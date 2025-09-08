Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Chiều ngày 8/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm trên địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh vừa kiểm tra, phát hiện Đinh Quang Vinh (SN 2009), Trần Quốc Bảo (SN 2008) và Lê Thành Trung (SN 2010) đều trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có hành vi tàng trữ trái phép súng tự chế bắn đạn bi và 135 viên đạn bi tự chế.

Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai do có mâu thuẫn với 1 nhómh đối tượng khác trên địa bàn phường Hoa Lư nên đã mang theo đạn bi tự chế, tổ chức đi lấy súng bắn đạn bi tự chế cất giấu ở bụi cây ven đường Phan Chu Trinh, phường Hoa Lư để đi giải quyết mâu thuẫn thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động kiểm tra, phát hiện, xử lý.

Hiện Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Hoa Lư điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

