nghị thì ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên cô vẫn giữ được sự trẻ trung, cuốn hút.

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bé Gia Khang - con trai Chi Bảo và Lý Thùy Chang đã tròn 4 tuổi, cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần khiến khán giả rất yêu thích.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Quảng Ninh tổng thu hơn 1.600 tỷ đồng

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Quảng Ninh tổng thu hơn 1.600 tỷ đồng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở VH, TT và DL Quảng Ninh, trong 5 ngày (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), tổng khách du lịch đến địa phương ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.500 lượt và tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Đảm nhận vai Hoàng hậu Dương Vân Nga, diễn viên Đỗ Hải Yến đã về Ninh Bình thăm di tích cố đô Hoa Lư, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử để có thêm chất liệu cho vai diễn.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Giải trí - 12 giờ trước

Phân đoạn Bách chứng kiến sự trơ trẽn của Duyên và quyết định chấm dứt mối quan hệ trong tập 36 phim “Cách em 1 milimet” tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng tập phim này là khoảnh khắc “đáng xem nhất từ đầu đến giờ” của khung giờ vàng.

Xem nhiều

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Con gái H'Hen Niê - bé Harley - gây chú ý với nụ cười và nét "biết diễn". H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào về con gái trong những khoảnh khắc đáng yêu.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Giải trí
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top