Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 30/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 30/8/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 30/8/2025 L: 8E7 L: 8K5 L: 8K5-N25 L: K5T8 Giải đặc biệt 330148 614623 154811 914389 Giải nhất 79082 07699 70121 87037 Giải nhì 31705 98808 35089 11515 Giải ba 84659 02158 63748 91546 64654 40090 02873 53430 Giải tư 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 Giải năm 5263 0509 5971 4233 Giải sáu 3565 3873 6992 3415 6181 0442 2266 0315 5853 5361 3530 6668 Giải bảy 881 665 622 074 Giải tám 63 86 84 30

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 30/8/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 30/8/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 536146 027444 223136 Giải nhất 43437 62113 14542 Giải nhì 47541 80408 03824 Giải ba 99601 67162 30208 63718 02191 99725 Giải tư 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 Giải năm 4118 6485 1695 Giải sáu 8290 9236 3423 6686 2725 1367 2432 6625 0622 Giải bảy 391 815 977 Giải tám 75 60 32

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 30/8/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 11MQ-9MQ-5MQ-4MQ-3MQ-1MQ ĐB 74830 Giải 1 38949 Giải 2 31386 61673 Giải 3 77669 57975 78562 88769 98566 83442 Giải 4 4260 5710 5336 5918 Giải 5 9087 0520 1010 5502 1046 0957 Giải 6 534 403 832 Giải 7 27 39 04 31 XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 30/8/2025

02

17

19

24

30

44

34 Giá trị Jackpot 1: 87,579,465,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,616,598,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 87,579,465,150 Jackpot 2 O O O O O | O 1 4,616,598,500 Giải Nhất O O O O O 14 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,090 500.000 Giải Ba O O O 23,259 50.000

