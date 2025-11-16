Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Tin không khí lạnh miền Bắc, ngày 16/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 16/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển tăng lên cấp 4-5.

Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 17/11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C.

Do tác động kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, Trung Bộ đang và sẽ đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Đêm qua và sáng sớm 16/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi cập nhật liên tục, chủ động phòng tránh rét đậm, mưa lớn kéo dài và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo thời tiết ngày 16/11 tại các vùng trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.