Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạn
GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.
Khám tăng huyết áp phát hiện dấu hiệu bệnh thận
Ngày 3/11, BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, chị Vi (39 tuổi) thấy mệt, nhức đầu hai ngày nay, đi tiểu có bọt. Chị kể mình được chẩn đoán tăng huyết áp từ ba năm trước nhưng không theo dõi sát, uống thuốc không đầy đủ.
Bác sĩ cho chị uống thuốc hạ áp, tiến hành các xét nghiệm liên quan thì phát hiện chị bị tăng đường huyết, tỷ lệ Microalbumin/Creatinin niệu lên đến hơn 5000 mg/g, trong khi bình thường dưới 30. "Bệnh nhân không chỉ bị tăng huyết áp mà còn mắc bệnh đái tháo đường và đạm niệu", bác sĩ Bình khẳng định.
Đạm niệu, còn gọi là protein niệu, là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu, gây ra hiện tượng nước tiểu có nhiều bọt. Protein này thường là albumin, một chất quan trọng giúp xây dựng mô cơ, chống nhiễm trùng. Protein phải ở trong máu để thực hiện chức năng của chúng. Khi có protein trong nước tiểu thì đây là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương và suy giảm chức năng, cần điều trị ngay để tránh nguy cơ suy thận mạn tính.
Biến chứng đáng sợ của tăng huyết áp kéo dài
Nguyên nhân gây ra đạm niệu là sự tổn thương ở cầu thận, ảnh hưởng đến chức năng lọc máu của thận. Một số bệnh lý dẫn tới tình trạng này là bệnh thận màng, bệnh cầu thận sang thương tối thiểu, bệnh thận đái tháo đường, viêm cầu thận sau nhiễm trùng, viêm lupus, viêm ống kẽ thận, bệnh thận đa nang, hội chứng Fanconi, hoại tử ống thận cấp…
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM nhận định, trường hợp chị Vi có thể do huyết cao nhiều năm không kiểm soát tốt, lâu ngày gây biến chứng bệnh thận dẫn tới đạm niệu. Ngược lại, bệnh nhân viêm cầu thận gây tiểu đạm để lâu không điều trị cũng dẫn đến tăng huyết áp.
Bệnh nhân được kê toa thuốc kiểm soát huyết áp và đường huyết, thuốc điều trị đạm niệu. Sau 4 ngày đường huyết về mức giới hạn bình thường, huyết áp dao động từ 140-150/120 mmHg, chị Vi xuất viện. Bác sĩ hẹn chị tái khám chuyên khoa Nội Thận để sinh thiết thận và theo dõi đạm niệu.
Cần làm gì khi có dấu hiệu tăng huyết áp
Theo bác sĩ Kiều, ở những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền, tăng huyết áp được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì có thể gây ra nhiều biến chứng, trong đó có biến chứng thận. Nguy cơ đạm niệu gia tăng tỷ lệ thuận với mức huyết áp và chỉ số đường huyết. Nguy cơ này tăng nhanh khi huyết áp tâm thu vượt 160 mmHg hoặc đường huyết đói vượt 10 mmol/L. Khi xuất hiện tiểu đạm vi lượng, phức hợp tấn công màng lọc cầu thận sẽ được kích hoạt, làm tăng khả năng tiến triển thành tiểu đạm thực sự và dẫn đến bệnh thận giai đoạn cuối.
Chế độ ăn uống cho người bị đạm niệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp thận không bị tổn thương thêm, giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và góp phần cải thiện sức khỏe thận, tăng khả năng lọc máu. Bệnh nhân nên hạn chế ăn các loại thực phẩm quá giàu chất đạm, hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể, ăn nhiều chất xơ để cân bằng lượng đường trong máu và giảm cholesterol.
Với bệnh nhân tăng huyết áp, song song với tuân thủ lối sống và chế độ ăn lành mạnh, cần đi khám định kỳ và uống thuốc đúng liều lượng. Không tự ý ngưng thuốc, tự tăng giảm liều thuốc hoặc dùng lại toa thuốc cũ. Ngoài ra nên đo huyết áp tại nhà hàng ngày. Việc này sẽ giúp nhận biết phương pháp điều trị hiện tại có hiệu quả hay không cũng như phát hiện sớm các biến chứng sức khỏe nếu có.
