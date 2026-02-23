Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 23/2 - 1/3/2026): Cúp điện 14 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 22/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ không có điện để dùng GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 23/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 23/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu phố 7 (dọc đường Đồng Khởi) – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 15:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố Lăng Hoàng Gia và khu phố 8 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố Mỹ Xuân – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 09:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Gò Xoài – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Trí Đồ – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 2 - phường Gò Công - Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/03/2026 đến 14:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Phụ tải kho lạnh ông Phạm Văn Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phụ tải thuộc DNTN Tân Lập Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Tân Phú, Tân Phú 1 xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cách xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Toàn phần các xã: Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phần các xã: Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp Toàn phần các ấp: Hòa Phúc, Hòa Quí, Hòa Phú, Hòa Hảo, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 - 1/3/2026.