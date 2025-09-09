Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Sáng ngày 9/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 01h00 ngày 03/9/2025, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị một nhóm nam thanh niên lạ mặt khoảng 10 người, đi trên 05 xe mô tô đuổi theo, chặn đánh gây thương tích. Nhóm này dùng dao chém vỡ các phần ốp nhựa đèn pha chiếu sáng phía trước, chém cụt chắn bùn phía sau xe mô tô của bị hại. Sau đó, nhóm nam thanh niên giật, cậy lấy đèn pha xe mô tô rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã huy động lực lượng tiến hành xác minh, ghi lời khai bị hại, xác định hiện trường. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức điều tra, truy xét.

Nhóm đối tượng là thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định nhóm thanh, thiếu niên hay tụ tập, lêu lổng ở địa bàn xã Tân Kỳ và các địa phương lân cận. Tiến hành triệu tập, đấu tranh, ghi lời khai các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, ban đầu xác định 13 đối tượng có liên quan. Trong đó, trường hợp lớn tuổi nhất sinh năm 2007, ít tuổi nhất sinh năm 2011.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài vụ việc trên, cuối tháng 8/2025, nhóm đối tượng này cũng với 10 người đi trên 05 xe mô tô đã đuổi theo chặn xe mô tô của người đi đường, đánh gây thương tích và lấy đi 01 đèn chiếu sáng, 01 ống xả của xe mô tô tại khu vực đèo Áng Toòng thuộc tổ 7B, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cướp tài sản", xảy ra ngày 28/8/2025 tại tổ 7B, phường Bắc Kạn và xảy ra ngày 03/9/2025 tại thôn Bản Giác, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên. Khởi tố 04 bị can là: B.H.H (SN 2009), T.N.Đ, (SN 2009), H.T.C (SN 2009), đều trú tại xã Tân Kỳ và L.Đ.T (SN 2007) trú tại xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên.

Phương tiện và hung khí gây án của các đối tượng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra làm rõ vụ án và vai trò của các đối tượng khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý con, em, học sinh, thanh thiếu niên. Tạo điều kiện thuận lợi để các em được học tập, làm việc đúng với lứa tuổi của mình.

Bản thân thanh, thiếu niên cần xác định rõ, để xảy ra những vụ việc như trên không chỉ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, mà còn đưa mình vào vòng lao lý, cái giá phải trả cho tuổi trẻ nông nổi là rất đắt. Do vậy, các thanh, thiếu niên không nên a dua theo những xu hướng tiêu cực trên mạng xã hội; tích cực học tập; gây dựng mối quan hệ tích cực với gia đình, thầy cô, bạn bè; phấn đấu, rèn luyện thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

