Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Công an phường Thuận Hóa vừa tiếp nhận tin trình báo của anh N.H.B.K. (SN 2001, trú tại phường Thanh Thủy) về việc bị đánh gây thương tích tại phố đi bộ, đường Phạm Ngũ Lão.

Hình ảnh nạn nhân sau khi bị đánh tại bệnh viện. Ảnh: Facebook T.T.N.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vào tối 24/10 khi đang đi đến nơi làm việc, anh K. bị một người đàn ông tiến đến kẹp cổ, sau đó hai người khác lao vào đánh liên tiếp. Dù vụ việc diễn ra giữa khu phố đông người, không ai can ngăn.

Sau khi hành hung, nhóm người lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh K. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, choáng váng và đau đầu.

"Công an phường vào cuộc xác minh, xác định được 2 đối tượng liên quan và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ", lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa thông tin.