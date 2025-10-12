Diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng Tây: Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi!

Nhận lời vì được đóng cặp với Doãn Quốc Đam

- Vai Linh trong " Gió ngang khoảng trời xanh " có ý nghĩa thế nào với chị?

Lan Phương tái ngộ Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Trước khi đóng Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh , tôi đã quay 1 vai khác trong phim của đạo diễn Bùi Tiến Huy, dự kiến tháng 11 lên sóng. Sau đó tôi mới quay vai Linh. Cả 2 vai cho tôi cơ hội được trở lại với máy quay, được tạm thoát khỏi thực tế cuộc sống mỗi khi đến phim trường. Tôi thật sự hạnh phúc mỗi ngày có lịch quay. 2 vai, 2 tính cách, 2 số phận đều thú vị, rất đàn bà và bản năng.

- Khán giả thích thú với nhân vật Linh của Lan Phương vì vừa xuất hiện nhưng mang lại tới năng lượng tích cực, thậm chí có chút tưng tửng mà họ đã từng gặp ở vai Ngọc Hà trong "Gia đình mình vui bất thình lình" 2 năm trước, bản thân Lan Phương thấy mình có điểm chung nào với nhân vật này?

Vai Linh và tôi chắc có chút tương đồng là đều có năng lượng tích cực vui tươi và có những góc khuất trong cuộc sống khiến cả 2 đều phải tự cố gắng bao bọc, bảo vệ phần tổn thương đó trước cuộc đời. Chúng tôi đều tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ, bản lĩnh với mọi điều trong cuộc sống, còn bên trong vẫn là một đứa trẻ đang cần được chữa lành.

Nữ diễn viên vừa trở lại cuộc sống độc thân ở tuổi 42.

- Khán giả dự đoán Linh sẽ là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của Đăng và Mỹ Anh, chị hẳn đã chuẩn bị tinh thần để nhận "gạch đá" vì vai diễn này?

Khi quay, tôi cũng nhiều lần hơi lo lắng về việc khán giả sẽ phản ứng và bị đánh đồng với nhân vật. Nhưng tôi thấy ở Linh những điều thú vị hơn nên nhưng lo lắng đó cũng qua đi nhanh.

- Phim đánh dấu màn tái hợp của chị và Doãn Quốc Đam sau vai vợ chồng trong "Gia đình mình vui bất thình lình" và chị với Phương Oanh kể từ "Nàng dâu order", sự tái ngộ này của 3 người trong 1 phim có gì đặc biệt? Có cảnh phim nào tới giờ khiến chị nhớ nhất?

Tôi nhận lời tham gia vai này 1 phần cũng là vì đóng chung với Đam. Sau 2 năm, việc quay lại diễn chung với bạn diễn từng ăn ý ở phim trước cũng là điều thú vị. Với Oanh cũng thế, từ Nàng dâu order , bây giờ chúng tôi cũng sẽ gặp lại nhau nhưng ở hoàn cảnh rất khác.

Tôi tủi thân oà ra khóc giữa phim trường

- Kể từ bộ phim trước, Lan Phương đã có sự thay đổi nhiều trong cuộc sống khi làm mẹ lần 2, rồi ly hôn. Đến thời điểm này chị đã bình tâm trở lại và sẵn sàng cho cuộc sống mới bên các con?

Tôi đã luôn sẵn sàng cho cuộc sống mới từ khi tôi ôm 2 con quay lại Hà Nội vào đầu năm nay rồi!

Lan Phương và 2 con.

- Đã quá thời hạn 15 ngày kháng cáo sau phiên toà sơ thẩm, không rõ chồng cũ của chị có kháng cáo và đòi quyền nuôi 1 trong 2 bé? Lan Phương có kế hoạch tiếp tục cuộc sống mới thế nào sau đổ vỡ?

Tôi vừa nhận tin David (tên chồng cũ của Lan Phương - PV) kháng cáo lên toà phúc thẩm. Tôi mong mỏi đến ngày được tự do hoàn toàn để bắt đầu cuộc sống mới thật sự của chính mình và 2 con.

- Nhìn lại những tháng qua, khi Lan Phương công khai những vấn đề cá nhân và đối mặt với dư luận, có khoảng thời gian nào khiến chị có lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn gục ngã?

Lúc tôi thấy gục ngã nhất là ngay ngày hôm sau phiên sơ thẩm. Dù tôi được quyền nuôi 2 con nhưng các tin tức không chính xác, rồi các trang tin không chính thống đưa các tiêu đề giật tít đưa câu chuyện đi xa khỏi bản chất thật sự kèm với việc phía luật sư bên kia đăng bài giọng điệu thắng thua, khẳng định sẽ hẹn tôi ở phúc thẩm.

Thế là ngay khi đồng nghiệp nói vài câu chia sẻ, tôi tủi thân oà ra khóc giữa phim trường. Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi vậy. Nhưng rồi tôi lại ổn, vẫn mạnh mẽ, làm mọi điều mình thích và chăm con tốt nhất có thể.

Lan Phương tìm đến gym, khiêu vũ và piano để cân bằng cuộc sống.

- Lan Phương từng chia sẻ gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng nhưng gần đây khán giả thấy chị trở lại tích cực hơn, học nhảy, tập gym, luôn xuất hiện với nụ cười lạc quan. Đó là điều chị muốn hướng tới hay cố gắng đạt tới?

Đúng là khi gặp căng thẳng dai dẳng liên tục, sức khoẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nên tôi cần có nhiều hoạt động để tách mình khỏi sự căng thẳng đó. Tôi tập nhiều bộ môn, thỉnh thoảng tập cả piano nữa như cách tìm lại chính mình từ thể chất, tinh thần, tâm hồn và để có thể nhìn cuộc sống với góc nhìn tươi mới và chân thành hơn.