Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩm
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.
Chuyên gia Nguyễn Song Hà cho biết, trong tiết Sương Giáng – thời điểm giao mùa giữa Thu và Đông, con người dễ bị hao tổn dương khí, sức đề kháng suy giảm. Thời điểm này cần đặc biệt chú trọng tới vấn đề dưỡng sinh cơ thể, nhất là dưỡng sinh bằng thực phẩm. Bởi chế độ dinh dưỡng quyết định tới 60-80% sức khỏe và vận khí của mỗi người.
Người xưa vẫn có câu "Bổ Đông không bằng bổ tiết Sương Giáng", tức là bồi bổ vào mùa Thu còn tốt hơn bồi bổ vào mùa Đông, thậm chí còn quan trọng hơn việc bồi bổ vào bất cứ lúc nào trong năm. Bồi bổ vào mùa Thu trước tốt thân thể, tạo nền tảng tốt cho cả mùa sau.
Ăn đúng cách trong tiết Sương Giáng để dưỡng khí
Thời điểm trước và sau tiết Sương Giáng, tỳ vị hoạt động mạnh, dễ làm bùng phát các bệnh về dạ dày, đặc biệt là viêm loét. Nhiều người có xu hướng ăn đồ nướng, cay, lẩu nóng, song theo chuyên gia, đây là thói quen nên hạn chế. Mùa Thu Đông là giai đoạn cần "bồi bổ hòa hợp", vừa kiện tỳ, dưỡng vị, vừa dưỡng âm nhuận táo.
Những món ăn không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp cân bằng âm dương, giảm khô táo và nâng cao đề kháng trong giai đoạn này như: Thịt bò, thịt gà, củ cải trắng, ngô, hạt dẻ, lê, hoa bách hợp, mật ong, củ mài, củ sen.
Nếu muốn dùng Đông y để trừ hàn, ấm dạ dày trong tiết Sương Giáng, có thể tham khảo phương "Tứ vật thang" gồm Xuyên khung (8g), Đương quy (12g), Thục địa (12g), Bạch thược (8g). Bài thuốc này tư âm, bổ huyết, ôn trung, đặc biệt phù hợp cho người thể hàn, khí huyết kém, tay chân lạnh. Có thể thêm táo đỏ, cẩu kỷ để dễ uống và ngon miệng hơn. Khi nấu cùng thịt gà hoặc xương sườn, món canh vừa đậm vị vừa có tác dụng dưỡng sinh mạnh mẽ.
Ngoài ra, thời điểm này bệnh viêm phế quản mạn tính và các bệnh hô hấp dễ tái phát. Vì vậy, nên chọn thực phẩm có tác dụng tư nhuận phổi, sinh tân chỉ khát, giúp cơ thể thích ứng với khí hậu lạnh và khô.
Thực phẩm khuyến nghị gồm: Lê, táo, bạch quả, cà rốt, củ cải trắng, cháo loãng, hoặc các món canh thanh ngọt. Các món ăn này vừa dễ tiêu, vừa tăng cường độ ẩm cho cơ thể, giúp da và niêm mạc không bị khô nứt trong tiết lạnh.
Gợi ý món ăn dưỡng sinh tiết Sương Giáng
Theo quan điểm phong thủy dưỡng sinh, tiết Sương Giáng là giai đoạn cần dưỡng chứ không nên tẩm bổ quá mức. Mọi người nên tuân theo nguyên tắc "bình bổ" – tức là bồi bổ vừa phải, phù hợp thể trạng.
Một số món ăn vừa ngon miệng, vừa dưỡng sinh, giúp cơ thể phục hồi năng lượng và khí huyết:
+ Cháo hạnh nhân củ cải: thanh mát, nhuận phổi, kiện tỳ.
+ Thịt bò hầm ngũ vị hương: ôn trung, bổ khí, thích hợp cho người yếu mệt.
+ Thịt lợn sốt táo: vị chua ngọt giúp tiêu thực, dưỡng vị, tốt cho da và phổi.
Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chấtĂn - 14 giờ trước
Nấu canh rau tưởng chừng đơn giản nhưng để giữ nguyên dưỡng chất thì cần một vài bí quyết nhỏ như nấu nhanh với lửa lớn và chỉ cho rau vào khi nước đã sôi.
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạĂn - 21 giờ trước
Mùa thu là thời điểm cơ thể cần được "làm dịu" từ bên trong. Giữa tiết trời se lạnh, một tách trà lê ấm với vị ngọt thanh, hương mộc thoảng nhẹ sẽ là món quà hoàn hảo vừa dưỡng nhan, vừa làm ấm lòng.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đìnhĂn - 1 ngày trước
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếngĂn - 1 ngày trước
Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.
Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà NộiĂn - 1 ngày trước
Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.