Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 2/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 2/9/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 2/9/2025 L: K35-T09 L: 9A L: T9-K1 Giải đặc biệt 855159 598984 339113 Giải nhất 62420 33349 42617 Giải nhì 28266 11834 90202 Giải ba 99503 42872 81635 70302 43368 05105 Giải tư 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 Giải năm 0971 8619 6995 Giải sáu 5474 7631 1651 5634 3186 6126 6148 0398 5553 Giải bảy 655 661 086 Giải tám 15 12 57

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 2/9/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 2/9/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám







KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 2/9/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 2/9/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0

Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

