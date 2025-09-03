Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 3/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 3/9/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 3/9/2025 L: 9K1 L: K1T9 L: K1T9 Giải đặc biệt 674288 130132 500693 Giải nhất 54049 48314 13214 Giải nhì 23538 94568 06400 Giải ba

27559 21912 46427 62230 51115 78008 Giải tư 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 Giải năm 6695 9919 1751 Giải sáu 3681 9762 8513 1640 3881 7547 4897 2320 7740 Giải bảy 523 454 215 Giải tám 29 82 29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 3/9/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 3/9/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám





KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 3/9/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7





XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 3/9/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O



Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O O

300.000 Giải Ba O O O O

30.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.