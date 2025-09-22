Khởi nghiệp từ 12 triệu đồng, chủ trang trại thu lãi lớn với ốc bươu đen

Từng có thời gian trắng tay, nợ nần chồng chất vì bị đối tác lừa, anh Trần Quý Bảo nay đã vươn lên trở thành tỷ phú nhờ nghề nuôi ốc bươu đen. Hiện anh sở hữu hơn 80 ao nuôi trên diện tích hơn 3 héc-ta, mỗi năm thu về hàng tỷ đồng từ ốc bươu thương phẩm và con giống.

Trang trại nuôi ốc bươu của gia đình anh Bảo tại xã Bình Minh.

Anh Bảo kể, vợ chồng anh từng trải qua đủ nghề mưu sinh. Hơn 10 năm làm nghề bán ống trúm tre để bẫy lươn. Khi lươn đồng dần khan hiếm, nhiều gia đình chuyển sang nuôi lươn, vợ chồng anh cũng thử mở quán cà phê, karaoke… nhưng rồi đều thất bại, vốn liếng mất sạch.



Được bố mẹ để lại căn nhà cùng một héc-ta đầm lầy, anh tính sẽ vừa nuôi cá, nuôi gia súc, vừa bán nhà để trả nợ. Nhưng đúng lúc ấy, biến cố dồn dập ập đến, mẹ bị tai biến, bố qua đời vì ung thư phổi, con trai út bệnh tật phải đi viện thường xuyên. "Không nghề, không vốn, nợ cả gốc lẫn lãi tới 1,5 tỷ đồng, lúc ấy cuộc sống gia đình tôi rơi vào bế tắc chưa từng có", anh Bảo nhớ lại.

"Bán nhà xong, tôi dự định dựng túp lều nhỏ ở tạm. Một phần tiền trả nợ, số còn lại để cải tạo hồ, mua thức ăn, làm mô hình vườn ao chuồng", anh Bảo chia sẻ về kế hoạch ngày ấy.

Anh Trần Quý Bảo chia sẻ về mô hình nuôi ốc.

Năm 2018, khi nghe người thân vốn buôn bán đặc sản đồng quê như ốc, ếch, lươn… kể chuyện bà con trong xã nuôi ốc bươu đen quảng canh, mỗi năm thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng, anh Bảo thấy rất hứng thú. Tò mò, anh tìm đến tận nơi xem mô hình, rồi lại lên mạng nghiên cứu thêm.

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng quê mình tương đồng với Tuyên Quang nơi mô hình nuôi ốc bươu đen đã thành công anh quyết định vay 12 triệu đồng đi học nghề, ấp ủ khởi nghiệp. Sau khi trở về, anh cải tạo ao trong vườn, mạnh dạn mua 20.000 con ốc giống về nuôi thử nghiệm, bắt đầu hành trình với mô hình ốc sạch.

Nhờ áp dụng phương pháp nuôi tự nhiên, cho ốc ăn rau củ, lá khoai, lá sắn; giữ mực nước ao từ 50 - 100 cm và trồng thêm dọc mùng, bèo để tạo nơi bám, mỗi tuần thay nước một lần, sau 4 tháng, anh Bảo đã thu hoạch lứa đầu tiên với sản lượng 4 tấn ốc, bán được 280 triệu đồng. "Có khoản lời đầu tiên, tôi vừa trả bớt nợ, vừa mạnh dạn đầu tư thêm con giống để tiếp tục tái nuôi," anh nhớ lại.

Ốc bươu thương phẩm tại trang trại của anh Bảo.

Năm 2020, anh Bảo mạnh dạn mở rộng quy mô với 17 ao nuôi, mỗi ao rộng 500 m². Nhờ được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ vốn vay 150 triệu đồng và Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, anh có điều kiện đầu tư lớn hơn cho trang trại. Kết quả, chỉ riêng hai ao nuôi ốc giống đã phát triển được 2,5 triệu con, mang về doanh thu một tỷ đồng, lãi khoảng 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, thời gian này, dịch bệnh bất ngờ ập đến khiến ốc bươu chết hàng loạt vì sưng vòi, nhiễm khuẩn đường ruột, căn bệnh chưa có thuốc đặc trị. Năm 2021, anh Bảo mất trắng hơn nửa tỷ đồng, bao công sức và vốn liếng tích góp gần như tan biến.

