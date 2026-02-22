Cuối kỳ nghỉ Tết 2026, Phủ Dầy - Ninh Bình vẫn tấp nập dòng người lễ bái

Biển người trẩy hội đầu xuân

Ngay từ đầu lối vào khu di tích, từng đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Người hành hương tay cầm lễ vật, hoa tươi, hương trầm, chen bước trong dòng người đông nghịt. Lực lượng chức năng địa phương phải liên tục điều tiết giao thông, hướng dẫn bãi đỗ xe tạm thời để giảm ùn ứ.

Bên trong khu phủ chính Tiên Hương, sân chính chật kín. Tiếng chuông, tiếng khấn, tiếng bước chân hòa thành âm thanh rộn ràng đặc trưng của mùa lễ hội đầu năm. Không chỉ du khách địa phương, nhiều khách thập phương từ các tỉnh thành khác cũng tấp nập tiến về Phủ Dầy để hành hương, kính lễ đầu năm mới.

Trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu lớn bậc nhất miền Bắc

Quần thể Phủ Dầy là một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu tiêu biểu của Việt Nam, gắn với sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh – vị thánh đứng đầu Tứ phủ trong tín ngưỡng dân gian. Nơi đây không chỉ là điểm hành hương mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ nghi lễ hầu đồng, hát chầu văn và các sinh hoạt tâm linh cổ truyền.

Các nhà nghiên cứu văn hóa nhận định Phủ Dầy là "bảo tàng sống" của đạo Mẫu Việt Nam, phản ánh sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật diễn xướng và đời sống cộng đồng. Chính yếu tố linh thiêng cùng giá trị lịch sử lâu đời khiến nơi này luôn nằm trong danh sách điểm hành hương đông nhất mỗi dịp đầu xuân.

Khu di tích Phủ Dầy còn thu hút sự chú ý của du khách bởi gắn liền với phiên chợ Viềng – phiên chợ "mua may bán rủi" độc nhất. Hàng năm phiên Chợ Viềng thường họp duy nhất một lần trong năm vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Dân gian gọi đây là "chợ âm phủ" hay chợ "mua may bán rủi", bởi người ta tin rằng mua một món nhỏ đầu năm sẽ đổi vận, còn bán đi thứ gì đó tượng trưng cho việc bỏ lại điều không may của năm cũ.

Nhưng năm nay, để phục vụ nhu cầu của nhiều du khách, ngoài phiên chợ chính diễn ra đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng do xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình tổ chức, còn có một concert chợ Viềng Phủ Vụ Bản 2026, được xã Vụ Bản tổ chức tại sân vận động Kim Thái, xã Vụ Bản. Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi có hàng loạt các ngôi sao như: Ca sĩ Khánh Phương, ca sĩ Ngọc Ký , ca sĩ Minh Vương, ca sĩ Duy Anh, ca sĩ Huy Lợi… và nhiều nghệ sĩ tham dự. Lễ hội chợ Viềng này sẽ chính thức được khai mạc từ 18h-23h30 ngày mùng 6 Tết. Cùng với đó, từ ngày mùng 4 đến hết ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tại phủ Vân Cát cũng sẽ diễn ra lễ hội hấp dẫn, quy tụ nhiều ngôi sao, nghệ sĩ hàng đầu tới tham dự, hàng đêm có biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, xiếc, khu vui chơi, gian hàng cây cảnh, gian hàng nông cụ, đồ cổ… diễn ra.

Hàng hóa ở chợ rất đặc biệt: từ cây cảnh, nông cụ, đồ cổ, thịt bê, đến những vật phẩm phong thủy. Điều quan trọng không phải giá trị vật chất mà là ý nghĩa tâm linh, mua để lấy lộc, bán để lấy may. Chính nét độc đáo này khiến chợ Viềng trở thành phần không thể tách rời của mùa lễ hội Phủ Dầy.

Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ hội Phủ Dầy còn là dịp hội tụ cộng đồng, nơi người dân gửi gắm ước vọng bình an, tài lộc và mùa màng thuận lợi. Dòng người đông đúc kéo dài nhiều ngày cho thấy sức sống bền bỉ của tín ngưỡng truyền thống trong đời sống hiện đại.

