Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 23/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 23/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 23/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: Một phần khóm 21, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khóm 22, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Lợi: Từ Hội Liên hiệp phụ nữ đến Nhà văn hóa cộng đồng Phường 1 củ (dãy Đài truyền hình Trà Vinh) , một phần đường Phạm Ngũ Lão (khu vực gần đài nước), Nhà làm việc Báo Trà Vinh, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phạm Ngũ Lão: Từ Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng Phường 1 (củ) đến Sở NN&PTNT Trà Vinh, Phường Trà Vinh - Cấp điện cho hẻm cạnh Sở NN&PTNT, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Trương Văn Kỉnh: Đường Võ Văn Kiệt đến đường Phạm Ngũ Lão dãy bên trường Dân Tộc Nội Trú (củ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hương, xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thịnh xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/02/2026 đến 16:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch, Xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NMNĐ Hoàng Khang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thịnh xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NMXX Lê Văn Chương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lê Thanh Vũ 5

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 15:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cấp nước Cầu Ngang 1

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Sạc Điện Vinfast 72

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công ty CPXNK Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Trạm CN Bến Cát thuộc một phần ấp An Hòa xã An Phú Tân và khách hàng Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đóng Tàu Vạn Phước (trạm DNTN Vạn Phước) và khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phước II (trạm DNTN Vạn Phước II) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Phụng (trạm Nguyễn Văn Phụng) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Hội An 8) thuộc Xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 08:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Điêu) thuộc Xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Thị Bích Nhi (trạm Huỳnh Thị Bích Nhi) thuộc Xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Thạnh Phú 8) thuộc Xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/02/2026 đến 13:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CÔNG TY TNHH TERA SURPLUS VIỆT NAM (trạm May Hòa Phú) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 11:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện trạm Hồ Minh Cảnh, Thạch Phải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 09:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm UBNN Huyện Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/02/2026 đến 10:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cty TNHH Giày Da Hưng Long 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/03/2026 đến 15:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chợ - xã Hùng Hòa - tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/03/2026 đến 17:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Khang Đức 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Văn Sáu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/02/2026 đến 15:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Ngô Minh Tâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cty Toàn Vinh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Thị Hồng Như

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Thủy , NT Nguyễn Văn Thủy 1, NT Nguyễn Văn Thủy 2, NT Nguyễn Văn Khoa 1

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty China Huadian

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Phước Thọ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Số 2, Số 7, xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 12:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Cát xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Khách hàng trạm chuyên dùng Quốc Ngân 2, ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 4- ĐNT) thuộc ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các trạm chuyên dùng Cty TNHH SX-TM Mỹ Nguyên trạm 3 pha 560kVA ,Cty Mỹ Nguyên 3 Và Cty TNHH SX-TM Mỹ Nguyên trạm 3 pha -560kVA Mỹ Nguyên ấp Thanh Trì A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 11:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty TNHH New Mingda Việt Nam ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/03/2026 đến 12:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lý Minh Doanh thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/02/2026 đến 10:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trương Văn Thành thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/02/2026 đến 12:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Cai thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Khắc Điệp 1 thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/02/2026 đến 16:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Mừng thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Mừng 1 thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Trần Hoàng Hải thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Khải thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.