Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 16/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 16/9/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 16/9/2025 L: K37-T09 L: 9C L: T9-K3 Giải đặc biệt 390670 537763 047110 Giải nhất 55660 95179 00878 Giải nhì 74900 75700 40657 Giải ba 68312 40454 12194 58569 76678 48210 Giải tư 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 Giải năm 9391 4674 7743 Giải sáu 9990 5031 2652 6535 2281 0720 2290 5256 2190 Giải bảy 804 972 787 Giải tám 82 96 14

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 16/9/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 16/9/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt 672733 339961 Giải nhất 42392 40108 Giải nhì 85757 22100 Giải ba 94743 95668 22310 27620 Giải tư 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 Giải năm 9134 9965 Giải sáu 9367 3564 3700 1834 0735 5149 Giải bảy 318 907 Giải tám

53 18



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 16/9/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU ĐB 17705 Giải 1 13036 Giải 2 76900 78768 Giải 3 73396 16527 26221 86471 47830 63620 Giải 4 7391 8287 4952 3145 Giải 5 1770 7526 8472 3722 1192 0925 Giải 6 479 389 851 Giải 7 12 29 11 33

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 16/9/2025

17

19

28

39

43

53

33 Giá trị Jackpot 1: 132,914,971,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,162,341,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 132,914,971,200 Jackpot 2 O O O O O | O 1 6,162,341,000 Giải Nhất O O O O O 39 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,783 500.000 Giải Ba O O O 32,074 50.000

