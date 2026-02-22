Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Độc lạ vật phẩm ‘mua may bán rủi’ ở chợ Viềng Phủ Dầy Xuân 2026

Chủ nhật, 15:03 22/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ là phiên chợ cầu may đầu năm, chợ Viềng gắn với quần thể di tích Phủ Dầy (tỉnh Ninh Bình) còn khiến du khách thích thú bởi hàng loạt vật phẩm độc lạ: từ nông cụ cũ, cây thế phong thủy đến đồ thủ công gia truyền tất cả đều mang ý nghĩa “mua may, bán rủi” đầu năm.

Muôn kiểu "lộc đầu xuân" chỉ có ở chợ Viềng

Ghi nhận tại khu vực tổ chức chợ Xuân 2026 ở xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, ngay từ mùng 5 Tết, không khí chuẩn bị đã rộn ràng. Những dãy bạt đỏ xanh nối dài, tiểu thương tất bật dựng quầy, chở hàng, phân lô vị trí. Dù chợ chính chưa khai hội, nhiều gian đã bày bán đủ loại mặt hàng đặc trưng chỉ thấy ở phiên chợ duy nhất trong năm.

Đáng chú ý, hàng hóa ở đây không chạy theo xu hướng hiện đại mà giữ nguyên sắc thái dân gian: cuốc, xẻng, liềm, hom tre, giỏ đan, đồ đồng cũ, tượng gỗ, đồ cổ, cây cảnh thế, thậm chí cả những vật tưởng chừng đã lỗi thời. Người mua không chọn theo giá trị sử dụng mà chọn theo "duyên" – thấy hợp mắt là mua để lấy lộc.

Những món hàng lạ nhưng đắt khách

Một tiểu thương bán giỏ tre thủ công cho biết chị đã theo chợ nhiều năm, các sản phẩm đều do cha chị tự tay đan. Theo chị, người đến chợ không mặc cả nhiều, chỉ cần mua một món tượng trưng là vui vẻ vì tin rằng đã mang được may mắn về nhà. Lượng khách đông nhất thường rơi vào tối mùng 7, thời điểm chợ chính thức vào phiên.

Ở khu cây cảnh, chị Thuỷ, người bán lộc vừng và sung thế cho biết gia đình vận chuyển cây từ Thái Bình sang bán suốt 10 năm nay. Mỗi cây giá từ 200.000 đến 500.000 đồng tùy dáng. "Khách mua không chỉ chơi cây mà còn lấy lộc. Trung bình mỗi mùa chợ tôi bán 300–400 cây," chị nói.

Chợ không mặc cả, mua bán để lấy lộc

Điều đặc biệt nhất của  chợ Viềng là văn hóa mua bán rất khác thường: người bán hiếm khi nói thách, người mua cũng ít trả giá. Việc trao đổi giống một nghi thức lấy may đầu năm hơn là giao dịch thương mại. Chỉ cần bán được một món hoặc mua được một vật, cả hai bên đều tin rằng năm mới sẽ thuận lợi.

Chính nét văn hóa này khiến phiên chợ được dân gian gọi là " chợ âm phủ", nơi người ta bán đi vận rủi của năm cũ và mua về điều lành cho năm mới.

Không gian lễ hội mở rộng, thêm sắc màu hiện đại

Năm nay, ngoài phiên chính diễn ra đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng tại Hiển Khánh, một sự kiện lễ hội quy mô lớn cũng được tổ chức tại sân vận động xã Kim Thái. Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi có hàng loạt các ngôi sao như: Ca sĩ Khánh Phương, ca sĩ Ngọc Ký , ca sĩ Minh Vương, ca sĩ Duy Anh, ca sĩ Huy Lợi… và nhiều nghệ sĩ tham dự. Lễ hội chợ Viềng này sẽ chính thức được khai mạc từ 18h-23h30 ngày mùng 6 Tết. Cùng với đó, từ mùng 4 đến 14 tháng Giêng, khu vực Phủ Vân Cát còn có chương trình nghệ thuật, trò chơi, ẩm thực và các gian hàng truyền thống, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài nhiều ngày.

Từ một chợ nông cụ của cư dân trồng lúa, chợ Viềng ngày nay đã trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh lớn của miền Bắc, thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Dù quy mô mở rộng và hình thức tổ chức ngày càng hiện đại, tinh thần cốt lõi vẫn không đổi: đến chợ không phải để mua nhiều, mà để mang về một chút may mắn.

Giữa không gian giao hòa của đất trời đầu xuân, những món đồ tưởng chừng giản dị lại trở thành biểu tượng của hy vọng. Và chính niềm tin ấy đã làm nên sức hút đặc biệt, khiến chợ Viềng luôn đông vui suốt bao thế hệ.

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

GĐXH - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, bãi đất tổ chức Chợ Viềng Xuân ở xã Hiển Khánh (Ninh Bình) đã rộn ràng sắc bạt đỏ xanh và tiếng người gọi nhau í ới. Tất cả đang sẵn sàng cho phiên chợ “mua may, bán rủi”, nơi mỗi người tìm về để gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.

00h chợ Viềng ở Nam Định đông kín người dưới ánh đèn lung linh00h chợ Viềng ở Nam Định đông kín người dưới ánh đèn lung linh

GĐXH - Càng về đêm muộn, dòng người từ khắp nơi đổ về chợ Viềng ở huyện Vụ Bản, Nam Định để mua may, bán rủi đông theo từng giờ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Cùng chuyên mục

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ

Bảo vệ người tiêu dùng - 59 phút trước

GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.

Cuối kỳ nghỉ Tết 2026, Phủ Dầy - Ninh Bình vẫn tấp nập dòng người lễ bái

Cuối kỳ nghỉ Tết 2026, Phủ Dầy - Ninh Bình vẫn tấp nập dòng người lễ bái

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Từ mùng 3 Tết, khu di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình (trước thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã tấp nập du khách thập phương. Ghi nhận chiều mùng 5 và sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, chen kín tuyến đường từ ngã tư dẫn vào phủ chính, tạo nên không khí lễ hội đầu năm náo nhiệt hiếm thấy.

Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?

Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 22/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí chật kín khách những ngày đầu năm mới 2026

Trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí chật kín khách những ngày đầu năm mới 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Các khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại lớn những ngày đầu Tết Nguyên đán 2026 luôn trong tình trạng chật kín người sử dụng dịch vụ.

Năm 2026 Bính Ngọ nên mua vàng hay bạc? Đây là điều không phải ai cũng nói

Năm 2026 Bính Ngọ nên mua vàng hay bạc? Đây là điều không phải ai cũng nói

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Vàng và bạc chỉ làm đúng vai trò khi người mua hiểu rõ những điều ít được nói tới này.

Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao sau khai xuân?

Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao sau khai xuân?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay, ngày 22-2, vàng miếng SJC và vàng nhẫn bật tăng ở một số thương hiệu đã mở bán lại sau Tết Nguyên đán.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa,… đông kín khách những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ

Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế. Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người kinh doanh và cá nhân có thu nhập đa nguồn.

Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật?

Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Sau giai đoạn “thanh lọc” mạnh năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng pháp lý siết chặt, dòng tiền quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư phục hồi. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi chất lượng, minh bạch và nhu cầu ở thực trở thành yếu tố dẫn dắt.

Xem nhiều

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già đầu năm, giá chỉ từ 20.000 đồng/bó

Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già đầu năm, giá chỉ từ 20.000 đồng/bó

Xu hướng
Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao sau khai xuân?

Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao sau khai xuân?

Sản phẩm - Dịch vụ
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả

Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả

Bảo vệ người tiêu dùng
Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top