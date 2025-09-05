Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 5/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 5/9/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 5/9/2025 L: 46VL36 L: 09K36 L: 34TV36 Giải đặc biệt 976222 527832 451925 Giải nhất 50203 92632 98937 Giải nhì 67253 06772 24262 Giải ba 94245

28415 79320 43897 32663 Giải tư 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 Giải năm 9484 3414 8313 Giải sáu 8533 2292 0376 0732 1087 6660 5457 1062 9504 Giải bảy 016 215 004 Giải tám

19 82 45

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 5/9/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 5/9/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 5/9/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 5/9/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0

Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.