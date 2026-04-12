Các siêu thị ‘tung’ hàng loạt chương trình giảm giá sâu chào hè 2026

Chủ nhật, 18:59 12/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hàng loạt mặt hàng đang giảm giá sâu tại các siêu thị lớn để kích cầu tiêu dùng, chào hè 2026 rực rỡ.

Bước sang tháng 4/2026, hàng loạt siêu thị lớn tại Hà Nội bắt đầu chạy chương trình chào hè để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Hàng loạt sản phẩm đang bày bán với mức giá hấp dẫn và nhận được nhiều sự quan tâm của người mua hàng.

Thông tin tới báo chí, đại diện siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ ngày 9/4 đến 22/4/2026, hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi mới với chủ đề "Chào hè", áp dụng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu mùa nóng.

Nhiều sản phẩm đang được giảm giá sâu tại các siêu thị lớn.

Cụ thể, nhóm hàng thời trang sẽ áp dụng mức giá cạnh tranh với áo thun người lớn đồng giá 159.000 đồng, áo thun trẻ em chỉ từ 109.000 đồng, cùng nhiều mẫu dép hè giảm còn 129.000 đồng. Các sản phẩm vali du lịch, quạt, quạt sạc mini, bình ủ giữ nhiệt inox, khăn tắm cuộn đi biển… đáp ứng nhu cầu du lịch, và sinh hoạt trong mùa hè được giảm giá hấp dẫn từ 30–38%.

Đặc biệt, nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm minh bạch và gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng, hệ thống siêu thị GO! tiếp tục triển khai chương trình "Giá luôn bất bại – Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch", kéo dài từ ngày 9/4 đến 22/4/2026. Chương trình áp dụng cho khoảng 20.000 mã hàng, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh đóng gói và hóa mỹ phẩm – những mặt hàng thiết yếu có tần suất mua sắm cao.

Hàng loạt sản phẩm đang bày bán với mức giá hấp dẫn và nhận được nhiều sự quan tâm của người mua hàng.

Theo chính sách áp dụng, người tiêu dùng khi mua sắm tại GO! nếu phát hiện sản phẩm cùng loại, cùng thương hiệu và cùng quy cách được bán với giá thấp hơn tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi khác trong khoảng cách 3km, có thể gửi yêu cầu thông qua ứng dụng GO!. Sau khi xác minh, phần chênh lệch sẽ được hoàn lại dưới dạng điểm thưởng The 1 trong vòng 48 giờ. Điều kiện áp dụng bao gồm việc gửi yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng, với mức hoàn tối đa 50.000 đồng cho mỗi sản phẩm.

Bên cạnh đó, chia sẻ áp lực chi tiêu và mang đến giải pháp mua sắm tối ưu trong bối cảnh kinh tế hiện nay, MM Mega Market Vietnam (MMVN) cũng chính thức triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn mang tên "Hàng tươi & Giá tốt mỗi ngày". Với trọng tâm là các sản phẩm thực phẩm tươi sống chuẩn sạch và các đặc quyền "Mua 2 tính tiền 1", MMVN tiếp tục khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Trong đợt khuyến mãi này, MMVN tập trung trợ giá mạnh cho nhóm hàng nông sản và thực phẩm tươi sống – những mặt hàng thiết yếu nhất trong bữa cơm gia đình. Các sản phẩm rau củ quả Đà Lạt đạt chuẩn VietGAP được điều chỉnh giá về mức cực kỳ hấp dẫn: xà lách Lolo xanh chỉ còn 29.000 VNĐ/kg, cải thảo giá 19.000 VNĐ/kg, cà chua Cherry 500g chỉ 19.000 VNĐ và dưa leo Baby chỉ 15.000 VNĐ/túi.

Các sản phẩm giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng.

Đối với nhóm thực phẩm tươi sống, khách hàng có thể tìm thấy các lựa chọn chất lượng cao với giá cạnh tranh như: Cá chẽm tươi We Are Fresh (size 0.8-1.5kg) giá chỉ 99.000 VNĐ/kg, ức phi lê gà công nghiệp giá 89.000 VNĐ/kg, hay cá điêu hồng phi lê size XO giảm mạnh xuống còn 125.000 VNĐ/kg. Đặc biệt, các dòng trái cây nhập khẩu như nho xanh/đỏ không hạt từ Úc (199.000 VNĐ/kg) và táo Candine Pháp (69.000 VNĐ/kg) cũng được lên kệ với mức giá "mềm" nhất từ trước đến nay.

Để hỗ trợ tối đa cho các khách hàng mua sắm số lượng lớn và hộ kinh doanh, MMVN đẩy mạnh chính sách "Mua nhiều lợi nhiều". Các mặt hàng từ gạo ST25 Lúa Tôm MM, dầu ăn Happy Price đến sữa Milo UHT 180ml đều có mức giá chiết khấu thêm từ 6.000 VNĐ đến 26.000 VNĐ khi mua từ 3 sản phẩm.

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, MMVN tạo điều kiện để khách hàng có thêm ưu đãi thông qua các chương trình mua sắm được "đo ni đóng giày" cho nhóm khách có nhu cầu riêng.

Các chương trình mua sắm nhận được nhiều ưu đãi chào hè 2026.

Những khách hàng quan tâm đến lối sống lành mạnh sẽ không thể bỏ qua deal "Mua 1 tặng 1" cho yến mạch nguyên chất MM (380g) hoặc chương trình "Mua 2 tính tiền 1" dành cho bột cần tây nguyên chất và các loại bánh gạo lức. Ngoài ra, danh mục thực phẩm chế biến sẵn như chả lụa, chả bò và các món Mandu hải sản cũng áp dụng cơ chế mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá lên đến 30%, giúp bữa ăn gia đình thêm đa dạng mà vẫn đảm bảo tiêu chí tiết kiệm.

Các thương hiệu riêng của MM như We Are Fresh, Happy Price hay Besico cũng đóng vai trò chủ chốt trong chương trình lần này. Với tôn chỉ cung cấp chất lượng tương đương thương hiệu dẫn đầu nhưng giá thành thấp hơn đáng kể, các sản phẩm gia dụng Besico hiện đang được giảm giá lên tới 50% cho nhiều dòng bộ nồi, chảo inox và đồ dùng nhà bếp.

Trải nghiệm mua sắm tại MMVN còn được gia tăng giá trị thông qua ứng dụng MCard. Khách hàng khi mua các mặt hàng nông sản như rau xà lách, cải thảo hay xiu mại Cầu Tre sẽ được nhân đôi điểm thưởng (X2 điểm).

Với các dịch vụ hỗ trợ như giao hàng miễn phí trong vòng 4 giờ cho bán kính 7km, MM Mega Market Vietnam không chỉ mang đến sản phẩm giá tốt mà còn nỗ lực nâng cao sự tiện lợi trong từng điểm chạm với khách hàng.

