Sở Y tế Hà Nội lên tiếng vụ cơ sở The Reborncell Việt Nam quảng cáo, khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép

Như chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức Khỏe và Đời sống) đã phản ảnh, dù chưa được cấp phép khám, chữa bệnh nhưng cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vẫn ngang nhiên thu tiền, thực hiện điều trị cho "hàng ngàn" bệnh nhân.

Cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội).

Đáng nói, cơ sở này còn "mượn danh" các bác sĩ là trưởng khoa, phó trưởng khoa ở các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức... nhằm tạo niềm tin, đánh lừa khách hàng đến khám bệnh, điều trị, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế Hà Nội đã nhanh chóng rà soát và xác nhận, chưa cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở The Reborncell Việt Nam tại địa chỉ số 291-293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ngày 27/3, Sở Y tế đã có văn bản số 1327/SYT-NVY đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra hoạt động của cơ sở The Reborncell Việt Nam. Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

Nội dung chỉ thị đã nêu: “Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn”.

Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra hoạt động của cơ sở, thực hiện các biện pháp xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Đồng thời, thông báo kết quả đến Báo Sức khỏe và đời sống. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phối hợp chỉ đạo thực hiện.



Trước đó, cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291-293 Trần Khát Chân đã từng bị UBND quận Hai Bà Trưng tiến hành xử phạt vì vi phạm: quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với tống số tiền 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ sở này vẫn mở cửa hoạt động, vô tư khám, chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân. Thiết nghĩ cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng cần tiến hành kiểm tra, xử lý cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân theo quy định pháp luật.

GĐXH - Tư vấn qua mạng xã hội, nhân viên The Reborncell luôn khẳng định, bệnh nhân đến thăm khám tại The Reborncell Việt Nam số 291-293 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sẽ do bác sĩ uy tín tại Bệnh viện Bạch Mai khám, chữa bệnh nhưng khi PV có mặt tại cơ sở này, sự thật không như quảng cáo.