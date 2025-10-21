Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng, chiều cao vượt trội
GĐXH - Con trai Khánh Thi - bé Kubi lại khiến khán giả phải bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.
Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.
Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinhCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân khiến công chúng xúc động với những chia sẻ chân thực về hành trình làm mẹ.
Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Vì tin nhắn của "Tổng tài" Trường với anh Đại có nhắc tới Kim Ngân nên cô đã bị hai người phụ nữ tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen.
Nam nghệ sĩ cải lương đột ngột qua đời ở tuổi 54, Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ xót xa lần gặp cuốiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSƯT Minh Hoàng đột ngột ra đi ở tuổi 54 khiến giới nghệ sĩ và khán giả đau lòng. Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ chia sẻ kỷ niệm và tình cảm dành cho anh.
Lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh, 'công chúa V-pop' có cuộc sống viên mãn như thế nào?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bảo Thy được biết đến là với danh xưng "công chúa V-pop" bởi nhan sắc lẫn tài năng ca hát. Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân quê Hà Tĩnh và có cuộc sống rất viên mãn.
Phim Quách Ngọc Ngoan đóng chính lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn AnhGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan và nữ diễn viên Xuân Văn - mỹ nhân "Tử chiến trên không" đang được khán giả kỳ vọng có màn kết hợp bùng nổ trên màn ảnh rộng. Điều đặc biệt, bộ phim Quách Ngọc Ngoan tham gia lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.
'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trìnhCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Sau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi họcGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.
Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.
Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệtGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, bé Lúa - con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến fan xuýt xoa thích thú.
Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổiGiải trí
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê xuất hiện trong tiệc đầy tháng hoành tráng của con gái. Bé Harley đã tăng cân và được mọi người chúc mừng.