Mâm bồng là gì? Số lượng mâm bồng nên đặt trên ban thờ?

Mâm bồng còn được gọi là đĩa đựng trái cây, bánh kẹo trên ban thờ gia tiên. Mâm bồng thường được dùng trong những dịp lễ chạp để trưng bày hoa quả, tiền vàng hoặc bánh kẹo.

Mặt mâm bồng có hình tròn như chiếc đĩa, hơi lõm xuống để có thể chứa bánh trái. Phía dưới là chân đế đỡ chắc chắn để có thể chứa ngũ quả.

Khi không có công việc lễ nghi, mâm bồng như một vật phẩm tạo sự trang nghiêm cho ban thờ. Đồng thời, đây là vật phẩm thể hiện sự thành kính, hiếu nghĩa và chu đáo của con cháu với gia tiên nguồn cội của mình.

Theo phong thủy, số lượng mâm bồng trên ban thờ không cố định. Tùy thuộc vào không gian thờ cúng mà gia đình có cách lựa chọn số lượng mâm bồng khác nhau. Ban thờ đầy đủ và đúng chuẩn nhất nên có 3 mâm bồng.

Tuy nhiên trong trường hợp bàn thờ nhỏ hoặc chỉ ở cỡ trung, gia chủ nên linh động mà giảm số lượng mâm bồng xuống còn 1 hoặc 2.

Khi bài trí, gia chủ nên tránh việc bày biện quá nhiều mâm bồng trên bàn thờ, gây mất thẩm mỹ, vướng víu và nguy hiểm trong việc hương hỏa mỗi dịp lễ tết.

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

Là những vật phẩm có tính tâm linh, mỗi đồ vật trên bàn thờ đều có ý nghĩa riêng. Gia chủ sắp xếp đúng cách giúp các vật phẩm phát huy toàn bộ công năng và giá trị của mình.

Mỗi đồ vật trên bàn thờ đều có ý nghĩa riêng. Gia chủ sắp xếp đúng cách giúp các vật phẩm phát huy toàn bộ công năng và giá trị của mình.

Mâm bồng cũng không ngoại lệ. Vị trí lý tưởng và chuẩn phong thủy nhất là đặt trước bát hương. Dù có thể xê dịch phụ thuộc theo số lượng mâm bồng, nhưng mâm bồng luôn luôn không được xếp sau bát hương.

Lý giải việc đặt mâm bồng trước bát hương

Mâm hoa quả này có ý nghĩa hàm ý sự đủ đầy trong cuộc sống của gia đình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với khách. Ngoài ra, mâm trái cây cũng có tác dụng tránh việc quay lưng khi đang tiếp đãi khách quý.

Thói quen này đã đi vào tiềm thức và văn hóa tâm linh khi quan niệm "trần sao âm vậy". Việc đặt mâm bồng ngũ quả trước bát hương không chỉ là tình cảm biết ơn lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên đã khuất mà còn có ý nghĩa cầu mong ông bà tổ tiên luôn theo dõi, phù hộ độ trì cho con cháu.

Cách bài trí mâm bồng theo số lượng

Mỗi vùng miền lại có cách đặt mâm bồng khác nhau. Vẫn ở vị trí trước bát hương nhưng tùy theo số lượng mà việc đặt mâm bồng ngũ quả có thể chếch sang hai bên hoặc chính giữa.

Nếu bàn thờ có 3 mâm bồng, ban thờ thường thờ 3 bát hương khác nhau. Lúc này, mâm bồng ở giữa to hơn cả, đựng trầu cau, vàng mã. Hai mâm bên cạnh nhỏ hơn và bằng nhau, bên trái đựng hoa, bên phải đựng quả.

ới bàn thờ 1 mâm bồng, kích thước mâm thường to để chứa được nhiều hoa quả hơn. Mâm bồng đặt cân xứng chính giữa bát hương, hai bên là hai lọ hoa ban thờ.

Một số địa phương lại sắp xếp mâm bồng ở phía Tây theo truyền thống "Đông bình, Tây quả" ngày xưa.

Nên chọn loại mâm bồng nào?

Sự đa dạng của công nghệ hiện đại khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn trong việc mua sắm. Hiện nay, không khó để chúng ta tìm những chiếc mâm bồng gỗ, mâm bồng kim loại. Nhưng chất liệu được khuyên dùng để làm đồ thờ vẫn là gốm sứ.

Mâm bồng bằng sứ được ưa chuộng bởi độ bóng đẹp, sang trọng, phù hợp với không gian thờ tự. Ngoài ra, sứ là chất liệu có độ bền cao, do được nung ở nhiệt độ hơn 1200 độ C, nên có thể tồn tại vĩnh viễn với thời gian.

Đặc biệt, mâm bồng sứ được sản xuất thủ công tại làng gốm truyền thống Bát Tràng với tạo hình vô cùng đặc sắc. Hoa văn, họa tiết tinh xảo với nhiều kiểu đắp nổi in chìm khác nhau, khiến cho sản phẩm thêm phần trang nghiêm, tinh tế.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.