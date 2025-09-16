Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Thứ ba, 15:06 16/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 15/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 16/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 16/9/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

16/9/2025

L: K37-T09

L: 9C

L: T9-K3

Giải đặc biệt

390670

537763

047110

Giải nhất

55660

95179

00878

Giải nhì

74900

75700

40657

Giải ba

68312

40454

12194

58569

76678

48210

Giải tư

64563

43568

31918

33218

07129

12033

63518

62598

19152

77856

19729

93216

61115

87213

38988

53650

54888

24346

95923

93463

22286

Giải năm

9391

4674

7743

Giải sáu

9990

5031

2652

6535

2281

0720

2290

5256

2190

Giải bảy

804

972

787

Giải tám

82

96

14

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 16/9/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

16/9/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt

672733

339961

Giải nhất

42392

40108

Giải nhì

85757

22100

Giải ba

94743

95668

22310

27620

Giải tư

72520

11653

29914

22906

84394

05044

88250

97977

62133

30567

65044

01648

69663

31602

Giải năm

9134

9965

Giải sáu

9367

3564

3700

1834

0735

5149

Giải bảy

318

907

Giải tám

53

18

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 16/9/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU

ĐB

17705
Giải 1

13036
Giải 2

76900

78768
Giải 3

73396

16527

26221

86471

47830

63620
Giải 4

7391

8287

4952

3145
Giải 5

1770

7526

8472

3722

1192

0925
Giải 6

479

389

851
Giải 7

12

2911

33

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 16/9/2025

  • 17

  • 19

  • 28

  • 39

  • 43

  • 53

  • 33

Giá trị Jackpot 1: 132,914,971,200 đồng

Giá trị Jackpot 2:  6,162,341,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

132,914,971,200

Jackpot 2

O O O O O | O

1

6,162,341,000

Giải Nhất

O O O O O

39

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

1,783

500.000

Giải Ba

O O O 

32,074

50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Top