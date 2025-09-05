Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Thứ sáu, 16:00 05/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 5/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 - Ảnh 2.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 5/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 5/9/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

5/9/2025

L: 46VL36

L: 09K36

L: 34TV36

Giải đặc biệt

976222

527832

451925

Giải nhất

50203

92632

98937

Giải nhì

67253

06772

24262

Giải ba

94245


28415

79320

43897

32663

Giải tư

61392

17412

92094

11675

48717

99900

70650

78397

13780

03111

43509

43873

15471

03998

54070

44286

73502

39040

40134

28884

58735

Giải năm

9484

3414

8313

Giải sáu

8533

2292

0376

0732

1087

6660

5457

1062

9504

Giải bảy

016

215

004

Giải tám

19

82

45

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 5/9/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

5/9/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 5/9/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 5/9/2025







Giá trị Jackpot:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025 - Ảnh 4.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
