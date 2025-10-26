Mới nhất
Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế

Chủ nhật, 16:22 26/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nam thanh niên bị đánh tại khu phố đi bộ.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Công an phường Thuận Hóa vừa tiếp nhận tin trình báo của anh N.H.B.K. (SN 2001, trú tại phường Thanh Thủy) về việc bị đánh gây thương tích tại phố đi bộ, đường Phạm Ngũ Lão.

Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế - Ảnh 1.

Hình ảnh nạn nhân sau khi bị đánh tại bệnh viện. Ảnh: Facebook T.T.N.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vào tối 24/10 khi đang đi đến nơi làm việc, anh K. bị một người đàn ông tiến đến kẹp cổ, sau đó hai người khác lao vào đánh liên tiếp. Dù vụ việc diễn ra giữa khu phố đông người, không ai can ngăn.

Sau khi hành hung, nhóm người lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh K. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, choáng váng và đau đầu.

"Công an phường vào cuộc xác minh, xác định được 2 đối tượng liên quan và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ", lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa thông tin.

Nam thanh niên bị hành hung tại phố đi bộ ở Huế đang được điều tra xử lý - Ảnh 1.Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.

Minh Phong
