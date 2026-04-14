Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bằng phương thức dán đè mã QR
GĐXH - Can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Duy Minh (SN 2004) và Tướng Đình Trực (SN 2007) cùng trú tại Lào Cai bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 (tỉnh Bắc Ninh) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Duy Minh (SN 2004, trú tại xã Cảm Nhân, Lào Cai) và Tướng Đình Trực (SN 2007, trú tại xã Cảm Nhân, Lào Cai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 3/4/2026 và 5/4/2026, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.N.P (SN 1979, trú tại Khu phố 9, phường Đông Hà, Quảng Trị) và anh N.Đ.T (SN 2001, trú tại thôn Nà Pàng, xã Cẩm Yên, Cao Bằng) về việc mua hàng tại các cửa hàng thuộc địa phận xã Đại Đồng (Bắc Ninh), khi thanh toán cho chủ cửa hàng qua chuyển khoản theo mã QR được dán ở cửa hàng thì phát hiện đã chuyển nhầm vào tài khoản của người khác. Số tài khoản chuyển nhầm là 1308xxxx63, ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN DUY MINH.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã làm rõ, xác định đối tượng thực hiện hành vi dán mã QR của cá nhân đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã Đại Đồng là Nguyễn Duy Minh và Tướng Đình Trực.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Minh đã khai nhận cùng Tướng Đình Trực lợi dụng đêm khuya vắng người, cả hai đã đi bộ dọc từ thôn Đoài (xã Đại Đồng) đến khu vực chân cầu Đồng Xép (xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) thay nhau dán mã QR tài khoản ngân hàng của Nguyễn Duy Minh đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán.
Sau khi dán được khoảng 20 mã QR thì cả hai đi về phòng trọ của Trực để ngủ. Khi khách hàng đến mua hàng, quét mã để thanh toán, tiền đã chuyển vào tài khoản của đối tượng mà chủ cửa hàng không hề hay biết.
Trong khoảng thời gian từ ngày 3-6/4/2026, tài khoản ngân hàng của Nguyễn Duy Minh liên tục nhận được khoảng 85 lần chuyển khoản từ các số tài khoản khác nhau với tổng số tiền nhận được là 6.486.000 đồng.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