"Có những ngày nhìn ao nước loang loáng vỏ ốc nổi, vợ chồng tôi đã nghĩ chỉ cố thêm một năm nữa, nếu không xoay xở được thì đành bỏ nghề, quay lại cấy lúa", anh nhớ lại. Thế nhưng, thay vì bỏ cuộc, anh kiên trì thử nghiệm hàng chục loại thuốc thủy sản. Sau nửa năm thất bại, cuối cùng anh tìm ra công thức phối trộn giúp trị bệnh sưng vòi và nhiễm khuẩn hiệu quả.

Năm 2022, nhờ có thuốc đặc trị bệnh tốt, trang trại giữ lại được 6 tấn ốc, bán 420 triệu đồng ốc thành phẩm và 700 triệu tiền giống. Dần dần, trong quá trình nuôi, anh Bảo rút ra nhiều kinh nghiệm để khắc phục hạn chế và thành công.

Trang trại nuôi ốc theo mô hình ốc sạch nên được thị trường ưa chuộng.

Theo anh Bảo, nuôi ốc bươu đen phải thuận theo lẽ tự nhiên. Ao cần thiết kế phần giữa sâu, xung quanh cạn, bờ ao phủ cây xanh để ốc có chỗ trú ngụ, lên bờ đẻ. Thức ăn cũng được tận dụng ngay trong vườn: lá sắn, lá khoai, quả đu đủ, hoa xuyến chi, mít xanh… trồng dọc bờ ao. "Tất cả đều được chặt nhỏ, thả xuống ao. Nhờ ăn hoàn toàn thức ăn tự nhiên nên ốc nuôi mà thịt vẫn thơm, chẳng khác gì ốc đồng", anh chia sẻ.

Hiện tại, với 80 ao trên diện tích 3,5 héc-ta, mỗi năm trang trại của anh cung cấp khoảng 65 tấn ốc thương phẩm và 4 triệu con giống. Ốc được bán với giá 55.000 - 65.000 đồng/kg, bình quân 40 - 50 con đạt 1 kg, mang lại doanh thu từ 6 - 8 tỷ đồng, lãi hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2020, ốc bươu thương phẩm của cơ sở được chứng nhận OCOP 3 sao. Nhờ vậy, anh không chỉ trả hết nợ cũ mà còn xây được ngôi nhà khang trang, sắm xe tải chở hàng và cả ôtô con phục vụ gia đình.

Những mương nước trong vườn dừa được anh Bảo thả bèo, dọc mùng để tạo môi trường sống, trú ẩn cho ốc.

Trang trại của anh hiện tạo việc làm ổn định cho 6 - 8 lao động địa phương, thu nhập gần 8 triệu đồng/người mỗi tháng. Vợ chồng anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để bà con trong xã cùng nuôi ốc, thoát nghèo. Nhờ cách làm bài bản, uy tín và chất lượng, mô hình nuôi ốc sạch của anh Bảo trở thành địa chỉ thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, học hỏi.

Ông Vũ Trọng Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh, cho biết, anh Bảo là người dám nghĩ, dám làm, biết biến khó khăn thành cơ hội. "Từ chỗ nợ nần chồng chất, anh chọn nuôi ốc nghề ít ai dám thử lúc ấy, rồi kiên trì mở rộng. Thành công hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của anh Bảo", ông Quang nói.

Hiện xã Bình Minh có khoảng 30 hộ nuôi ốc bươu đen trên diện tích hơn 22 ha, hầu hết là những vùng đất trũng trước kia bị bỏ hoang. Nhiều hộ đạt thu nhập từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi năm.

Chính quyền địa phương dự định mở rộng diện tích lên 50 héc-ta, thành lập hợp tác xã, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu "ốc bươu đen Bình Minh" theo hướng bền vững.