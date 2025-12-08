Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 8 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Lò gạch Thông Lưu, tổ 40, tổ 41, tổ 78, tổ 79, khóm Mỹ Thiện, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/12/2025 đến 11:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ khí Mai Chương, 270, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 15:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ khí Mười Chương, số 222, Mai Văn Khải, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tân Việt Hòa, Võ Nguyên Giáp, Sông Tiên, tổ 1, tổ 2, tổ 6, khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, tổ 2, tổ 3 và từ tổ 9 đến tổ 11, khóm Thuận An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, từ tổ 12 đến tổ 14, khóm Thuận Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Mai Văn Khải, tổ 1, tổ 2, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Cử, Lộ Hòa Tây, tổ 3, tổ 4, tổ 6, tổ 7, khóm Thuận Trung, khóm Thuận An, tổ 1, tổ 2, khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hữu Trang, Cái Sâu, Ba Khía, Lê Văn Đáng, Lê Văn Giáo, Cái Tôm, Bà huyện Thanh Quan, Văn Tấn Bảy, An Nhơn, Lương Định Của, Lê Trang Tông, Khai Long, Tân Việt Hòa, Nguyễn Hương, Chu Huy Mân, Sông Tiền, Số 1 đến Số 8, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Cầu Cái Sâu đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Hòa An, Khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Hiệp, Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, khóm Tịnh Long, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, khóm Phú An, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 13:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: - Một phần đường ĐT 848 (từ ngã Ba N1 đến cầu Rạch Ruộng), phường Sa Đéc. - Khu vực rạch Cái Bè, Thông Lưu, Ông Tổng, đường Đình, rạch Gai, Vàm Bà Chủ, Đê bao số 9, Cay Khoa, đường Sông Tiền, Bến đò Đông Giang, khóm Đông Giang, phường Sa Đéc. - Một phần đường Phùng Khắc Khoan, rạch Sa Nhiên (từ đường N7 đến cầu Mù U), đường Phan Văn Trầm, đường dal chùa Vạn Phước, rạch Ông Quới, rạch Sáu Thum, Kinh 19/5, rạch Bà Soi, rạch Mù U, Kinh 50, Ngọn chùa Phước Đức, phường Sa Đéc. - Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Nhiên 2 đến cầu Ca Dao 2), đường dal (khu vực Nhà Úp Ngược, cầu Cây Vừng, bờ Đai trên), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Nhà máy xử lý Nước thải, Khu công nghiệp A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Bà Vân, đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm NT Thanh Bình, đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Trường Sơn 2 A1,Khu công nghiệp A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:15:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Xuân Thành 1, đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu dân cư Tân Hòa, đường Phan Đình Phùng, khu vực đường Dal Chùa Linh Nguyên, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần đường ĐT 852 (phía phải từ Cảng Phước Khang đến cầu Sóng Rắn), đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu N1), phường Sa Đéc. -Khu vực Miễu Bà - Ba Thình- cầu Sáu Chiêu, khu hành chính Tân Quy Tây, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Tấn Lộc Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Thành Công, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 12/12/2025 đến 10:15:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Như Ý 2, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Sa Giang P1 II, đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Bông Trang từ cầu Bông Trang đến bưu điện xã Tân Bình thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NGK Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 10:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hoàng Lưu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/12/2025 đến 11:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Hủ tiếu Nguyễn Thanh Tâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 15:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thịnh Phúc Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 15:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực CDC Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cây xăng Ông Bửu đến Cầu Rạch Nhum thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cỏ May An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM XX Ngọc Đài

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thanh Tâm 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phương Anh 2

