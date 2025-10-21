Mới nhất
Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng, chiều cao vượt trội

Thứ ba, 16:30 21/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Con trai Khánh Thi - bé Kubi lại khiến khán giả phải bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.


Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 1.Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc và nhảy múa.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 2.

Con trai Khánh Thi - Kubi mới đây gây sốt mạng xã hội khi mẹ cậu khoe cậu trên trang cá nhân. Khánh Thi viết khoe con: "Chắc mẹ cháu tuyển “dâu “ từ bây giờ. Kubi 10 tuổi cao 1m56. Tính cách: Thích giao lưu, thân thiện, yêu nhảy múa và siêu thích ăn uống, ăn bất chấp và uống sữa không ngừng nghỉ. Kỉ niệm đợt ra Hà Nội thi giải Vô địch Quốc Gia, ông ẵm 8 huy chương vàng cùng bạn nhảy Linh San nội dung thuộc Cup toàn quốc hạng tuổi thiếu nhi. Đây là tấm hình duy nhất mà ba mẹ cháu kịp xin taxi tạm dừng cho cháu một tấm hình ở Hà Nội và lên vội xe vì mưa lớn kéo đến".

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 3.

Trước đó trong sinh nhật 10 tuổi của con trai, Khánh Thi cũng bày tỏ sự tự hào về con trai. "Nay con tròn 10 tuổi rồi, ba mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, ngoan, biết yêu thương ông bà, ba mẹ và mọi người trong gia đình. Và luôn học tập chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn bè và kính trọng thầy cô giáo nha. Riêng với ba mẹ, con thích chọn cho mình theo nghệ thuật, thể thao hay bất cứ điều gì ba mẹ sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của con", Khánh Thi chia sẻ.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 4.

Được biết, Kubi từ nhỏ đã có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật dance sport.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 5.

Theo Khánh Thi chia sẻ, Kubi không được bố mẹ dạy khiêu vũ. Cô và ông xã Phan Hiển đều né tránh việc dạy con, phần vì quá bận, phần vì không muốn gây áp lực cho con. Dù vậy, bé vẫn thể hiện tài năng khiêu vũ vượt trội.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 6.

Được biết, Kubi hai năm liền vô địch dance sport thế giới lứa tuổi thiếu nhi, một thành tích rất đáng tự hào của thể thao Việt Nam.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 7.

Con trai đạt thành tích cao nhưng vợ chồng Khánh Thi không khen ngợi con nhiều, chỉ thưởng bé một bộ lego ghép hình.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 8.

Không chỉ vậy, Khánh Thi cũng không khoe thành tích của con, ngăn con tiếp xúc với truyền thông vì sợ bé sẽ "hỏng" khi biết rằng có nhiều người đang khen ngợi mình.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 9.

Nữ kiện tướng dance sport cho rằng, nếu ở một gia đình bình thường, đây là điều rất đáng để khoe nhưng cô phải kìm nén cảm xúc nên đôi khi cảm thấy tội cho con.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng - Ảnh 10.Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

GĐXH - Khánh Thi và Chí Anh là cặp đôi nổi tiếng trong làng dance sport Việt. Họ không chỉ là đồng đội mà từng còn là tình nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có gia đình riêng và là bạn bè thân thiết của nhau.

Đỗ Quyên
