Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025

Chủ nhật, 08:31 31/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 31/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 31/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 31/8/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

31/8/2025

L: TG-E8

L: 8K5

L: ĐL8K5

Giải đặc biệt

725595

352324

954351

Giải nhất

16289

51681

78831

Giải nhì

73609

54545

42278

Giải ba

10766

35678

52342

60035

92511

51649

Giải tư

22478

35803

92446

75347

09818

52245

64729

70636

10176

70536

97066

15036

51057

32079

03041

39602

57970

82619

23150

03160

71425

Giải năm

3030

0936

7627

Giải sáu

2809

5447

4623

3862

7410

9796

8483

2588

9302

Giải bảy

881

721

941

Giải tám

91

27

05

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 31/8/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

31/8/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

668404

150300

711687

Giải nhất

72314

39319

66825

Giải nhì

67901

60779

56509

Giải ba

09830

40324

06754

86209

79884

13487

Giải tư

62175

16716

81371

14904

55834

08373

10949

23094

00274

23523

86382

75463

78869

54024

37076

17296

67633

03008

54161

08115

16349

Giải năm

0357

4565

9120

Giải sáu

6475

9226

7926

2482

3573

9187

9555

0408

6608

Giải bảy

273

524

168

Giải tám

93

91

33


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 31/8/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2MP-4MP-6MP-1MP-8MP-9MP
ĐB

68239
Giải 1

18983
Giải 2

67237

31087
Giải 3

73261

70455

94092

30009

77993

67551
Giải 4

7167

2434

5316

5517
Giải 5

8228

2028

8308

0423

2951

2226
Giải 6

843

745

942
Giải 7

66

54

81

95

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 31/8/2025

  • 03

  • 04

  • 14

  • 30

  • 32

  • 38

Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

15,040,482,500

Giải Nhất

O O O O O 

14

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

852

300.000
Giải Ba

O O O 

13,973

30.000
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Với tầm giá khoảng 700 triệu, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Năm nay, để có thời gian đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ mua sắm đồ dùng, thực phẩm cho gia đình từ khá sớm.

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.

Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Hưởng ứng Đại lễ Quốc Khánh 2/9, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó nổi bật là những mặt hàng quần áo trẻ em.

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người Việt

'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chứa đựng tinh thần dân tộc không chỉ trong những chi tiết giàu tính biểu tượng mà còn trong những cam kết vì sức khỏe người Việt.

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Xu hướng - 1 ngày trước

Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Giá cả thị trường
Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Giá cả thị trường
Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?

Xe số 125cc của Honda bản giới hạn đẹp hơn Future, Wave Alpha về Việt Nam giá bao nhiêu khiến khách hàng xôn xao?

Giá cả thị trường

