Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 27/1 – 1/21/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 27/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 27/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 27/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:25:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:26:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xă Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 27/01/2026 đến 10:15:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Vị Thanh, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 27/01/2026 đến 11:20:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 17, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 17, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 2, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Xã Tân Hòa thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Láng Hầm A xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp phú Khởi xã Thạnh Hòa, thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Xuân, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: - Ấp Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - KV13, phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưn, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khu vực 5, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 10:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực 5, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 09:20:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - KV Xẻo Vong, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Thạnh Lợi A1, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 17; khu vực 18, phường Ngã Bảy; xã Tân phước Hưng, TPCT
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/01/2026 đến 13:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành , Xã Thạnh Hòa - TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 07:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành , Xã Thạnh Hòa - TPCT
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Tân Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:29:00 ngày 27/01/2026 đến 13:29:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Bình Tân, phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hiếu, phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lộc, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lộc, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đông Sơn, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Đông Phước, xã Châu Thành, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thạnh Thới, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 12:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 10:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Trí B, Xã Phú Hữu, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 27/01/2026 đến 12:07:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: ấp 12 xã Vị Thủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Vĩnh Thuận Đông -TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhum, Giao Đu, Cái Nhàu xã Xà Phiên TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 13:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước
GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hoá đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH ModeGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc đến từ thương hiệu rất nổi tiếng vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khiến cho cả Honda SH và Vario 160 rơi vào cảnh ‘thất sủng’.
Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu đi ngang khi giá giao dịch vẫn giữ ở vùng 112–114 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 27/1 – 1/2/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thưởng Tết 2026 bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Thưởng Tết bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thưởng Tết 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, địa phương, có nơi mức thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng/người.
Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vọt lên 177 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng.
Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16 thường full tính năng giá rẻ có trang bị hiện đại giống iPhone 17 đáng mua nhất hiện nay.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/1 – 1/2/2026: Có nơi mới 6 giờ chưa kịp ăn sáng đã bị cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Càng gần Tết Nguyên đán, 'chợ' đổi tiền càng sôi động, phí đẩy lên caoBảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.
Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SHGiá cả thị trường
GĐXH - Ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, hướng tới thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.