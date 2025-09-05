Khách hàng Nghệ An phàn nàn hóa đơn điện tháng 8 tăng vọt, ngành điện nói gì?

Tiền điện tăng "chóng mặt"

Hai ngày nay, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện không ít bài viết bày tỏ sự lo lắng về tiền điện. Nhiều hộ dân cho biết, tháng 8 vừa qua thời tiết khá mát mẻ, hầu như không sử dụng điều hòa hay quạt công suất lớn, chủ yếu dùng các thiết bị cơ bản như nồi cơm điện, tivi, quạt… Thế nhưng, số tiền điện lại tăng 20-30% so với những tháng cao điểm nắng nóng như tháng 6, 7.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội về hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đáng nói, cuối tháng 8, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực còn xảy ra mưa lớn kéo dài, mất điện diện rộng, thậm chí có nơi cắt điện liên tục nhiều ngày liền.

Điều khiến dư luận càng thêm băn khoăn là không ít hộ phản ánh trong hai tháng liên tiếp, số tiền điện phải đóng giống hệt nhau đến từng đồng. Việc tiền điện tăng cao kèm sự trùng khớp bất thường này khiến người dân không khỏi nghi ngờ có sự bất hợp lý trong khâu tính toán.

"Tháng 8 vừa qua thời tiết khá mát mẻ, lại có nhiều ngày mưa bão, mất điện kéo dài. Gia đình tôi chỉ dùng những thiết bị cơ bản, hầu như không bật điều hòa hay quạt công suất lớn. Vậy mà hóa đơn điện lại tăng 20-30% so với các tháng trước, thật khó hiểu", anh Trần Văn Hiếu, trú tại phường Vinh Lộc chia sẻ.

Người dân trao đổi với cán bộ điện lực Nghệ An về hóa đơn điện tăng cao trong tháng 8 của gia đình.

Tài khoản Nguyễn Hải cũng bày tỏ bất ngờ: "Tháng trước bật điều hòa gần như cả tháng, tiền điện chỉ khoảng 500.000 đồng. Tháng này gần như không dùng, vậy mà hóa đơn lại tăng gấp đôi, lên 1.000.000 đồng, chẳng hiểu nổi".

Chị Quỳnh Lan ở phường Cửa Lò cho biết, gia đình chị nhận được hóa đơn điện với chỉ số tiêu thụ tăng cao hơn tháng trước, dù mức sử dụng theo chị là ít hơn. "Tiền điện tháng 8 tăng thêm 1.700 đồng so với tháng trước, trong khi nhu cầu sử dụng giảm, thật khó lý giải", chị Lan nói.

Tôi thấy lạ ở chỗ trong tháng 8 mưa bão nhiều, mất điện nghĩ chắc sẽ ít tiền điện hơn, không thể nào dùng điện nhiều đến vậy. Tôi thấy băn khoăn, lên mạng thấy nhiều người cũng chia sẻ như vậy. Chị Phan Thị Hoà, trú tại phường Thành Vinh

Ngành điện nói gì?



Trao đổi với phóng viên về những băn khoăn của người dân, ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, tháng 8 ghi nhận diễn biến thời tiết khá cực đoan, thay đổi thất thường. Từ đầu tháng (ngày 1- 23/8), nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt Nghệ An, trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ ban ngày ở nhiều nơi liên tục vượt 37-39 độ C, có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C, kèm độ ẩm thấp và gió phơn khô nóng.

Đến những ngày cuối tháng, thời tiết lại chuyển hướng, xuất hiện mưa lớn và bão. Từ 24/8 trở đi, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nhiều địa phương miền Trung liên tiếp có mưa to.

Cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra công tơ điện cho người dân.

Trong khoảng thời gian nắng nóng đầu tháng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện… tăng đột biến. Không ít hộ gia đình phải bật điều hòa gần như suốt ngày đêm để chống chọi với nền nhiệt oi bức, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng mạnh.

Ông Nga xác nhận có nhiều thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc tiền điện tháng 8 tăng cao. Tuy nhiên, ông khẳng định quy trình ghi chỉ số và tính toán tiền điện trong tháng vừa qua vẫn được thực hiện đúng quy định, không phát hiện bất thường như người dân lo ngại.

Với những trường hợp cho rằng tiền điện của hai tháng liên tiếp giống hệt nhau, ông Phạm Văn Nga giải thích đây có thể chỉ là sự trùng hợp về số liệu. "Tiền điện được làm tròn số. Chẳng hạn, tháng này dùng 99 kWh, tháng sau 99,5 kWh thì đều được làm tròn thành 99 kWh. Khi nhân với đơn giá điện, kết quả cuối cùng có thể trùng nhau đến từng đồng", ông Nga nói.

Theo ghi nhận từ Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Nghệ An, lượng điện tiêu thụ trong những ngày cao điểm nắng nóng tháng 8 tăng vọt. Đặc biệt, đợt nắng nóng kéo dài từ 2/8 đến 14/8, công suất cực đại luôn trên 1.000 MW, sản lượng điện mỗi ngày đạt khoảng 20–21 triệu kWh, tăng tới 45,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là nguyên nhân khiến hóa đơn điện của nhiều hộ dân trong tháng 8 "đội" lên đáng kể so với các tháng trước.

"Chỉ số công tơ điện được ghi từ ngày 25 đến 30 hoặc 31 hằng tháng. Tháng 8 vừa qua, nắng nóng tập trung vào đầu tháng, còn mưa bão xảy ra từ 25/8 trở đi. Do vậy, sản lượng điện của những ngày mưa bão này sẽ được tính vào hóa đơn tháng 9 chứ không nằm trong tháng 8. Thực tế, đợt nắng nóng đầu tháng 8 đã ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục", ông Phạm Văn Nga cho biết.

Cũng theo Công ty Điện lực Nghệ An, hiện toàn tỉnh có hơn 1 triệu khách hàng, tất cả đều sử dụng hệ thống đo đếm điện bằng công tơ điện tử, đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác cao.

"Đối với các khách hàng phản ánh tiền điện tăng cao bất thường, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ để kiểm tra, làm rõ và xử lý. Qua kiểm tra, phát hiện một số hộ dân bị chạm chập dây sau công tơ, nguyên nhân do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Với các trường hợp này, đơn vị đã có phương án xử lý linh hoạt nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân. Ngoài ra, hệ thống điện tử của công ty lưu trữ chi tiết dữ liệu sử dụng điện theo từng giờ, từng ngày của khách hàng. Khi cung cấp cho người dân theo dõi, hầu hết đều đồng thuận, không còn thắc mắc gì thêm." Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An thông tin thêm.