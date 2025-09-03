Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 3/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
3/9/2025
L: 9K1
L: K1T9
L: K1T9
|Giải đặc biệt
674288
130132
500693
|Giải nhất
54049
48314
13214
|Giải nhì
23538
94568
06400
|Giải ba
27559
21912
46427
62230
51115
78008
|Giải tư
44950
72070
64108
53747
87761
90092
87121
96939
62680
09731
09608
07652
99083
80685
76524
98226
03711
19183
27804
81996
04038
|Giải năm
6695
9919
1751
|Giải sáu
3681
9762
8513
1640
3881
7547
4897
2320
7740
|Giải bảy
523
454
215
|Giải tám
29
82
29
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
3/9/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
