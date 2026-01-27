Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 27/1 – 1/21/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Thứ ba, 14:27 27/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 27/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 27/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 27/1 – 1/21/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 27/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:25:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:26:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xă Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 27/01/2026 đến 10:15:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Vị Thanh, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 27/01/2026 đến 11:20:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 17, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực 17, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực 2, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Xã Tân Hòa thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Láng Hầm A xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp phú Khởi xã Thạnh Hòa, thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhơn Xuân, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: - Ấp Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - KV13, phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Khu vực 5, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 10:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khu vực 5, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 09:20:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - KV Xẻo Vong, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Ấp Thạnh Lợi A1, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Đại Thành - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Đại Thành - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực 17; khu vực 18, phường Ngã Bảy; xã Tân phước Hưng, TPCT

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/01/2026 đến 13:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Đại Thành , Xã Thạnh Hòa - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 07:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Đại Thành , Xã Thạnh Hòa - TPCT

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Tân Phước Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:29:00 ngày 27/01/2026 đến 13:29:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Bình Tân, phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hiếu, phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Lộc, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Lộc, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Đông Sơn, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Đông Phước, xã Châu Thành, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Thạnh Thới, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 12:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 10:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phú Trí B, Xã Phú Hữu, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 27/01/2026 đến 12:07:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vị Thủy


KHU VỰC: ấp 12 xã Vị Thủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Vĩnh Thuận Đông -TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhum, Giao Đu, Cái Nhàu xã Xà Phiên TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 13:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùngLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Có nơi mới 6 giờ chưa kịp ăn sáng đã bị cúp điện

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Có nơi mới 6 giờ chưa kịp ăn sáng đã bị cúp điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Cúp điện 15 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Cúp điện 15 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt hộ sử dụng điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt hộ sử dụng điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện 10 tiếng/ngày tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện 10 tiếng/ngày tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026

Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước

GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hoá đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH Mode

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH Mode

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc đến từ thương hiệu rất nổi tiếng vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khiến cho cả Honda SH và Vario 160 rơi vào cảnh ‘thất sủng’.

Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu đi ngang khi giá giao dịch vẫn giữ ở vùng 112–114 triệu đồng/kg.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 27/1 – 1/2/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 27/1 – 1/2/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Thưởng Tết 2026 bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thưởng Tết 2026 bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Thưởng Tết bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thưởng Tết 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, địa phương, có nơi mức thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vọt lên 177 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng.

Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16 thường full tính năng giá rẻ có trang bị hiện đại giống iPhone 17 đáng mua nhất hiện nay.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Có nơi mới 6 giờ chưa kịp ăn sáng đã bị cúp điện

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Có nơi mới 6 giờ chưa kịp ăn sáng đã bị cúp điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Càng gần Tết Nguyên đán, 'chợ' đổi tiền càng sôi động, phí đẩy lên cao

Càng gần Tết Nguyên đán, 'chợ' đổi tiền càng sôi động, phí đẩy lên cao

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.

Xem nhiều

Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

GĐXH - Ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, hướng tới thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top