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ UB xã Tân Phú cũ đến nhà máy Thành Nghiệp thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 08:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ UB xã Tân Phú cũ đến nhà máy Thành Nghiệp thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Tân Phú đến ngã năm Cây Mít thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 08:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Tân Phú đến ngã năm Cây Mít thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ cầu Xã Khánh đến cuối ngọn Xã Khánh, từ Cầu Huyện Hàm đến Cầu Ranh Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Hòa Tân từ Bưu điện Hòa Tân đến UB Xã Hòa Tân cũ thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực Rạch Xẻo Kè thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Tư Phi Xóm Cưởi thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Phước Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Hữu Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Tâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NĐ Tân Xuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực CDC Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến cầu Rạch Gia thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Tân Hưng, ấp Định Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến Cầu Cái Đôi)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 08:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến Cầu Cái Đôi)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tâm Thành Phát, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH MTV Phát Tân Đồng Tháp, ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nhà Máy Tole Vạn Thành, ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Thới Đồng Tháp, ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Quản Tám, Lò Sấy Trần Văn Tám, ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Bột Nguyễn Chí Công, ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến chợ Giao Thông)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 18:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến cầu Kênh 26/3, từ Chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 07:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến cầu Kênh 26/3, từ Chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/12/2025 đến 18:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lê Ngọc Phát, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Bùi Hữu Phúc, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Võ Văn Phước Ấp Long Thới A Xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cu đường ra bến đò và đất lỡ Long Thuận Ấp Long Hòa Xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm Cấp Nước Thường Thới Tiền Ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Phạm Công Ái Ấp Phú Thạnh A Xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm bơm Phạm Công Ái Ấp Phú Thạnh A Xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm CSCB Sáu An Ấp Phú Thạnh A Xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Phước Nguyên Ấp Phú Thạnh A Xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ làng Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phần khu vực Phường Thường Lạc, xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phần khu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Một phần xã An Phước (Khu vực từ vòng xoay An Phước đến Cầu Kênh Ranh, toàn bộ TDC K12).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Phước (Khu vực từ nhà Ông Nguyễn Văn Mát đến nhà ông Nguyễn Văn Chính).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Đoàn Văn Quang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Phan Văn Cẩm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Đấu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Kía Sáu Chiến.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng LBM Phan Đức Thời.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng CSCK Sáu Tiệm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng CSCKQT Dinh Bà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Hoàng.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Chí Thông.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Quách Văn Chánh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Nhịp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Đặng Văn Công.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trần Hữu Khuynh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Hai Ten.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (Khu vực ấp 1, ấp 2. Từ ngã ba Sa Rài đến Cầu Đường, từ đầu dường Lê Lợi đến quán Hoàng Lan).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Rọc Muống xã Tân Hồng (Khu vực từ Cầu Giồng Găng đến vòng xoay Tân Hồng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp Rọc Muống xã Tân Hồng (Khu vực từ cầu Thành Lập đến cầu Giồng Găng )

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 07:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp Rọc Muống xã Tân Hồng (Khu vực từ cầu Thành Lập đến cầu Giồng Găng )

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện 1 trạm chuyên dùng CSSX Hoàng Danh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Cao Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện 1 trạm chuyên dùng trại sản xuất giống Tân hồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 09:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường Thiên Hộ Dương, Chợ mới Tháp Mười thuộc xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/12/2025 đến 11:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Khóm 4 TT Mỹ An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 15:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm bơm Ô Bao bưng môn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công Ty Lâm Ngọc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trung tâm Y tế A

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường Hùng Vương đoạn từ Bệnh viện Tháp Mười đến Cầu Tháp Mười thuộc ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 4 xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường Hùng Vương đoạn từ Bệnh viện Tháp Mười đến Cầu Tháp Mười thuộc ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 4 xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1 (dọc theo Kênh Công sự) xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm ĐMTMN Dương Văn Nhuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm chuyên dùng Sấy lúa Chơn Chính 2 ấp 1 xã Đốc Binh Kiều

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Nam Cà Dăm Bắc Kênh kho tăng cường

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm NMXX Cao Đức Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm bơm Mỹ Đông 2 tăng cường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm bơm Mỹ Tây 2 tăng cường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm bơm Mỹ Tây 2

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 2 (đường Hùng Vương đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ đến cầu Kênh xáng) xã Tháp Mười, ấp Mỹ Đông 4 (đoạn từ Cầu kênh xáng đến Công an PCCC) xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Gò Tháp, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp Tân Kiều, ấp 7, ấp Mỹ Thị A, Mỹ Thị B xã Đốc Binh Kiều. Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, Mỹ An 2, Mỹ An 3 xã Tháp Mười. Các trạm chuyên dùng: Công ty Tỷ Thạc, Co.op mart Tháp Mười, Cấp nước Mỹ An, Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường, một phần khu vực ấp 7, ấp 8, ấp 9, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực từ CDC Chợ Kinh 15 đến Trường TH Kinh 15)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm An Định, khóm Bình Nhứt, phường Mỹ Trà (khu vực mất một phần Cầu Cả Gia)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Cán Tol Ba Nở

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 2X3P-800KVA Tuấn Đạt, TBA 3P-800kVA Tuấn Đạt 1, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện một phần Kênh thầy Cắt)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA TB Mười Đổng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA CTy DANICO

