Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩm

Thứ bảy, 19:00 25/10/2025 | Ăn
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.

Khai vận phong thủy tiết Sương Giáng qua Ăn uống dưỡng sinh cho sức khỏe tốt - Ảnh 1.Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết?

GĐXH - Năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025. Theo chuyên gia phong thủy trong tiết Sương Giáng, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây.

Chuyên gia Nguyễn Song Hà cho biết, trong tiết Sương Giáng – thời điểm giao mùa giữa Thu và Đông, con người dễ bị hao tổn dương khí, sức đề kháng suy giảm. Thời điểm này cần đặc biệt chú trọng tới vấn đề dưỡng sinh cơ thể, nhất là dưỡng sinh bằng thực phẩm. Bởi chế độ dinh dưỡng quyết định tới 60-80% sức khỏe và vận khí của mỗi người.

Người xưa vẫn có câu "Bổ Đông không bằng bổ tiết Sương Giáng", tức là bồi bổ vào mùa Thu còn tốt hơn bồi bổ vào mùa Đông, thậm chí còn quan trọng hơn việc bồi bổ vào bất cứ lúc nào trong năm. Bồi bổ vào mùa Thu trước tốt thân thể, tạo nền tảng tốt cho cả mùa sau.

Khai vận phong thủy tiết Sương Giáng qua Ăn uống dưỡng sinh cho sức khỏe tốt - Ảnh 2.

Ăn đúng cách trong tiết Sương Giáng để dưỡng khí

Thời điểm trước và sau tiết Sương Giáng, tỳ vị hoạt động mạnh, dễ làm bùng phát các bệnh về dạ dày, đặc biệt là viêm loét. Nhiều người có xu hướng ăn đồ nướng, cay, lẩu nóng, song theo chuyên gia, đây là thói quen nên hạn chế. Mùa Thu Đông là giai đoạn cần "bồi bổ hòa hợp", vừa kiện tỳ, dưỡng vị, vừa dưỡng âm nhuận táo.

Những món ăn không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp cân bằng âm dương, giảm khô táo và nâng cao đề kháng trong giai đoạn này như: Thịt bò, thịt gà, củ cải trắng, ngô, hạt dẻ, lê, hoa bách hợp, mật ong, củ mài, củ sen.

Khai vận phong thủy tiết Sương Giáng qua Ăn uống dưỡng sinh cho sức khỏe tốt - Ảnh 3.

Ăn uống bồi bổ đúng cách cũng là cách để khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng

Nếu muốn dùng Đông y để trừ hàn, ấm dạ dày trong tiết Sương Giáng, có thể tham khảo phương "Tứ vật thang" gồm Xuyên khung (8g), Đương quy (12g), Thục địa (12g), Bạch thược (8g). Bài thuốc này tư âm, bổ huyết, ôn trung, đặc biệt phù hợp cho người thể hàn, khí huyết kém, tay chân lạnh. Có thể thêm táo đỏ, cẩu kỷ để dễ uống và ngon miệng hơn. Khi nấu cùng thịt gà hoặc xương sườn, món canh vừa đậm vị vừa có tác dụng dưỡng sinh mạnh mẽ.

Ngoài ra, thời điểm này bệnh viêm phế quản mạn tính và các bệnh hô hấp dễ tái phát. Vì vậy, nên chọn thực phẩm có tác dụng tư nhuận phổi, sinh tân chỉ khát, giúp cơ thể thích ứng với khí hậu lạnh và khô.

Thực phẩm khuyến nghị gồm: Lê, táo, bạch quả, cà rốt, củ cải trắng, cháo loãng, hoặc các món canh thanh ngọt. Các món ăn này vừa dễ tiêu, vừa tăng cường độ ẩm cho cơ thể, giúp da và niêm mạc không bị khô nứt trong tiết lạnh.

Gợi ý món ăn dưỡng sinh tiết Sương Giáng

Theo quan điểm phong thủy dưỡng sinh, tiết Sương Giáng là giai đoạn cần dưỡng chứ không nên tẩm bổ quá mức. Mọi người nên tuân theo nguyên tắc "bình bổ" – tức là bồi bổ vừa phải, phù hợp thể trạng.

Một số món ăn vừa ngon miệng, vừa dưỡng sinh, giúp cơ thể phục hồi năng lượng và khí huyết:

+ Cháo hạnh nhân củ cải: thanh mát, nhuận phổi, kiện tỳ.

+ Thịt bò hầm ngũ vị hương: ôn trung, bổ khí, thích hợp cho người yếu mệt.

+ Thịt lợn sốt táo: vị chua ngọt giúp tiêu thực, dưỡng vị, tốt cho da và phổi.

Khai vận phong thủy tiết Sương Giáng qua Ăn uống dưỡng sinh cho sức khỏe tốt - Ảnh 4.Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

Hà My
Tags:

