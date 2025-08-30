Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025

Thứ bảy, 12:35 30/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 30/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 30/8/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

30/8/2025

L: 8E7

L: 8K5

L: 8K5-N25

L: K5T8

Giải đặc biệt

330148

614623

154811

914389

Giải nhất

79082

07699

70121

87037

Giải nhì

31705

98808

35089

11515

Giải ba

84659

02158

63748

91546

64654

40090

02873

53430

Giải tư

27881

32923

77091

54450

21847

48450

28754

05895

03660

74953

68554

06879

49980

68908

71339

49763

35603

74178

00622

16250

04419

77533

93310

63896

84931

48724

80994

44947

Giải năm

5263

0509

5971

4233

Giải sáu

3565

3873

6992

3415

6181

0442

2266

0315

5853

5361

3530

6668

Giải bảy

881

665

622

074

Giải tám

63

86

84

30

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 30/8/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

30/8/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

536146

027444

223136

Giải nhất

43437

62113

14542

Giải nhì

47541

80408

03824

Giải ba

99601

67162

30208

63718

02191

99725

Giải tư

07368

36120

81253

15687

72494

02603

22303

88282

09400

61668

26450

16040

59145

16907

62554

69971

88518

96051

68245

71283

40800

Giải năm

4118

6485

1695

Giải sáu

8290

9236

3423

6686

2725

1367

2432

6625

0622

Giải bảy

391

815

977

Giải tám

75

60

32

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 30/8/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 11MQ-9MQ-5MQ-4MQ-3MQ-1MQ
ĐB

74830
Giải 1

38949
Giải 2

31386

61673
Giải 3

77669

57975

78562

88769

98566

83442
Giải 4

4260

5710

5336

5918
Giải 5

9087

0520

1010

5502

1046

0957
Giải 6

534

403

832
Giải 7

27

39

04

31

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 30/8/2025

  • 02

  • 17

  • 19

  • 24

  • 30

  • 44

  • 34

Giá trị Jackpot 1:  87,579,465,150 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4,616,598,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

87,579,465,150

Jackpot 2

O O O O O | O

1

4,616,598,500

Giải Nhất

O O O O O

14

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,090

500.000
Giải Ba

O O O 

23,259

50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Cùng chuyên mục

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Bảo vệ người tiêu dùng - 51 phút trước

Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.

Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Hưởng ứng Đại lễ Quốc Khánh 2/9, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó nổi bật là những mặt hàng quần áo trẻ em.

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.

'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người Việt

'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

Ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chứa đựng tinh thần dân tộc không chỉ trong những chi tiết giàu tính biểu tượng mà còn trong những cam kết vì sức khỏe người Việt.

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Xu hướng - 1 ngày trước

Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vì sao nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người tin dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua?

Vì sao nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người tin dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Thị trường nước giải khát hiện nay, phân khúc nước tăng lực có vài chục thương hiệu lớn nhỏ khác nhau. Mỗi thương hiệu có cách riêng để chinh phục người tiêu dùng. Tuy nhiên ngoài Number 1, ít có sản phẩm nào công khai công nghệ, quy trình sản xuất, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, phát triển bền vững.

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.

Xem nhiều

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro Max

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro Max

Giá cả thị trường
Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top