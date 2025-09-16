Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 16/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Bến Tre
|Vũng Tàu
|Bạc Liêu
16/9/2025
L: K37-T09
L: 9C
L: T9-K3
|Giải đặc biệt
390670
537763
047110
|Giải nhất
55660
95179
00878
|Giải nhì
74900
75700
40657
|Giải ba
68312
40454
12194
58569
76678
48210
|Giải tư
64563
43568
31918
33218
07129
12033
63518
62598
19152
77856
19729
93216
61115
87213
38988
53650
54888
24346
95923
93463
22286
|Giải năm
9391
4674
7743
|Giải sáu
9990
5031
2652
6535
2281
0720
2290
5256
2190
|Giải bảy
804
972
787
|Giải tám
82
96
|14
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
16/9/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
672733
339961
|Giải nhất
42392
40108
|Giải nhì
85757
22100
|Giải ba
94743
95668
22310
27620
|Giải tư
72520
11653
29914
22906
84394
05044
88250
97977
62133
30567
65044
01648
69663
31602
|Giải năm
9134
9965
|Giải sáu
9367
3564
3700
1834
0735
5149
|Giải bảy
318
907
|Giải tám
53
|18
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU
|ĐB
|
17705
|Giải 1
|
13036
|Giải 2
76900
|
78768
|Giải 3
73396
16527
|
26221
86471
47830
|
63620
|Giải 4
7391
8287
4952
|
3145
|Giải 5
1770
7526
|
8472
3722
1192
|
0925
|Giải 6
479
389
|
851
|Giải 7
12
|29
|11
|
33
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:
17
19
28
39
43
53
33
Giá trị Jackpot 1: 132,914,971,200 đồng
Giá trị Jackpot 2: 6,162,341,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
132,914,971,200
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
6,162,341,000
Giải Nhất
O O O O O
39
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,783
500.000
Giải Ba
O O O
32,074
50.000
Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá véGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2 - 4,8%/năm.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày. Mật độ cúp điện cũng dày như ở Cà Mau.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.
Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Kia Morning tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới raGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.
Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe máy 125cc ‘huyền thoại’ phiên bản 2026 của Honda với thiết kế chất hơn Winner X, dân tình săn đón hơn Yamaha Exciter vì giá cực rẻ chỉ 23 triệu đồng.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.