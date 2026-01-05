Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

"Tôi đến với Miss World Vietnam không phải để tìm kiếm danh hiệu, mà để theo đuổi sứ mệnh văn hóa mà mình luôn tin tưởng. Với nền tảng ngôn ngữ, văn học và đối ngoại, tôi hiểu rằng ngôn ngữ là chìa khóa mở tri thức, còn truyền thông là cầu nối đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới", cô nói.