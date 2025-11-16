Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Chủ nhật, 08:34 16/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.

Tin không khí lạnh miền Bắc, ngày 16/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 16/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển tăng lên cấp 4-5. 

Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 17/11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Do tác động kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, Trung Bộ đang và sẽ đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Đêm qua và sáng sớm 16/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi cập nhật liên tục, chủ động phòng tránh rét đậm, mưa lớn kéo dài và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo thời tiết ngày 16/11 tại các vùng trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độKhông khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

GĐXH - Một bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

Tin sáng 15/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét; Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên mang gần 30 cây vàng đi bán

Tin sáng 15/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét; Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên mang gần 30 cây vàng đi bán

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Cùng chuyên mục

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Xã hội - 12 giờ trước

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Xã hội - 16 giờ trước

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Xã hội - 18 giờ trước

Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.

Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng

Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.

Xem nhiều

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Đời sống

GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.

Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM

Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM

Pháp luật
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Đời sống
Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Đời sống
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top