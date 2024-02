Khôi Trần: Quỳnh Kool không phải mẫu phụ nữ tôi thích

NSND Trung Anh, Khôi Trần chia tay Chúng ta của 8 năm sau, 'úp mở' cái kết bất ngờ GĐXH - Khôi Trần (vai sếp Giang) trong "Chúng ta của 8 năm sau" đã chính thức chia tay đoàn phim. Khi được khán giả hỏi về kết cục nhân vật của mình, nam diễn viên đã có những chia sẻ đầy bất ngờ.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, "Chúng ta của 8 năm sau" đã trở lại giờ vàng VTV và vẫn đang tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả. Trong diễn biến mới nhất, tập 45 cặp đôi Tùng (B Trần) và Nguyệt (Quỳnh Kool) đã chính thức ly hôn. Và hé lộ tập 46, Lan Nhi (Diệp Anh) - học sinh ương bướng, bất cần - khiến cô giáo Nguyệt trăn trở. Chính vì thế Nguyệt đã có cuộc nói chuyện với phụ huynh là giám đốc Giang (Khổi Trần).

Tuy chỉ đóng vai phụ trong "Chúng ta của 8 năm sau" nhưng không phủ nhận nam diễn viên Khôi Trần lại được lòng khán giả ngay từ khi xuất hiện ở tập 18. Vốn đã có ấn tượng với cô giáo Nguyệt và luôn được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" với cô giáo nên diễn biến mới khiến khán giả khá háo hức về cuộc hội thoại của giám đốc Giang.

Khôi Trần đóng cặp với Quỳnh Kool, được nhiều khán giả ủng hộ thành đôi trong phim.

Chia sẻ với Gia đình&Xã hội về điều này, Khôi Trần bày tỏ: "Tôi rất vui khi khán giả "đẩy thuyền" sếp Giang và cô giáo Nguyệt. Kịch bản đầu tiên đã đặt ra vấn đề này. Sự tiếp nhận của khán giả theo đúng như kịch bản khiến cả tôi và Quỳnh Kool đều vui. Nếu khán giả không cảm nhận được "phản ứng hóa học" giữa hai nhân vật thì đó mới là thất bại. Tôi cũng mong khán giả cứ tiếp tục "đẩy thuyền" mạnh tới bến giúp sếp Giang nhé".



Nam diễn viên sinh năm 1984 cũng không phủ nhận gu bạn gái ngoài đời của anh cũng là kiểu phụ nữ như cô giáo Nguyệt: mong manh nhưng quyết đoán, là phụ nữ của gia đình. Tuy nhiên, đó là "cô giáo Nguyệt, không phải Quỳnh Kool".

"Quỳnh Kool ngoài đời khác hoàn toàn với cô giáo Nguyệt. Cô ấy dễ thương, có đạo đức nghề nghiệp và không có điểm gì để tôi chê nhưng Quỳnh Kool không phải mẫu phụ nữ tôi thích. Tôi thích những phụ nữ nhẹ nhàng, bên ngoài có vẻ luôn cần mình che chở nhưng bên trong lại mạnh mẽ", Khôi Trần chia sẻ.

"Tôi có nguyên tắc không bao giờ yêu người trong nghề. Còn khi tiếp xúc với người ngoài nghề, nhiều khi mình thích mà họ lại không thích bởi nghệ sĩ bị cho là không an toàn. Vì thế, duyên tới sẽ tới thôi. Tôi may mắn là gia đình không giục chuyện vợ con. Bố mẹ rất hiểu tính cách của tôi, cứ để tôi tự do thoải mái làm gì thì làm, nếu thúc ép là có chuyện liền", Khôi Trần giãi bày về đường tình muộn màng.



Sau dấu ấn "tổng tài" trong "Chúng ta của 8 năm sau", nam diễn viên cũng bộc bạch về hướng đi sắp tới: "Khi tham gia bộ phim này, dù chỉ là một vai thứ chính nhưng tôi xác định đây là màn "chào sân" với khán giả VTV. Vì thế, với vai diễn này, từ đầu tôi đã không đặt kỳ vọng đây sẽ là "cú hích" trong sự nghiệp. Đúng là mình không nói trước được điều gì. Khi phim phát sóng, phản ứng của khán giả về vai sếp Giang rất tốt và nhận được nhiều sự yêu mến, điều đó trở thành động lực với tôi. Có thể nói đây là vai đưa tôi đến gần khán giả nhất trong thời điểm những năm gần đây. Nếu như bây giờ nhận được lời mời từ bên VFC, tôi sẵn sàng thu xếp Bắc tiến một lần nữa".