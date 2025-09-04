Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025

Thứ năm, 15:45 04/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 4/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 4/9/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

4/9/2025

L: 9K1

L: AG-9K1

L: 9K1

Giải đặc biệt

174550

916474

626079

Giải nhất

40661

21509

17828

Giải nhì

28250

34347

26217

Giải ba

32303

42916

45924

70637

17250

23101

Giải tư

97550

99510

91726

27361

34396

13234

68027

88238

09514

47954

60976

22032

83137

16391

14048

84866

20180

53952

52823

32910

12884

Giải năm

6345

6390

0359

Giải sáu

7939

5878

5484

5083

0456

5450

8507

7631

4238

Giải bảy

305

548

693

Giải tám

98

26

24

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 4/9/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

4/9/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 4/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 4/9/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0


Jackpot 2

O O O O O | O0


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Hồng Thủy
