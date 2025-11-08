Mới nhất
Ký ức đẹp của NSND Quang Thọ khi từ Quảng Ninh lên Hà Nội gặp NSND Trung Kiên

Thứ bảy, 15:06 08/11/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Quang Thọ là một giọng ca hàng đầu trong làng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Từ một người thợ mỏ, hát nhạc nghiệp dư sau đó ông lên Hà Nội tập huấn rồi gặp NSND Trung Kiên và có những ký ức đẹp.

Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như "tài tử"Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'

GĐXH - NSND Quang Thọ đã dành rất nhiều lời "có cánh" ngợi khen tài năng lẫn sự xinh đẹp của cô học trò nhỏ - Sao mai Lê Minh Ngọc. Cô gái gen Z quê Hà Tĩnh được yêu mến bởi giọng hát hay cùng sự dụng tâm trong nghề nghiệp.

NSND Quang Thọ trong buổi công bố chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã chia sẻ những cảm xúc tươi đẹp về NSND Trung Kiên.

NSND Quang Thọ đã nhẹ nhàng kể lại những tháng tươi đẹp trong hồi ức với NSND Trung Kiên. Tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - cái nôi đào tạo ra những giọng ca nổi tiếng nước nhà, nam NSND quê Quảng Ninh đã nói: "Tôi là bạn và cũng đồng nghiệp của thầy - NSND Trung Kiên. Tôi đã gặp thầy Trung Kiên qua Đài Tiếng nói Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước qua những bài thầy hát. Tôi nhớ như in bài thầy hát khi tôi học lớp 6-7 ở Quảng Ninh. Đó là những bài hát về những người con ở miền Nam những người tiếp tục chiến đấu giành lại hòa bình, những bài của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, đặc biệt bản Tình ca bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt những năm 1958… Đến giờ chúng ta vẫn nghe một giọng hát tenor đẹp, hào sảng, và nhiều thế hệ học trò sau này hát Tình ca thành công dưới sự dẫn dắt của thầy Trung Kiên".

Ký ức đẹp của NSND Quang Thọ lúc từ Quảng Ninh lên Hà Nội gặp NSND Trung Kiên - Ảnh 2.

NSND Quang Thọ chia sẻ về hồi ức đẹp với NSND Trung Kiên.

Ngược lại ký ức của NSND Quang Thọ, khán giả được thấy cả sự nghiệp huy hoàng của ông bắt đầu từ ca hát nghiệp dư ở Quảng Ninh rồi sau đó ông đi lên con đường chuyên nghiệp và có nhiều kỉ niệm gắn bó với NSND Trung Kiên.

Đó là mùa hè năm 1973, năm ấy diễn ra Festival Sinh viên thế giới lần thứ 10 được tổ chức tại Đức, NSND Quang Thọ đã được đi biểu diễn cùng NSND Trung Kiên. NSND Quang Thọ hồi tưởng: "Tôi khi đó là sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia, được bổ sung đi cùng đoàn văn công. Tại đây, đoàn được huy chương vàng. Đó cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời ca hát của thầy Trung Kiên, được trao tặng tại Liên hoan sinh viên thế giới tại Berlin Đức

Sau đó, chúng tôi 12 người được đi biểu diễn ở Bắc Âu (Thuỵ Điển, Na Uy), chúng tôi là đồng nghiệp. Thầy Trung Kiên hát 1 bài ở Thụy Điển mà mọi người đều hoan hô tinh thần người Việt Nam - Người đi săn máy bay. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt".

NSND Quang Thọ kể tiếp về người đồng nghiệp, người thầy của mình - NSND Trung Kiên một cách nhẹ nhàng dung dị. Đó là quá trình công tác miệt mài và phấn đấu không ngừng của NSND Trung Kiên. Cả quá trình đó là những tháng ngày tươi đẹp và rực rỡ trong ký của người học trò NSND Quang Thọ.

Ký ức đẹp của NSND Quang Thọ lúc từ Quảng Ninh lên Hà Nội gặp NSND Trung Kiên - Ảnh 3.

NSND Quang Thọ nhớ về hành trình gắn bó với NSND Trung Kiên.

Được biết, NSND Quang Thọ sẽ có mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025. Chương trình do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) sản xuất, Vàng Son Một Thuở thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS-NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc HVANQGVN, Tổng đạo diễn TS-NSƯT Tân Nhàn, ThS Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, là những học trò xuất sắc của GS.NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Quang Tú, Mạnh Hoạch, Thu Hằng, Hương Ly, Minh Tuyến, Thăng Long...

Cùng các nghệ sĩ pianist: TS-NSƯT Trịnh Minh Trang, Ths Bùi Đăng Khánh, Ths Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Ths Nguyễn Thanh Giang…

GS.NSND Trung Kiên là một nghệ sĩ lừng danh, một người thầy mẫu mực, là cây cây đại thụ của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Nhắc đến nền thanh nhạc Việt Nam hiện đại, không thể không nhắc tới GS.NSND Trung Kiên. Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu, là nghệ sĩ, nhà sư phạm đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng và công tác đào tạo thanh nhạc. Ở ông, hội tụ cả tài năng nghệ sĩ lớn và tầm vóc của một người thầy, một nhà nghiên cứu, một "kiến trúc sư" trong việc xây dựng và phát triển công tác giảng dạy thanh nhạc tại Việt Nam.

Ký ức đẹp của NSND Quang Thọ lúc từ Quảng Ninh lên Hà Nội gặp NSND Trung Kiên - Ảnh 4.

NSND Trung Kiên sống mãi trong lòng bao thế hệ học trò.

Với công chúng, NSND Trung Kiên trước hết là một giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Ông được biết đến qua nhiều ca khúc đã đi cùng lịch sử dân tộc. Giọng hát của ông không chỉ vang lên từ những sân khấu lớn, mà còn khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt như biểu tượng của lý tưởng, của lòng yêu nước, của vẻ đẹp âm nhạc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. NSND Trung Kiên sở hữu chất giọng nam cao (tenor) hiếm có, sáng, vang, kết hợp giữa kỹ thuật hát chuẩn mực với cảm xúc và phong cách biểu diễn đĩnh đạc, sang trọng. Ông hát bằng cả tâm thế của người chiến sĩ - nghệ sĩ, mang lại cho ca khúc cách mạng sức sống mạnh mẽ, vừa có tính nghệ thuật cao, vừa gần gũi với công chúng.

Chính nhờ vậy, tên tuổi NSND Trung Kiên đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam thế kỷ XX.

Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2024 Đinh Xuân Đạt muốn được giống NSND Quang ThọÁ quân Giọng hát hay Hà Nội 2024 Đinh Xuân Đạt muốn được giống NSND Quang Thọ

GĐXH - Đinh Xuân Đạt bày tỏ, anh mong muốn trong tương lai mình có thể được một phần nào đó như NSND Quang Thọ- thần tượng của anh.

Đỗ Quyên
