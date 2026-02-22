Độc lạ vật phẩm ‘mua may bán rủi’ ở chợ Viềng Phủ Dầy Xuân 2026
GĐXH - Không chỉ là phiên chợ cầu may đầu năm, chợ Viềng gắn với quần thể di tích Phủ Dầy (tỉnh Ninh Bình) còn khiến du khách thích thú bởi hàng loạt vật phẩm độc lạ: từ nông cụ cũ, cây thế phong thủy đến đồ thủ công gia truyền tất cả đều mang ý nghĩa “mua may, bán rủi” đầu năm.
Muôn kiểu "lộc đầu xuân" chỉ có ở chợ Viềng
Ghi nhận tại khu vực tổ chức chợ Xuân 2026 ở xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, ngay từ mùng 5 Tết, không khí chuẩn bị đã rộn ràng. Những dãy bạt đỏ xanh nối dài, tiểu thương tất bật dựng quầy, chở hàng, phân lô vị trí. Dù chợ chính chưa khai hội, nhiều gian đã bày bán đủ loại mặt hàng đặc trưng chỉ thấy ở phiên chợ duy nhất trong năm.
Đáng chú ý, hàng hóa ở đây không chạy theo xu hướng hiện đại mà giữ nguyên sắc thái dân gian: cuốc, xẻng, liềm, hom tre, giỏ đan, đồ đồng cũ, tượng gỗ, đồ cổ, cây cảnh thế, thậm chí cả những vật tưởng chừng đã lỗi thời. Người mua không chọn theo giá trị sử dụng mà chọn theo "duyên" – thấy hợp mắt là mua để lấy lộc.
Những món hàng lạ nhưng đắt khách
Một tiểu thương bán giỏ tre thủ công cho biết chị đã theo chợ nhiều năm, các sản phẩm đều do cha chị tự tay đan. Theo chị, người đến chợ không mặc cả nhiều, chỉ cần mua một món tượng trưng là vui vẻ vì tin rằng đã mang được may mắn về nhà. Lượng khách đông nhất thường rơi vào tối mùng 7, thời điểm chợ chính thức vào phiên.
Ở khu cây cảnh, chị Thuỷ, người bán lộc vừng và sung thế cho biết gia đình vận chuyển cây từ Thái Bình sang bán suốt 10 năm nay. Mỗi cây giá từ 200.000 đến 500.000 đồng tùy dáng. "Khách mua không chỉ chơi cây mà còn lấy lộc. Trung bình mỗi mùa chợ tôi bán 300–400 cây," chị nói.
Chợ không mặc cả, mua bán để lấy lộc
Điều đặc biệt nhất của chợ Viềng là văn hóa mua bán rất khác thường: người bán hiếm khi nói thách, người mua cũng ít trả giá. Việc trao đổi giống một nghi thức lấy may đầu năm hơn là giao dịch thương mại. Chỉ cần bán được một món hoặc mua được một vật, cả hai bên đều tin rằng năm mới sẽ thuận lợi.
Chính nét văn hóa này khiến phiên chợ được dân gian gọi là " chợ âm phủ", nơi người ta bán đi vận rủi của năm cũ và mua về điều lành cho năm mới.
Không gian lễ hội mở rộng, thêm sắc màu hiện đại
Năm nay, ngoài phiên chính diễn ra đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng tại Hiển Khánh, một sự kiện lễ hội quy mô lớn cũng được tổ chức tại sân vận động xã Kim Thái. Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi có hàng loạt các ngôi sao như: Ca sĩ Khánh Phương, ca sĩ Ngọc Ký , ca sĩ Minh Vương, ca sĩ Duy Anh, ca sĩ Huy Lợi… và nhiều nghệ sĩ tham dự. Lễ hội chợ Viềng này sẽ chính thức được khai mạc từ 18h-23h30 ngày mùng 6 Tết. Cùng với đó, từ mùng 4 đến 14 tháng Giêng, khu vực Phủ Vân Cát còn có chương trình nghệ thuật, trò chơi, ẩm thực và các gian hàng truyền thống, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài nhiều ngày.
Từ một chợ nông cụ của cư dân trồng lúa, chợ Viềng ngày nay đã trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh lớn của miền Bắc, thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Dù quy mô mở rộng và hình thức tổ chức ngày càng hiện đại, tinh thần cốt lõi vẫn không đổi: đến chợ không phải để mua nhiều, mà để mang về một chút may mắn.
Giữa không gian giao hòa của đất trời đầu xuân, những món đồ tưởng chừng giản dị lại trở thành biểu tượng của hy vọng. Và chính niềm tin ấy đã làm nên sức hút đặc biệt, khiến chợ Viềng luôn đông vui suốt bao thế hệ.
