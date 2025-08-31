Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 31/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 31/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
31/8/2025
L: TG-E8
L: 8K5
L: ĐL8K5
|Giải đặc biệt
725595
352324
954351
|Giải nhất
16289
51681
78831
|Giải nhì
73609
54545
42278
|Giải ba
10766
35678
52342
60035
92511
51649
|Giải tư
22478
35803
92446
75347
09818
52245
64729
70636
10176
70536
97066
15036
51057
32079
03041
39602
57970
82619
23150
03160
71425
|Giải năm
3030
0936
7627
|Giải sáu
2809
5447
4623
3862
7410
9796
8483
2588
9302
|Giải bảy
881
721
941
|Giải tám
91
27
05
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
31/8/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
668404
150300
711687
|Giải nhất
72314
39319
66825
|Giải nhì
67901
60779
56509
|Giải ba
09830
40324
06754
86209
79884
13487
|Giải tư
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|Giải năm
0357
4565
9120
|Giải sáu
6475
9226
7926
2482
3573
9187
9555
0408
6608
|Giải bảy
273
524
168
|Giải tám
93
91
33
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2MP-4MP-6MP-1MP-8MP-9MP
|ĐB
|
68239
|Giải 1
|
18983
|Giải 2
67237
|
31087
|Giải 3
73261
70455
|
94092
30009
77993
|
67551
|Giải 4
7167
2434
5316
|
5517
|Giải 5
8228
2028
|
8308
0423
2951
|
2226
|Giải 6
843
745
|
942
|Giải 7
66
54
81
|
95
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025 có kết quả như sau:
03
04
14
30
32
38
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
15,040,482,500
|Giải Nhất
O O O O O
14
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
852
|300.000
|Giải Ba
O O O
13,973
|30.000
