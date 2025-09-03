Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025

Thứ tư, 15:26 03/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 3/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 3/9/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

3/9/2025

L: 9K1

L: K1T9

L: K1T9

Giải đặc biệt

674288

130132

500693

Giải nhất

54049

48314

13214

Giải nhì

23538

94568

06400

Giải ba

27559

21912

46427

62230

51115

78008

Giải tư

44950

72070

64108

53747

87761

90092

87121

96939

62680

09731

09608

07652

99083

80685

76524

98226

03711

19183

27804

81996

04038

Giải năm

6695

9919

1751

Giải sáu

3681

9762

8513

1640

3881

7547

4897

2320

7740

Giải bảy

523

454

215

Giải tám

29

82

29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 3/9/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

3/9/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 3/9/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 3/9/2025







Giá trị Jackpot:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Bảo vệ người tiêu dùng - 36 phút trước

GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,5%

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,5%

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô thiết kế xinh xắn thuộc thương hiệu LIVAN, tập đoàn Geely có mức giá cạnh tranh và hướng tới người dùng trẻ, đô thị.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá Honda Future 125 FI 2025 mới nhất chạm đáy, Wave Alpha – RSX khó giữ ngôi xe rẻ

Giá Honda Future 125 FI 2025 mới nhất chạm đáy, Wave Alpha – RSX khó giữ ngôi xe rẻ

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất tại đại lý đang khá hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 2,8 triệu đồng sau kỳ nghỉ lễ dài, vọt lên đỉnh cao chưa từng có 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn lên 128,5 triệu đồng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 3-7/9/2025: Chi tiết những khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 3-7/9/2025: Chi tiết những khách hàng bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 3 – 7/9/2025: Cúp điện một số khu vực để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 3 – 7/9/2025: Cúp điện một số khu vực để sửa chữa, bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, giúp Kia Seltos trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đọ sức với các đối thủ trong phân khúc.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top