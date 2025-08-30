Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 30/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
30/8/2025
L: 8E7
L: 8K5
L: 8K5-N25
L: K5T8
|Giải đặc biệt
330148
614623
154811
914389
|Giải nhất
79082
07699
70121
87037
|Giải nhì
31705
98808
35089
11515
|Giải ba
84659
02158
63748
91546
64654
40090
02873
53430
|Giải tư
27881
32923
77091
54450
21847
48450
28754
05895
03660
74953
68554
06879
49980
68908
71339
49763
35603
74178
00622
16250
04419
77533
93310
63896
84931
48724
80994
44947
|Giải năm
5263
0509
5971
4233
|Giải sáu
3565
3873
6992
3415
6181
0442
2266
0315
5853
5361
3530
6668
|Giải bảy
881
665
622
074
|Giải tám
63
86
84
30
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
30/8/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
536146
027444
223136
|Giải nhất
43437
62113
14542
|Giải nhì
47541
80408
03824
|Giải ba
99601
67162
30208
63718
02191
99725
|Giải tư
07368
36120
81253
15687
72494
02603
22303
88282
09400
61668
26450
16040
59145
16907
62554
69971
88518
96051
68245
71283
40800
|Giải năm
4118
6485
1695
|Giải sáu
8290
9236
3423
6686
2725
1367
2432
6625
0622
|Giải bảy
391
815
977
|Giải tám
75
60
32
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 11MQ-9MQ-5MQ-4MQ-3MQ-1MQ
|ĐB
|
74830
|Giải 1
|
38949
|Giải 2
31386
|
61673
|Giải 3
77669
57975
|
78562
88769
98566
|
83442
|Giải 4
4260
5710
5336
|
5918
|Giải 5
9087
0520
1010
5502
1046
|
0957
|Giải 6
534
403
|
832
|Giải 7
27
39
04
|
31
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:
02
17
19
24
30
44
34
Giá trị Jackpot 1: 87,579,465,150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,616,598,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
87,579,465,150
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
4,616,598,500
|Giải Nhất
O O O O O
14
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,090
|500.000
|Giải Ba
O O O
23,259
50.000
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 51 phút trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Hưởng ứng Đại lễ Quốc Khánh 2/9, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó nổi bật là những mặt hàng quần áo trẻ em.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
Ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chứa đựng tinh thần dân tộc không chỉ trong những chi tiết giàu tính biểu tượng mà còn trong những cam kết vì sức khỏe người Việt.
Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt NamXu hướng - 1 ngày trước
Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vì sao nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người tin dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Thị trường nước giải khát hiện nay, phân khúc nước tăng lực có vài chục thương hiệu lớn nhỏ khác nhau. Mỗi thương hiệu có cách riêng để chinh phục người tiêu dùng. Tuy nhiên ngoài Number 1, ít có sản phẩm nào công khai công nghệ, quy trình sản xuất, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, phát triển bền vững.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.
Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.
Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.