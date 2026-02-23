Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Thứ hai, 10:32 23/02/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ bị mất điện.

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 23/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/2 - 1/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: TBA Thành Vinh (3x50KVA) Khu phố Long Điền, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 24/02/2026 đến 09:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phương Nam (3x50KVA) Khu phố Long Điền, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/02/2026 đến 10:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Kim Ánh (III-160KVA) Khu phố Long Điền II, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/02/2026 đến 10:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phú Tài (3x50KVA) Kp Long Điền 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Chánh Trực (3x50KVA) Khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 24/02/2026 đến 14:45:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Công Thái (3x50KVA) Khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/02/2026 đến 15:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Gấm (3x50KVA) Khu phố Long Điền, Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/02/2026 đến 16:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Lê Đình Quốc (3x50KVA) Khu phố Long Điền, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Lê Thị Xanh (3x50KVA)Khu phố 8 phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/02/2026 đến 09:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phạm Quang Vĩnh (3x50KVA) Khu phố 8, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Công Hằng (3x50KVA) Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phượng Đỉnh (3x50KVA) Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Xí (3x25KVA) Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA ngân hàng Phước Bình (3x50KVA) Khu phố 2, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 25/02/2026 đến 14:45:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Tuấn Tú (3x50KVA) Khu phố Bình Giang 1 phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/02/2026 đến 15:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phạm Văn Nhơn (3x50KVA) Khu phố Nhơn Hòa 1, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phan Thị Ngọc Diệp (3x50KVA) Khu phố 1, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 26/02/2026 đến 09:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Thanh Hiền (3x50KVA) Khu phố 1 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Lê Văn Sự (3x50KVA) Khu phố 1 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Ngọc Long (III-160KVA) Khu phố 1 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:10:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Y Ngọc Hùng (3x25KVA) Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 26/02/2026 đến 14:45:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Phùng Minh Cảnh (3x25KVA) Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Thiện Thông (III-160KVA) Khu phố Phước Sơn Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Tưởng (3x50KVA) Khu phố Phước Sơn Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bù Đăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Tags:

