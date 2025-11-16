Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?
GĐXH - Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.
Tin không khí lạnh miền Bắc, ngày 16/11
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 16/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển tăng lên cấp 4-5.
Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 17/11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C.
Do tác động kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, Trung Bộ đang và sẽ đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Đêm qua và sáng sớm 16/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa, mưa to.
Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi cập nhật liên tục, chủ động phòng tránh rét đậm, mưa lớn kéo dài và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Dự báo thời tiết ngày 16/11 tại các vùng trên cả nước
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.
Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.
Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.
Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.
TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ BaGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đườngXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trangXã hội - 12 giờ trước
Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.
Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạyXã hội - 16 giờ trước
Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh BìnhĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắtPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứuPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoạiXã hội - 18 giờ trước
Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồngĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/thángĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giápĐời sống
GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.