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Ngã Tư Nhỏ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-25KVA Cty Khánh Duy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Thái Phương Bảo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Sấy Lúa Ông Ngộ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Chùa Long Tế)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực đường Thống Linh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ UB xã Định Yên cũ đến Cầu Cái Đôi thuộc ấp An Bình xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ủy ban xã Định Yên cũ thuộc xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 08:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ủy ban xã Định Yên cũ thuộc xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/12/2025 đến 17:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cống Mương Bọng xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Ranh xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Ranh xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trung học Cơ Sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu thuộc xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 08:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Rạch Xưởng ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Rạch Xưởng ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Vĩnh Phú xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Khu vực Rạch Số 9 và Kinh Cà Na xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Nhà máy Quảng Nam (Phúc Đạt 3 cũ) thuộc xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Trạm bơm số 8 Bình Thành thuộc xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Trạm Chiếu Sáng Cầu Cao Lãnh xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Khu vực Cầu Thủ Củ xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Thủ Củ xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngọn Thủ Củ xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Thủ Củ xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ Dinh Ông đến bến đò Chợ Thủ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/12/2025 đến 16:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực nhà máy nước Thanh Bình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 16:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NMXX Nguyễn Văn Kha, sấy lúa Phong Phú xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/12/2025 đến 16:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh 2/9 gần trạm bơm HTXNN Thuận Lợi, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/12/2025 đến 16:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Tổ điện lực cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực Mười Chay)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Tân Hội xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Sấy Lúa Lê Thị Thu Thủy, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CS Sấy Lúa Nguyễn Thị Phượng, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực Lồng Hồ-Dinh Ông nối tuyến Chùa Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng TB HTXNN Tân Long 2 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng TB HTXNN Bình Phú xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng TB Tân Phú B xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm HTX NN Tân Thới 1 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NMXX Hiệp Thành xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trại cưa Phú Cường, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực tuyến dân cư Tân Huề, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực ấp Hạ xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Tân An xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Bảy Kiệt)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực ngọn Lạng, Cái Gốc xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực kênh Đường Gạo xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Thành (khu vực Nhà Thuốc Nam gần UB Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Năm Diệp)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bom Cai Tre 2, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Tân Mỹ đến gần đầu kênh Bào Hổ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ đầu kênh Bào Hổ đến gần cầu Ranh)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường. (Khu vực từ cơ sở lúa giống Vương Hùng đến nhà ông Nguyễn Văn Tào).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/12/2025 đến 11:30:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Vũ Đình Hậu dọc theo đường ĐT 855 đến trạm bơm Kênh Cà Dâm).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 15:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trạm bơm Kênh Cà Dâm dọc theo đường ĐT 855 đến nhà ông Nguyễn Chí Hiếu ).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cấp nước Thị Tứ An Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm An Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Lê Văn Biển

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Dự Án nuôi tôm 8

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Phan Văn Phe

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Trần Thị Cẩm Hường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ và toàn bộ khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh Thạnh Lợi, xã Trường Xuân). (Khu vực từ trạm bơm đường nước Giáo Luận đến trạm bơm Hợp Tác xã Hòa Lợi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 08:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ và toàn bộ khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh Thạnh Lợi, xã Trường Xuân). (Khu vực từ trạm bơm đường nước Giáo Luận đến trạm bơm Hợp Tác xã Hòa Lợi).

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/12/2025 đến 13:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Kênh Mười Tải đến cống bơm nước lúa ông Thái Văn Tấn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà Máy Nước đá Hữu Tình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm HTX Phú Xuân 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Kênh Ranh Tam Nông-Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Phùng Thị Diệu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Phú Hiệp 2

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công Ty Fashion Garments Mekong, tram,j Cty TNHH TM-XNK Hưng Thịnh Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm nhà máy Chế Biến Thuỷ sản Hoàng Long 1, nhà máy Chế Biến Thuỷ sản Hoàng Long 2, nhà máy Chế Biến Thuỷ sản Hoàng Long 5.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cán tole Hiệp Phát dọc QL 30 phía lề phải tới cầu Hồng Ngự và từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến cầu Thống Nhất. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt. Một phần phường Thường Lạc khu vực từ CDC Khóm Sở Thượng dọc lộ DT841 đến cầu Trà Đư và từ cầu Trà Đư đến CDC Ngã tư Cây Đa và toàn bộ CDC Ngã tư Cây Đa.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/12/2025 đến 07:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cán tole Hiệp Phát dọc QL 30 phía lề phải tới cầu Hồng Ngự và từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến cầu Thống Nhất. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt. Một phần phường Thường Lạc khu vực từ CDC Khóm Sở Thượng dọc lộ DT841 đến cầu Trà Đư và từ cầu Trà Đư đến CDC Ngã tư Cây Đa và toàn bộ CDC Ngã tư Cây Đa.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/12/2025 đến 18:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC Số 9

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC Số 7.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu cơ sở nuôi cá Ông Long đến CDC Cả Chanh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ trạm bơm Ông Thả đến cầu Thống Nhất và toàn bộ khu vực Đường Tránh QL 30

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Đền thờ Liệt Sĩ đến cầu Thống Nhất và một phần CDC Bờ Đông giai đoạn 3

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình đoạn từ cây xăng An Bình dọc QL 30 phía lề trái đến cầu Hồng Ngự, một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương đến Ngã ba Nhà Dù và đường Thiên Hộ Dương - Ngô Quyền - Thoại Ngọc Hầu - Lý Thường Kiệt - Phạm Hùng Dũng - Sở Thượng, một phần phường Thường Lạc khu vực từ CDC Khóm Sở Thượng đến cầu Trà Đư và từ cầu Trà Đư đến CDC Ngã tư Cây Đa.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cống Còng Cọc dọc lộ dal đến cầu Sở Thượng và từ cầu Sở Thượng đến CDC Khóm Sở Thượng.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cống Còng Cọc dọc lộ dal đến Kênh Tứ Thường, một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Cầu Tân Hội đến CDC Mộc Rá

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện